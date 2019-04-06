Ишемия - как распознать болезнь и не испугаться

Почему ИБС стала болезнью молодых? Как сохранить здоровье? Как распознать болезни сердца и какие меры нужно принимать? Как правильно определить кардионагрузки?
В студии "Правды.Ру" — кардиолог, кандидат медицинских наук Галина Лазаренко.
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Если Зеленский "стабилизирует" Украину, то для Путина это будет хуже, чем санкции, пишут СМИ Германии. Кто же, наконец, подумает на Западе об украинцах?
Несмотря на недовольство большинства населения пенсионной псевдореформой и множеством других действий властей, вызывающих все большее обнищание самых бедных слоев населения, протестные настроения в трудовых коллективах не растут. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал первый секретарь "Объединенной коммунистической партии" Владимир Лакеев.
Известная активистка Ирина Фарион заявила, что кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского необходимо посадить в тюрьму.
Боливарианская Республика Венесуэла строит социализм, но не совсем такой, как на Кубе и был в СССР. Там остаются богатые люди. Их, с одной стороны, стараются прижать, но не насильственно, а демократически и финансово. А с другой стороны, на них распространяются и некоторые льготы. Об этом рассказал обозреватель "Правды.Ру", вернувшийся из Венесуэлы.