Слишком много натрия в рационе грозит развитием рака желудка

Хотя соль и является основным источником натрия в пище, натрий также встречается в таких ее компонентах, как бикарбонат натрия, используемый в выпечке, и глутамат натрия, применяемый в качестве усилителя вкуса. Эти компоненты широко используются в сегодняшней пищевой индустрии, так что стоит задуматься о том, сколько именно соли вы потребляете. А специалисты «British Nutrition Foundation» расскажут, как она влияет на здоровье человека.

Пересолили: вред от натрия

Небольшие количества натрия необходимы для здоровья. Все жидкости организма содержат натрий, включая кровь, и это вещество играет важную роль в поддержании баланса жидкости в организме. В этом контексте важно, чтобы организм мог регулировать уровень натрия в крови. Натрий также необходим для генерирования электрических импульсов в нервах и мышцах и для создания градиентов между клетками, чтобы обеспечить поглощение питательных веществ.

Но излишек натрия в рационе может привести к проблемам со здоровьем. Это один из факторов риска, которые способствуют повышению артериального давления, что значительно увеличивает риск развития сердечных заболеваний или инсульта.

Контроль натрия в организме достигается путем выведения через почки в мочу. Есть также такой способ вывода, как пот. Потребность в соли тесно связана с потребностью в воде, и в экстремальных условиях слишком низкое потребление часто приводит к мышечным спазмам. Это может произойти после напряженных тренировок или в жарком климате.

Люди, страдающие заболеванием почек, и маленькие дети не могут потреблять много натрия, потому что их почки не смогут его вывести. По этой причине соль никогда не должна добавляться в пищу для маленьких детей.

Источники натрия

Натрий присутствует в добавках:

глутамате натрия (усилителе вкуса);

сахаринате натрия (подсластителе);

нитрите натрия (консерванте);

аскорбате натрия ( антиоксиданте);

бикарбонате натрия (пищевой соде);

в некоторых лекарственных средствах (например, антацидах).

Но при этом большая часть натрия в нашем рационе - все-таки соль. Она использовалась в качестве консерванта и ароматизатора на протяжении веков. Также соль применяется в качестве связующего вещества, текстурирующего агента и для контроля ферментации (например, при изготовлении хлеба).

По этим причинам соль добавляют и в такие продукты, как ветчина, колбасы, бекон и другие мясные продукты, копченые рыба и мясо, консервированные овощи, большинство видов сливочного масла, маргарина и спредов, сыр, хлеб, закуски и даже хлопья для завтрака. Соль, добавленная при приготовлении пищи или за столом, вносит дополнительные 10-15%, а естественная соль (она встречается в большинстве продуктов в природе) составляет еще 10-15% нашего потребления.

Последствия для здоровья

Слишком много натрия в рационе связано с повышенным риском развития рака желудка и неблагоприятными воздействия на почки. Это также один из факторов питания и образа жизни, которые были связаны с высоким кровяным давлением или гипертонией.

Хотя гипертония часто бессимптомна, она увеличивает риск таких заболеваний, как сердечные заболевания и инсульт. Исследование планов питания для профилактики гипертонии (DASH) показало, что наиболее эффективная диета для предотвращения или лечения высокого кровяного давления - диета с низким содержанием жиров и натрия, включающая нежирные молочные продукты (источник кальция), а также фрукты и овощи (источник калия).

Это подчеркивает важность улучшения всей диеты, а не сосредоточения внимания на каком-либо отдельном питательном веществе. Другие факторы - физическая активность, отказ от курения и поддержание здорового веса - также важны для предотвращения гипертонии.

Фото: news.meta.ua

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