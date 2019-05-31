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Автор Лада Коротун

Чем грозит неправильный уход за полостью рта

Здоровье » Стоматология

Вы можете убедиться в правильности ухода за полостью рта двумя основными способами: во-первых, конечно же, сходить на консультацию к врачу-стоматологу, а во-вторых, прочитать статью ниже. Илья Пичхадзе, главный врач стоматологии "Дент Арт", Центра клинического мастерства Nobel Biocare, рассказал о четырёх основных признаках неправильного ухода за полостью рта.

Чем грозит неправильный уход за полостью рта

Кровоточивость десен

Кровоточивость десен может быть обусловлена неправильным применением личных гигиенических средств и нерегулярной гигиеной полости рта, которая приводит к накоплению зубных отложений и мягкого налета. Налет, остающийся на зубах — это не только остатки пищи, которую мы употребляем, но и бактериальная масса, которая размножается и выделяет продукты жизнедеятельности, тем самым приводя к воспалительной реакции.

Причины:

  • нерегулярная гигиена,
  • неправильное использование гигиенических средств или вовсе отсутствие гигиены,
  • наличие вредных привычек,
  • наличие старых пломб на контактной поверхности или у пришеечной части зубов,
  • наличие старых ортопедических конструкций (коронок) или вовсе их отсутствие в той области, где они необходимы.

Проявление:

  • отек десны,
  • изменение контура десны,
  • неприятный запах изо рта,
  • мягкий или твердый зубной налет,
  • повышенная чувствительность,
  • появление подвижности зубов
  • и образование генерализованного воспаления.

Что делать?

В первую очередь необходимо обратиться к врачу-стоматологу для получения большей информации о возникшей проблеме, точно поставить диагноз и устранить причину возникновения кровоточивости. Необходимо помнить, что зубная паста и различные противовоспалительные гели — не панацея. При наличии твердых зубных отложений нужно провести процедуру профессиональной гигиены полости рта у врача-стоматолога или гигиениста, обучиться правильной чистке зубов и получить дополнительные рекомендации.

Также необходима консультация врача стоматолога-пародонтолога — он поможет устранить воспалительный процесс и агрессивный бактериальный фон при помощи ультразвуковой терапией с использованием специального аппарата.

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Налет на зубах

Зубной налет бывает мягким и твердым. Если с твердым налетом необходимо бороться в кабинете у врача-стоматолога или гигиениста, то с мягким все гораздо проще. Основные причины возникновения налета — неудовлетворительный уровень гигиены полости рта, потребление чрезмерно мягкой пищи, отсутствие в рационе фруктов и овощей, способствующих самоочищению зубов от налета, а также отсутствие необходимого лечения у стоматологов различных специальностей.

Причины:

  • неудовлетворительная гигиена,
  • несбалансированный рацион,
  • неправильная постановка пломб,
  • наличие старых пломб,
  • отсутствие надлежащего ортопедического или ортодонтического лечения.

Что делать?

Важно научиться правильно пользоваться зубной щеткой и зубной нитью, подобрать ополаскиватель для полости рта. С этим может помочь врач-стоматолог на консультации. Также рекомендуем пользоваться методом Пахомова — чистить зубы перед сном, а утром, воспользовавшись антибактериальным и освежающим ополаскивателем, приступить к завтраку и почистить зубы после. Также не пренебрегайте использованием дополнительных и основных средств личной гигиены на работе — если все делать правильно, риск навредить себе сводится к нулю.

При наличии неправильных пломб или их отсутствии в областях поражения, при отсутствии ортодонтического лечения в случае скученности зубов, при наличии неудобств от ортопедических конструкций, совет только один: запишитесь на прием к доктору, который скажет, какие манипуляции необходимы в вашем случае.

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Оголение шеек зубов

Оголение шеек зубов — следствие патологического заболевания тканей пародонта, обусловленное поражением слизистой оболочки полости рта бактериальной средой и поддесневыми зубными отложениями.

Причины:

  • неправильное использование зубной щетки,
  • неправильное распределение нагрузки на зубы при нарушении прикуса,

также усугублять положение может

  • недостаточная гигиена полости рта или ее отсутствие.

Проявление:

  • повышенная чувствительность к горячим и холодным раздражителям,
  • образование дефекта в виде клина,
  • эстетическая неудовлетворенность,
  • при глубоких поражениях возможно возникновение пульпита.

Что делать?

Консервативное лечение подразумевает постановку пломб и реставраций на пораженные зубы, обучение правильному пользованию средствами личной гигиены. При наличии острой боли, в случае с глубоким образованием полости, необходимо удаление нерва зуба с последующей постановкой коронки. В случае генерализованного оголения шеек зубов необходимо проконсультироваться у стоматолога-хирурга для закрытия данных дефектов оперативным путем.

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Контактный кариес

Контактный кариес — это очень сложный патологический процесс, обнаружить который может только врач-стоматолог. Однако если вы замечаете, что в некоторых областях использование зубной нити затруднено, то риск возникновения контактного кариеса есть, и стоит записаться на консультацию к доктору.

Что подразумевается под термином "контактный кариес"? Коронки двух соседних зубов в точке соприкосновения образуют контактный пункт, а кариес, возникающий в этом месте, называется контактным.

Причины:

  • нерегулярное посещение врача стоматолога,
  • неправильное использование гигиенических средств,
  • неудовлетворительные или старые пломбы на контактных поверхностях зубов,
  • неудовлетворительные или старые ортопедические конструкции в области контактной поверхности зубов.

Проявления:

  • нарушение цвета зуба в области поражения,
  • боли при наличии термических раздражителей, боли от сладкого,
  • застревание пищи между зубами
  • и образование локального воспаления десны и межзубного сосочка.

Что делать?

В первую очередь необходимо обратиться к врачу для выявления такого непростого поражения, заменить старые пломбы и коронки, если это необходимо. Важно понимать, что пломбы и коронки не вечны, вследствие возрастных изменений нашего организма их нужно вовремя заменять. Также рекомендуется проведение профессиональной гигиены и обучение личной гигиене полости рта.

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Как правильно ухаживать за зубами? Советы врача стоматолога
Темы зубы десны кариес стоматология илья пичхадзе уход за полостью рта
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