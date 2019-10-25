Риск быть инфицированными ВПЧ есть у 80% женщин в мире, из них 50% – онкогенными штаммами

Рак шейки матки в большинстве случаев возникает из-за вируса папилломы человека (ВПЧ) - инфекции, передаваемой половым путем.

Известно, что до 80% всех женщин в мире имеют риск быть инфицированными вирусом папилломы человека, из них до 50% - онкогенными штаммами. Поскольку причина и факторы риска известны, профилактика этого рака в некоторой степени возможна. Тем не менее, те, кто имеет генетическую предрасположенность к этому виду онкологии, могут, все же, столкнуться с возникновением заболевания, несмотря на профилактические меры, которые включают в себя:

Защищенный половой акт

Поскольку существует тесная связь между инфекцией ВПЧ и раком шейки матки, меры безопасного секса могут предотвратить развитие болезни. Барьерная контрацепция, такая как презервативы, должна использоваться особенно в начале половых отношений или с малоизвестным партнером. Оба партнера должны регулярно проходить тестирование на инфекции, передаваемые половым путем (ИППП).

Вакцинация против ВПЧ

На настоящий момент существует вакцина против ВПЧ. Вакцина защищает от инфекции ВПЧ при условии, что ее вводят до того, как человек начинает сексуальную жизнь.

Вакцинация должна быть проведена девочкам в возрасте от 12 до 13 лет с тремя дозами в течение шестимесячного периода. Мальчиков также необходимо вакцинировать против ВПЧ для профилактики генитальных бородавок, анального рака и предотвращения распространения ВПЧ среди их потенциальных половых партнеров.

Вакцины против ВПЧ предназначены для девочек и женщин в возрасте от 9 до 26 лет, потому что вакцина действует только в том случае, если ее вводили до возникновения инфекции.

Скрининг на рак шейки матки

Все женщины в возрасте от 25 до 49 лет должны проходить обследование на рак шейки матки раз в три года. Женщинам в возрасте от 50 до 64 лет рекомендуется сдавать анализы каждые 5 лет.

Различные организации имеют разные рекомендации относительно интервалов между проверочными тестами, которые варьируются от 1 года до 5 лет, но чаще всего специалисты советуют начинать скрининг на рак шейки матки примерно через три года после начала половой жизни и/или не позднее двадцати одного года.

Скрининг - безболезненный и относительно эффективный способ выявления патологических изменений в клетках шейки матки на ранней стадии. Скрининговые тесты важны даже для женщин, которые были вакцинированы против ВПЧ. Чем раньше поставлен диагноз, тем больше шансов на излечение.

Отказ от курения

Риск рака шейки матки может быть снижен путем отказа от курения. Курильщицы менее способны удалить инфекцию ВПЧ из своего тела и, следовательно, имеют более высокий риск развития рака шейки матки.

Правильное питание

Исследования показали, что более высокий уровень фруктов и овощей в рационе связан со снижением риска рака шейки матки. Витамин С также снижает риск персистирующей инфекции ВПЧ.

Фото: yurtgazetesi.com.tr

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