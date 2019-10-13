Идиопатический легочный фиброз (ИЛФ) - редкая, очень тяжелая и необратимая патология легких, проходящая с рубцеванием и развивающаяся по неустановленным причинам.
Хотя причина заболевания неизвестна, существует ряд факторов, которые могут способствовать заболеванию и увеличить вероятность возникновения состояния. К ним относятся курение, наследственная генетическая восприимчивость и воздействие триггеров в окружающей среде: частицы пыли или испарения. Отмечается, что курильщики чаще других рискуют пострадать от идиопатического легочного фиброза.
Нормальная структура и функция легких могут меняться, медленно прогрессируя с увеличением ущерба. Первоначально рубцовая ткань образуется на альвеолах в легких, которая постепенно утолщается. Со временем это может помешать прохождению воздуха через легкие и затруднить дыхание и снабжение кислородом, необходимым для крови.
Симптомы ИЛФ
Большинству пациентов, у которых диагностирован идиопатический легочный фиброз, более шестидесяти лет, и считается, что любой человек старше 40 лет подвержен риску заболевания. У пациентов отмечаются:
Сбивчивое дыхание.
Сухой кашель.
Гипоксия крови.
Усталость.
Люди часто испытывают трудности с повседневной деятельностью из-за затрудненного дыхания. Например, они могут чувствовать необходимость замедляться или отдыхать во время простых физических упражнений: ходьбы или подъема по лестнице.
Диагностика ИЛФ
Диагноз включает в себя сбор анамнеза и медицинское обследование. Важно получить полную картину обстоятельств, приведших к заболеванию, а также уникальные факторы риска, например, профессиональную среду.
Затем проводятся тесты на функциональность легких, чтобы оценить их способность выполнять свою роль и снабжать организм кислородом через кровь. Визуальные тесты, такие как рентгенография и компьютерная томография (КТ), также могут предоставить ценную информацию об изменениях в ткани легкого, что может свидетельствовать о наличии заболевания. В некоторых случаях проводится биопсия легкого, чтобы исследовать причину глубинно.
Лечение ИЛФ
На настоящий момент лекарств от идиопатического легочного фиброза нет, поэтому лечение направлено на облегчение симптомов и в значительной степени зависит от обстоятельств конкретного пациента.
Кислородная поддержка и легочная реабилитация - это две техники, которые могут помочь облегчить одышку и улучшить качество жизни.
Фармакологическое лечение проводится с целью улучшения симптомов и замедления прогрессирования заболевания. Применяются препараты "Пирфенидон" или "N-ацетилцистеин".
Некоторым пациентам может быть показана пересадка легких, хотя это сложная процедура, которая несет в себе риск отторжения трансплантата и возникновения инфекции.
Фото: ungbuouvietnam.com
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