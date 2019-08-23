Перитонит: что это за болезнь и как проявляется

Органы брюшной полости окружены и поддерживаются двухслойной мембраной, называемой брюшиной. Она окружает и поддерживает органы и защищает брюшную полость от инфекционных агентов. Перитонит - это воспаление брюшины, как правило, из-за инфекции бактериями или грибами.

Как проявляется перитонит

Инфекция может проявляться, как острая или хроническая и может быть классифицирована, как местная, локализованная в одной области брюшной полости, или диффузная, распространенная по брюшной полости. Перитонит приводит к боли в животе и повышенной чувствительности, тошноте, рвоте, вздутию живота, лихорадке, диарее, усталости и требует немедленной медицинской помощи. Без лечения перитонит может привести к сепсису, серьезному падению артериального давления, шоку, повреждению внутренних органов и даже к смерти.

Перитонит может быть классифицирован как спонтанная, вторичная или третичная инфекция, в зависимости от его первопричины.

Спонтанный бактериальный перитонит

Спонтанный перитонит является острой бактериальной инфекцией брюшной жидкости. Обычно состояние встречается у пациентов, испытывающих асцит, который является скоплением избыточного количества жидкости в брюшной полости. Спонтанный перитонит обнаруживается у пациентов с циррозом печени из-за чрезмерного употребления алкоголя или заражения вирусом гепатита В или С. Чаще всего, однако, спонтанный перитонит обнаруживается у пациентов, получающих перитонеальный диализ (ПД) - метод фильтрации токсинов и других продуктов жизнедеятельности из крови у людей с почечной недостаточностью.

Перитонит является ведущим осложнением бактериального перитонита (БП) и фактором смертности, связанной с микробной инфекцией. Международное общество перитонеального диализа разработало руководство по лечению, профилактике перитонита у пациентов с БП. Важно отметить, что повышенное внимание к гигиене пациентов и лиц, обеспечивающих уход, может значительно снизить риск заражения. Лечение спонтанного перитонита обычно проводится с помощью антибиотиков.

Вторичный и третичный перитониты

Вторичный перитонит - это воспаление, возникающее вследствие другого заболевания. Чаще всего это происходит из-за перфорации желудочно-кишечного тракта, которая высвобождает бактерии в брюшную полость, что может произойти в результате язвенной болезни, разрыва червеобразного отростка или травматического повреждения, например, от огнестрельного или ножевого ранения. Вторичный перитонит также может быть вызван панкреатитом (инфекцией поджелудочной железы), который выделяет воспалительное содержимое в брюшную полость. Из-за характера этих причин вторичный перитонит часто требует хирургического вмешательства для удаления и восстановления поврежденной ткани наряду с курсом антибиотиков.

В редких случаях перитонит сохраняется даже после хирургического и медикаментозного лечения вторичного перитонита. Это называется третичным перитонитом и определяется как инфекция, которая сохраняется спустя 48 часов после хирургического и медицинского вмешательств. Третичный перитонит часто является результатом действия устойчивых к антибиотикам бактерий.

Фото: yablor.ru

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