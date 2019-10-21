Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Здоровье
Достижения медицины Спецпроект
Автор Евгений Стриж

Слишком много натрия в рационе грозит развитием рака желудка

Здоровье » Ваше здоровье print

Хотя соль и является основным источником натрия в пище, натрий также встречается в таких ее компонентах, как бикарбонат натрия, используемый в выпечке, и глутамат натрия, применяемый в качестве усилителя вкуса. Эти компоненты широко используются в сегодняшней пищевой индустрии, так что стоит задуматься о том, сколько именно соли вы потребляете. А специалисты «British Nutrition Foundation» расскажут, как она влияет на здоровье человека.

Пересолили: вред от натрия

Небольшие количества натрия необходимы для здоровья. Все жидкости организма содержат натрий, включая кровь, и это вещество играет важную роль в поддержании баланса жидкости в организме. В этом контексте важно, чтобы организм мог регулировать уровень натрия в крови. Натрий также необходим для генерирования электрических импульсов в нервах и мышцах и для создания градиентов между клетками, чтобы обеспечить поглощение питательных веществ.

Но излишек натрия в рационе может привести к проблемам со здоровьем. Это один из факторов риска, которые способствуют повышению артериального давления, что значительно увеличивает риск развития сердечных заболеваний или инсульта.

Контроль натрия в организме достигается путем выведения через почки в мочу. Есть также такой способ вывода, как пот. Потребность в соли тесно связана с потребностью в воде, и в экстремальных условиях слишком низкое потребление часто приводит к мышечным спазмам. Это может произойти после напряженных тренировок или в жарком климате.

Люди, страдающие заболеванием почек, и маленькие дети не могут потреблять много натрия, потому что их почки не смогут его вывести. По этой причине соль никогда не должна добавляться в пищу для маленьких детей.

Источники натрия

Натрий присутствует в добавках:

  • глутамате натрия (усилителе вкуса);
  • сахаринате натрия (подсластителе);
  • нитрите натрия (консерванте);
  • аскорбате натрия ( антиоксиданте);
  • бикарбонате натрия (пищевой соде);
  • в некоторых лекарственных средствах (например, антацидах).

Но при этом большая часть натрия в нашем рационе - все-таки соль. Она использовалась в качестве консерванта и ароматизатора на протяжении веков. Также соль применяется в качестве связующего вещества, текстурирующего агента и для контроля ферментации (например, при изготовлении хлеба).

По этим причинам соль добавляют и в такие продукты, как ветчина, колбасы, бекон и другие мясные продукты, копченые рыба и мясо, консервированные овощи, большинство видов сливочного масла, маргарина и спредов, сыр, хлеб, закуски и даже хлопья для завтрака. Соль, добавленная при приготовлении пищи или за столом, вносит дополнительные 10-15%, а естественная соль (она встречается в большинстве продуктов в природе) составляет еще 10-15% нашего потребления.

Последствия для здоровья

Слишком много натрия в рационе связано с повышенным риском развития рака желудка и неблагоприятными воздействия на почки. Это также один из факторов питания и образа жизни, которые были связаны с высоким кровяным давлением или гипертонией.

Хотя гипертония часто бессимптомна, она увеличивает риск таких заболеваний, как сердечные заболевания и инсульт. Исследование планов питания для профилактики гипертонии (DASH) показало, что наиболее эффективная диета для предотвращения или лечения высокого кровяного давления - диета с низким содержанием жиров и натрия, включающая нежирные молочные продукты (источник кальция), а также фрукты и овощи (источник калия).

Это подчеркивает важность улучшения всей диеты, а не сосредоточения внимания на каком-либо отдельном питательном веществе. Другие факторы - физическая активность, отказ от курения и поддержание здорового веса - также важны для предотвращения гипертонии.

