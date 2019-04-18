Когда резервы сердца иссякают...

Сердце болит по всяким причинам и по-разному. Опасностей для основного органа, обеспечивающего нашу жизнь, много. И болезни сердца в последнее время стремительно молодеют. Правда, у сердца есть природные резервы. Но даже они теперь не всегда работают только в плюс, поскольку болезнь прогрессирует, но не даёт о себе знать.

Хорошо только то, что также появляются и новые эффективные способы борьбы с сердечными болезнями. Какие это методы? Что можно сделать, чтобы вылечить больные сердца? Об этом и многом другом главному редактору Pravda. Ru Инне Новиковой рассказала кардиолог, кандидат медицинских наук Галина Лазаренко.

Читайте начало интервью:

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Профилактика ишемической болезни сердца. Советы врача

— Галина Николаевна, вы сказали, что для профилактики ишемической болезни сердца, помимо старого верного рыбьего жира, сейчас есть многие новые методики. О криокапсуле вы уже рассказали. Какие еще способы существуют?

— Вторая методика, которая мне кажется очень жизнеспособной и очень важной, — это управляемая интервальная гипоксия, когда мы погружаем организм с определенной последовательностью и с определенными интервалами в гипоксию. Это может быть в районе 40-45 минут, под контролем периферической системы, опять же.

На палец надевают такую прищепку, по которой мы определяем уровень насыщения крови кислородом. Мы можем таким образом понять, что же происходит с эндотелиальной функцией (эндотелий — пласт плоских клеток, выстилающий внутреннюю поверхность кровеносных и лимфатических сосудов, сердечных полостей. — Прим. ред.), и можем на это влиять, если необходимо. Главное, что это позволяет тренировать сосуды.

В результате запускаются адаптационные механизмы. Это вообще совершенно потрясающая методика и очень важная для пациентов с микроваскулярной стенокардией и с эндотелиальной дисфункцией. А это практически все, у кого есть лишний вес.

Если уже произошел выраженный атеросклероз коронарных артерий и мы знаем, что у пациента может еще не быть показаний к стентированию (медицинское оперативное вмешательство, проводимое с целью установки стента — специального каркаса, который помещается в просвет полых органов. — Прим. ред.) по данным коронарографии или невозможно произвести реваскуляризацию тем или иным методом или аортокоронарное шунтирование, потому что на всем протяжении значимо повреждены сосуды, то мы уже не можем им помочь инвазивными методами.

В этом случае есть еще одна методика. У нас в стране она называется кардиопульсар. Это наружная контрпульсация, когда манжетами мы на ногах даем такое давление, которое позволяет улучшить диастолический кровоток. Это все синхронизируется с сердечными сокращениями. В фазу диастолы, когда происходит кровоснабжение сердца, мы даем большее давление, тем самым запуская коллатеральный кровоток.

У организма есть очень много степеней защиты и очень большой запас прочности. И в сердце может идти собственный ангиогенез (процесс образования новых кровеносных сосудов. — Прим. ред.), который можно таким образом, вышеперечисленными методиками, запустить. Также это можно сделать и самым простым методом — ежедневными нагрузками, это тоже доказано. Десять тысяч шагов в день позволяют добраться до микроциркулярного русла.

— Как это работает? Что происходит?

В мышцах сердца есть так называемые микроскопические каналы. Они совсем крохотные — 20 нанометров. Но при перепадах давления и других условиях они могут превращаться в сосуды. Особенно когда есть большая выраженная гипоксия, в сердце начинают расти сосуды. Очень хорошая сеть колотерарий у людей, которые занимаются спортом всю свою жизнь. Благодаря активному движению микроциркуляция у них очень хорошая.

И еще один очень важный показатель — это коронарный резерв. Есть такое понятие — отношение. Это когда есть вазодилататоры, то есть вещества, которые вырабатываются с целью расширения сосудов. Можно даже прогнозировать, когда может случиться какая-то катастрофа у данного конкретного человека. Потому что часто перед нами два человека с очень похожими поражениями сосудов сердца. Но у одного происходит инфаркт, а второй живет и ничего про это даже не знает. Оказывается, это зависит напрямую от коронарного резерва.

Коронарный резерв высчитывается очень просто. Мы даем какой-то вазодилататор, который добирается именно до сосудов сердца и расширяет все мелкие сосуды. И тем или иным методом оцениваем это состояние. На сегодняшний день это может быть сцинтиграфия миокарда с некоторыми веществами — радиофармпрепаратами. МРТ тоже в настоящее время позволяет это сделать с определенными веществами, которые мы вводим для того, чтобы расширить эти сосуды. Дальше мы эти две картинки сопоставляем. Результаты исследования в покое и при приеме вещества, которое расслабит все сосуды, должно быть 2,5. То есть в 2,5 раза больше этот коронарный резерв может дать возможностей для кровообращения сердца.

— А когда бляшка становится значимой?

— Когда сужен сосуд на около 50 процентов, этого коронарного резерва вполне хватает. Пациент даже ничего не знает про то, что у него происходит в сердце. Поэтому очень сложно выявить заболевание ишемической болезни сердца на ранних этапах. Ведь не болит, потому что собственного коронарного резерва хватает.

А вот когда бляшка становится более 75-80 процентов, вот тогда коронарный резерв в достаточной мере уже не поможет. Он иссякает и становится равным единице, то есть ему практически некуда увеличиваться. И тогда сердце начинает болеть. Но это, как правило, уже далеко зашедшая история. И здесь нужно будет принимать решение о реваскуляризации и т. д. Поэтому следите за своим сердцем, помогайте ему! Это в ваших жизненных интересах!

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Смотрите видеоинтервью полностью: Ишемия — как распознать болезнь и не испугаться

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