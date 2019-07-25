Аллергия на арахис исчезает, но может вернуться

Люди с аллергией на арахис иногда могут преодолеть свое заболевание, съев небольшое количество орешек. Это может показаться ужасной идеей, но недавние исследования показали, что у некоторых людей аллергия исчезает. А теперь плохие новости: у большинства людей польза от лечения длится недолго. Это означает, что, когда люди с аллергией на арахис перестают есть его, прерываясь даже на короткое время, их следующий прием пищи с арахисом может вызвать аллергическую реакцию.

Арахис часто вызывает аллергию. Но под наблюдением врача употребление в пищу небольшого количества арахиса в день - и постепенное его увеличение - приводит к исчезновению аллергии. Некоторые врачи решили понаблюдать, насколько постоянный этот эффект.

Аллергия вернулась

Они лечили 20 человек с аллергией на арахис, медленно давая им небольшие порции орешек. После двух лет лечения каждый человек мог съесть достаточно арахиса без развития аллергической реакции. Затем врачи прекратили прием этого продукта на несколько месяцев. Когда их пациенты позже съели немного арахиса, аллергия вернулась почти ко всем из них.

Когда возникает аллергическая реакция

Аллергическая реакция возникает, когда иммунная система человека чрезмерно реагирует на пищу или другое вещество. И аллергия на арахис - это немаловажное дело. В самом легком случае это может вызвать боли в животе, зуд кожи или другие симптомы. В худшем случае это приводит к проблемам с дыханием, а потом и к смерти. Вот почему ученые и врачи стремятся найти способ контролировать аллергию на арахис.

Новое исследование

Кари Надо, иммунолог из Медицинской школы Стэнфордского университета в Калифорнии, возглавила новое исследование. 20 пациентов потребляли порошок из белков арахиса. Вначале эти добровольцы ели всего 1 миллиграмм (очень малая доля арахиса) в день. Тем не менее, эти молекулы изначально вызывают аллергическую реакцию. Но после двух лет этой терапии испытуемые потребляли 4000 мг (около 1 чайной ложки) в день. И теперь каждый мог смело есть горсть орехов без аллергической реакции.

Затем врачи прекратили арахисовую терапию на три месяца. После перерыва люди снова ели арахис (всегда под наблюдением врача). Семь человек не показали аллергии. Тринадцать, однако, отреагировали: их аллергия вернулась. Через три месяца семеро, которые были в порядке, снова попытались съесть арахис. Четверо пострадали от реакции. Остальные - только три - все еще могли есть арахис через 6 месяцев после окончания терапии.

Врачи, проводившие исследование, также сравнивали образцы крови своих добровольцев с кровью других людей с аллергией на арахис. Люди, которых лечили в исследовании, имели более высокий уровень иммунных клеток, известных как регуляторные Т-клетки. Эти клетки помогают успокоить иммунную систему, когда человек ест арахис. Семь человек, которые оставались без аллергии после трехмесячного перерыва в еде арахиса, имели самые высокие уровни этих клеток при тестировании на двухлетней отметке исследования.

Фото: kashalot.com

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