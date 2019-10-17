Лечение идиопатического легочного фиброза направлено на облегчение симптомов

На настоящий момент нет никакого лечения для идиопатического легочного фиброза, поэтому текущее лечение включает в себя облегчение симптомов и замедление прогрессирования заболевания. Оптимальное лечение в значительной степени зависит от индивидуальных обстоятельств и тяжести состояния.

Одышка

Наиболее распространенная жалоба людей с фиброзом - это одышка, которая может влиять на состояние человека постоянно в течение дня или ухудшаться при ходьбе и беге. Кислородная поддержка может быть полезной, когда уровень кислорода в крови ниже нормы, что является следствием недостаточной функции легких. Кислород можно вводить через маску или носовые трубки из портативного концентратора кислорода.

Легочную реабилитацию также можно использовать для лечения одышки, помогая пациентам выполнять свои повседневные функции и справляясь с проблемами дыхания. Обычно это помогает пациентам понять состояние и побуждает их хорошо питаться, оставаться активными и изучать дыхательные техники для улучшения симптомов.

Фармакологическое лечение

Пригодность медикаментов при лечении фиброза сильно варьируется. Например, пациенты с тяжелыми симптомами могут выиграть больше, чем пациенты с легкими симптомами. Кроме того, риски лечения могут перевесить преимущества для пожилых пациентов, которые более подвержены побочным эффектам.

Препарат "Пирфенидон" может быть использован для замедления прогрессирования заболевания и образования рубцов на ткани легкого, благодаря его иммуносупрессивному действию. Данное лекарство обычно рекомендуется для взрослых пациентов с объемом легких 50-80% от ожидаемого нормального значения, и терапию следует прекратить, если функция легких снижается во время лечения. Побочные эффекты могут включать ухудшение работы желудочно-кишечного тракта, усталость и светочувствительность.

N-ацетилцистеин является антиоксидантом, который может уменьшить образование рубцов и повреждение тканей легких. Есть некоторые доказательства в поддержку его использования при лечении фиброза, но степень его действия не была установлена.

В прошлом стероидные препараты часто рекомендовались из-за убеждения, что патология этого состояния связана с воспалением легочной ткани. Однако эта терапия имела относительно низкий уровень успеха, и теперь спорно, если воспаление участвует в механизме вообще.

Пересадка легких

В некоторых случаях симптомы фиброза продолжают ухудшаться с лечением, и может возникнуть необходимость в пересадке легкого. Необходимость операции зависит от тяжести и прогрессирования состояния, в дополнение к отдельным факторам о пациенте, которые могут повлиять на результаты, такие как возраст и другие состояния здоровья.

Пересадка легких может быть очень полезна для улучшения, как количества, так и качества жизни людей с тяжелыми заболеваниями. Отторжение и инфекция являются двумя основными проблемами, связанными с этой операцией, и пациентам, которые проходят процедуру, требуется постоянное лечение, чтобы снизить риск заражения на протяжении всей жизни.

Фото: dogruhaber.com.tr

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