Типы бородавок и их характеристики

Существуют различные типы бородавок, которые могут возникнуть у человека. К ним относятся обыкновенная, плоская, подошвенная, нитевидная (или филиформная), периунгулярная, мозаичная и генитальная бородавки. Каждый тип имеет определенные характеристики, которые отличают их от других бородавок, как классифицировано ниже.
Обыкновенная бородавка
Характеристики обыкновенной бородавки следующие:
Круглая или овальная форма.
Заметно выступает над поверхностью кожи.
Твердая шероховатая поверхность.
Переменный размер диаметром от 1 мм до 1 см.
Плоская бородавка
Этот тип бородавок встречается на разных участках тела, включая лицо, шею, руки, запястья и колени. В отличие от обыкновенных бородавок они обычно маленькие и плоские по форме. Такие бородавки могут возникать сами по себе, "сидеть" обособленно или расти рядом, заполняя собой большую область тела.
Характеристики плоской бородавки следующие:
Гладкая, круглая и плоская форма.
Желтый цвет.
Маленький диаметром (примерно 2-4 мм).
Плоские бородавки особенно распространены у детей, а также часто появляются на ногах женщин в результате бритья ног.
Подошвенная бородавка
Подошвенные бородавки имеют тенденцию развиваться в точках давления на подошвах ног и могут часто вызывать боль при ходьбе.
Отличительные характеристики подошвенной бородавки:
Белый цвет с несколькими черными точками в центре.
Плоская форма.
Характерная болезненность, особенно при переносе веса.
Филиформная бородавка
Нитевидные бородавки обычно присутствуют на шее или лице человека, особенно вокруг глаз и носа. Они напоминают длинную тонкую нить и обычно быстро растут в длину.
Периунгальная бородавка
Этот тип бородавки имеет грубый вид и встречается под ногтями на ногах или вокруг них. Они могут изменить форму ногтя, что также может стать очень болезненным последствием.
Мозаичная бородавка
Мозаичные бородавки обычно развиваются на руках и ногах, как правило, на ладонях и подошвах. Скопление бородавок срастается, образуя линейный рисунок, похожий на мозаику.
Генитальная бородавка
Генитальные бородавки относятся к типу наростов, которые, как правило, развиваются в паховой, генитальной или анальной областях. Они могут значительно различаться по размеру и форме, некоторые из них выглядят плоскими и белыми, а другие неровными и приподнятыми над кожей. В некоторых случаях невозможно увидеть бородавки, несмотря на наличие вируса и самих бородавок.
Фото: dermatologiya.com
Читайте также:
Лечение бородавок народными средствами
Toп-9 самых вредных гигиенических привычек
Тип инфекции зависит от поведения генов
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Оказалось, что танк Т-14 "Армата" нуждается во множестве доработок, поэтому Минобороны РФ пока купит только 16 машин.
Об этом заявила первый вице-спикер парламента постсоветской республики Тамар Чугошвили.
Специалисты в области медицины по-разному относятся к соли. Но в одном сходятся наверняка: соль способна вылечить многие недуги.