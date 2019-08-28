Горячий чай повышает риск развития рака пищевода

Новое исследование, опубликованное в журнале "International Journal of Cancer", подтверждает взаимосвязь между горячими напитками и развитием рака пищевода. Ключевой совет: стоит дать напитку остыть до температуры ниже 60 градусов.

Факторы и риски

Американское онкологическое общество рапортует: в 2019 ожидается около 17 650 выявленных случаев рака пищевода, при этом около 20% людей с этим диагнозом проживут еще 5 лет.

В качестве факторов, которые могут повысить риск развития данного вида рака, называются:

возраст (от 55 лет и старше);

обилие мяса и малое количество овощей в рационе;

кислотный рефлюкс.

Конкретно горячие напитки уже оценивались как фактор риска, но в большинстве случаев респондентов просто просили вспомнить, что они пили и насколько горячим был напиток.

Специалисты во главе с доктором Фархадом Ислами с таким подходом не согласны. По их мнению, такие замеры не слишком точны, поскольку человек не может точно определить температуру, а уж тем более запомнить температуры всех напитков за определенный срок.

Цифры и факты: остужайте чай

Новое исследование было направлено на максимально точные замеры напитков, что позволило исключить «человеческий фактор» из замеров. Проверку прошли более 50 000 человек от 40 до 75 лет, эксперимент длился более 10 лет (2004 - 2017 гг). Коллектив во главе с Ислами вывел следующие данные:

за время наблюдения у 317 респондентов развился рак пищевода;

во многом рак пищевода связан с бактериями, развивающимися в ротовой полости;

при употреблении 700 и более мл горячего (от 60 градусов) чая риск развития рака оказался выше на 90%, чем при употреблении теплого (менее 60 градусов) и холодного чая;

названное респондентами «наиболее короткое» время, за которое чай «доходит» до готовности и его можно пить, составило от двух до шести минут. Этого недостаточно, чтобы чай остыл.

«Вполне разумно было бы экстраполировать этот результат на прочие горячие напитки и посоветовать людям остужать их до температуры ниже 60 градусов. Мы понимаем, что многим нравится горячее, но наш отчет подтверждает: это влечет за собой риски развития рака пищевода. Разумнее подождать», - уточняет Фархад.

В будущем ученые проведут дополнительные исследования, в рамках которых более точно выявят причины такой взаимосвязи. Ну а в качестве варианта определения температуры можно купить специальный чайник с термодатчиком. В любом случае любовь к горячему чаю не стоит проблем со здоровьем в будущем.

Фото: boleznikrovi.com

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