Фото: news.meta.ua

Читайте также:

Соль способна вылечить многие недуги

Соль не так вредна, как кажется

Темы соль натрий рак желудка соль в рационе компоненты соли риск заболеваний влияние соли на здоровье
Обсудить
Актуальная аналитика
Садоводство, цветоводство, рецепты
Четыре способа поливки цветов, когда вас нет дома
Ваше здоровье
Слишком много натрия в рационе грозит развитием рака желудка
Новости спорта
Что бы изменить в составе сборной России на Евро-2020
Новости Все >
Контрразведка Чехии сообщила о раскрытии российской шпионской сети
В Татарстане учительница заклеивала первоклассникам рот скотчем
В Саратове работники муниципального учреждения убивали бездомных собак
Фигуристка Щербакова в Лас-Вегасе показала номер с переодеванием
Крымские спасатели помогли туристке, упавшей с высоты около 40 метров
Михаил Федотов снят с поста главы Совета по правам человека
Роналду считает победу над "Локомотивом" важнее "Золотого мяча"
Дмитрий Медведев заявил, что в экономике РФ "все в порядке"
Политические круги Каталонии видят своим лидером Гвардьолу
Разработан чехол для телефона из искусственной человеческой кожи
Последние материалы
Контрразведка Чехии сообщила о раскрытии российской шпионской сети
Четыре способа поливки цветов, когда вас нет дома
Слишком много натрия в рационе грозит развитием рака желудка
В Татарстане учительница заклеивала первоклассникам рот скотчем
Что бы изменить в составе сборной России на Евро-2020
В Саратове работники муниципального учреждения убивали бездомных собак
Фигуристка Щербакова в Лас-Вегасе показала номер с переодеванием
Крымские спасатели помогли туристке, упавшей с высоты около 40 метров
Популярные виды мошенничества на рынке вторичного жилья
Михаил Федотов снят с поста главы Совета по правам человека
Популярное
Здоровье
Пять народных средств от папиллом и бородавок

Бородавки и папилломы уже много тысяч лет беспокоят человека. Они упоминались в шекспировских сонетах, их находили на мумиях фараонов. Но люди научились бороться с ними.

Пять народных средств от папиллом и бородавок
Врач рассказал, почему бананы опасны для здоровья
Здоровье
Врач рассказал, почему бананы опасны для здоровья
Здоровье и профилактика
Девять факторов, влияющих на запах мочи: что они говорят о здоровье
Здоровье
Шесть признаков, говорящих о наличии большого количества токсинов в организме
Любовь Степушова Россия повторит сирийский успех во многих африканских странах Любовь Степушова Василий Амирджанов Танцы у мемориала: и снова вопросы уместности Василий Амирджанов Соломон Соловьев Сны о мигалке Никиты Михалкова - Гороскоп дня Соломон Соловьев
Комментарии
Путин объяснил, зачем Россия борется с бедностью в других странах
Режиссер "Белорусского вокзала" призвал вынести тело Ленина из Мавзолея
Режиссер "Белорусского вокзала" призвал вынести тело Ленина из Мавзолея
Эксперт: пенсионная система в стране трещит по всем швам
Эксперт: пенсионная система в стране трещит по всем швам
Эксперт: пенсионная система в стране трещит по всем швам
Эксперт: пенсионная система в стране трещит по всем швам
Эксперт: пенсионная система в стране трещит по всем швам
Опрос: россияне назвали Штирлица лучшим кандидатом на пост президента
Пять народных средств от папиллом и бородавок
Пять народных средств от папиллом и бородавок
Эксперт: пенсионная система в стране трещит по всем швам
Эксперт: пенсионная система в стране трещит по всем швам
Опрос: россияне назвали Штирлица лучшим кандидатом на пост президента
Режиссер "Белорусского вокзала" призвал вынести тело Ленина из Мавзолея
Елена Малышева назвала три препарата "от старости"
Режиссер "Белорусского вокзала" призвал вынести тело Ленина из Мавзолея
Эксперт: пенсионная система в стране трещит по всем швам
Опрос: россияне назвали Штирлица лучшим кандидатом на пост президента
We are the Mighty: советский истребитель МиГ-25 напугал США и НАТО
Опрос: россияне назвали Штирлица лучшим кандидатом на пост президента
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