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Автор Александра Балан-Сенчук

Что такое сепсис?

Здоровье » Здоровье и профилактика print

Сепсис (заражение крови) — это опасное для жизни инфекционное заболевание, которое может возникнуть, когда весь организм реагирует на инфекцию. Это приводит к серьезной перегрузке иммунной системы организма и к ряду реакций, которые могут привести к распространенному воспалению и свертыванию крови.

Сепсис определяется как наличие многочисленных бактерий в крови, которые активно делятся. Это заставляет организм реагировать таким образом, что может быть дисфункция органа. Может иметь место коллапс кровообращения (шок), повышение скорости обмена веществ и нарушений или функции органов.

Кто подвержен риску сепсиса?

Уязвимые лица, которые подвергаются большему риску развития сепсиса от незначительной инфекции, включают:

  • Люди с ослабленной иммунной системой. Состояние может быть связано с такими заболеваниями, как СПИД, диабет или с лечением, которое подавляет иммунитет, таким как противораковая химиотерапия
  • Очень маленькие дети, младенцы и пожилые люди
  • Те, кто поступил в больницу с серьезным заболеванием
  • Люди, которые перенесли серьезные операции
  • Люди, которые перенесли незаконный аборт
  • Алкоголики

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Симптомы сепсиса

Сепсис включает в себя некоторые из следующих симптомов:

  • Высокая температура выше 38C
  • Озноб и дрожь
  • Учащенное дыхание
  • Быстрый сердечный ритм
  • Путаница и дезориентация
  • Головокружение
  • Тошнота и рвота

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Что происходит при сепсисе?

Сепсис развивается в три этапа:

1. Неосложненный сепсис, вызванный инфекциями, такими как абсцессы зубов, грипп и т. д. Данная форма, как правило, лечится в домашних условиях.

2. Тяжелый сепсис возникает, когда реакция организма на инфекцию начинает мешать работе жизненно важных органов. Пораженные органы — это сердце, почки, легкие или печень.

3. В очень тяжелых случаях может развиться септический шок. У этих пациентов наблюдается серьезное падение артериального давления, которое не позволяет жизненно важным органам получать достаточное количество крови, насыщенной кислородом.

Стадии являются прогрессирующими, и при отсутствии должного лечения случай неосложненного сепсиса может превратиться в септический шок и в конечном итоге может привести к полиорганной недостаточности и смерти.

Осложнения сепсиса

  • Нарушенная свертываемость крови
  • Повреждение стенок кровеносных сосудов или повреждение эндотелия
  • Чрезмерные факторы инфекции в крови называют фактором некроза опухоли
  • Чрезмерная гибель клеток или апоптоз, приводящий к низкому количеству лимфоцитов и эндотелиальных клеток
  • Чрезмерная активность нейтрофилов
  • Отсутствие контроля сахара в крови
  • Низкий уровень стероидных гормонов

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Как лечится сепсис?

Ранний неосложненный сепсис лечится антибиотиками в домашних условиях. Большинство людей с неосложненным сепсисом полностью выздоравливают. Тяжелый сепсис и септический шок необходимо лечить в больнице. Это неотложные состояния, требующие госпитализации в отделение интенсивной терапии. Органы тела, кровяное давление и дыхание могут нуждаться в искусственной поддержке в отделении интенсивной терапии. Риск смерти в тяжелых случаях достигает 30-50%.

Исход сепсиса

20-35% пациентов с тяжелым сепсисом и 40-60% пациентов с септическим шоком умирают в течение 30 дней. Другие умирают в течение следующих 6 месяцев.

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Фото превью: todaykhv.ru

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Темы сепсис инфекция заражение крови
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