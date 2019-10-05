Что вызывает гидраденит, или гнойное воспаление апокриновых потовых желез

Гидраденитом называют гнойное воспаление потовых желез, которое чаще всего возникает в паху или подмышкой. В народе заболевание называют "сучье вымя". С этим недугом сталкиваются как мужчины, так и женщины.

Точная причина гнойного гидраденита неизвестна, хотя существует ряд теорий, которые пытаются объяснить это состояние. Однако ясно, что эта болезнь не передается и не может передаваться от человека к человеку.

Фолликулярная окклюзия

Наиболее известной теорией, объясняющей причину гнойного гидраденита, является закупорка волосяных фолликулов на коже, известная как окклюзия фолликулов. Это может быть следствием того, что пот или кожное сало из сальных желез оказываются захваченными в фолликуле, образуя пробку и препятствуя нормальному движению через фолликул.

В результате этого воспалительные пути могут быть активированы и привести к воспалению вокруг фолликула. В некоторых случаях абсцесс может разорваться и дать бактериям проникнуть в волосяной фолликул. Теплая и влажная среда способствует росту бактерий и может привести к вторичной бактериальной инфекции и развитию гноя.

Некоторые медицинские исследователи считают, что сами потовые железы развиваются ненормально, чтобы вызвать состояние. Считается, что пот и кожное сало не могут перемещаться через фолликул к поверхности кожи в результате структурных ошибок в образовании фолликула.

Генетическая восприимчивость

Было отмечено, что несколько членов в одной семье часто страдают от гнойного шока. По оценкам, до трети пациентов с этим заболеванием имеют, по крайней мере, одного члена семьи, который страдает этим заболеванием.

У некоторых пациентов было отмечено нарушение в гене PSTPIP1. Этот ген связан с синдромом PAPA, наряду с другими сопутствующими состояниями: гангренозная пиодермия, прыщи и пиогенный артрит.

Гормональный дисбаланс

Наиболее распространенный возраст для проявления симптомов гидраденита и диагностируемого состояния наступает вскоре после полового созревания, в возрасте около двадцати лет. В некоторых случаях состояние возникает до полового созревания или после менопаузы, но это происходит довольно редко. Это говорит о том, что гормоны могут стать причиной развития заболевания.

Половые гормоны, такие как андрогены и эстрогены, влияют на функцию апокринных потовых желез. Принято считать, что андроген стимулирует работу потовых желез, а эстроген подавляет их, хотя точное взаимодействие этих гормонов все еще обсуждается.

Эндокринные факторы

Некоторые расстройства эндокринной системы также связаны с гнойным гидраденитом. Они включают:

Тучность.

Поликистоз яичников.

Гирсутизм (чрезмерный рост терминальных волос у женщин и детей по мужскому типу).

Прыщи.

Факторы риска развития гидраденита

Есть несколько факторов, которые связаны с повышенным риском развития заболевания, хотя неясно, являются ли они причиной заболевания. К этим факторам относятся:

Половая принадлежность: женщины страдают в три раза чаще, чем мужчины.

Возраст: люди от 20 до 40 лет подвергаются наибольшему риску.

Курильщики: механизм неясен, но курение увеличивает риск.

Ожирение: люди с избыточным весом имеют тенденцию иметь больше складок на коже, где обычно появляются поражения.

Лекарства: некоторые лекарства (например, литий, противозачаточные средства против СОЗ) могут увеличить риск заболевания.

Фото: novi.ba

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