Типы бородавок и их характеристики

Существуют различные типы бородавок, которые могут возникнуть у человека. К ним относятся обыкновенная, плоская, подошвенная, нитевидная (или филиформная), периунгулярная, мозаичная и генитальная бородавки. Каждый тип имеет определенные характеристики, которые отличают их от других бородавок, как классифицировано ниже.

Обыкновенная бородавка

Характеристики обыкновенной бородавки следующие:

Круглая или овальная форма.

Заметно выступает над поверхностью кожи.

Твердая шероховатая поверхность.

Переменный размер диаметром от 1 мм до 1 см.

Плоская бородавка

Этот тип бородавок встречается на разных участках тела, включая лицо, шею, руки, запястья и колени. В отличие от обыкновенных бородавок они обычно маленькие и плоские по форме. Такие бородавки могут возникать сами по себе, "сидеть" обособленно или расти рядом, заполняя собой большую область тела.

Характеристики плоской бородавки следующие:

Гладкая, круглая и плоская форма.

Желтый цвет.

Маленький диаметром (примерно 2-4 мм).

Плоские бородавки особенно распространены у детей, а также часто появляются на ногах женщин в результате бритья ног.

Подошвенная бородавка

Подошвенные бородавки имеют тенденцию развиваться в точках давления на подошвах ног и могут часто вызывать боль при ходьбе.

Отличительные характеристики подошвенной бородавки:

Белый цвет с несколькими черными точками в центре.

Плоская форма.

Характерная болезненность, особенно при переносе веса.

Филиформная бородавка

Нитевидные бородавки обычно присутствуют на шее или лице человека, особенно вокруг глаз и носа. Они напоминают длинную тонкую нить и обычно быстро растут в длину.

Периунгальная бородавка

Этот тип бородавки имеет грубый вид и встречается под ногтями на ногах или вокруг них. Они могут изменить форму ногтя, что также может стать очень болезненным последствием.

Мозаичная бородавка

Мозаичные бородавки обычно развиваются на руках и ногах, как правило, на ладонях и подошвах. Скопление бородавок срастается, образуя линейный рисунок, похожий на мозаику.

Генитальная бородавка

Генитальные бородавки относятся к типу наростов, которые, как правило, развиваются в паховой, генитальной или анальной областях. Они могут значительно различаться по размеру и форме, некоторые из них выглядят плоскими и белыми, а другие неровными и приподнятыми над кожей. В некоторых случаях невозможно увидеть бородавки, несмотря на наличие вируса и самих бородавок.

Фото: dermatologiya.com

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