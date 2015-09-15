Пищевая зависимость: От переедания к анорексии

В чем разница между анорексией и булимией? Почему переедание — это такая же опасная зависимость, как и абсолютный отказ от еды? Какова природа этих заболеваний? И можно ли справиться с ними самостоятельно? О психологических проблемах людей, зацикленных на еде, Pravda. Ru рассказала специалист по пищевой зависимости и психолог Елена Канатчикова.

Как перестать есть все подряд?

Варианты пищевой зависимости

— Елена, расскажите, пожалуйста, что такое пищевая зависимость. И где грань между любовью просто поесть и зависимостью от пищи?

— Я бы для начала выделила варианты пищевой зависимости, потому что это все-таки не универсальное понятие. Это может быть:

булимия

компульсивное переедание

анорексия

С анорексией я не столь много работаю, потому что анорексик, как правило, не видит проблемы в том, что он превращается в кости. Это заветная цель и, как правило, уже с таким диагнозом люди отправляются в психиатрию.

— То есть анорексия — это тоже вид пищевой зависимости?

— Это тоже вид пищевой зависимости, и я объясню почему. Потому что сознание человека сужается на одной теме — это главное, что человека интересует в жизни, по сути. И это как раз очень важный фактор:

то есть анорексия — это некий способ социальной адаптации человека, и в принципе способ адаптироваться к тем условиям жизни с психологической точки зрения, в которые человек попал.

То есть это могут быть достаточно напряженные жизненные обстоятельства, от которых человек начинает убегать, чтобы не испытывать чувства по поводу того, что происходит в его жизни, а просто углубляется в тему:

похудания

достижения максимально низкого веса

и это становится некой заветной целью, к которой человек идет.

— Чем анорексия от булимии отличается?

— Если анорексик голодает достаточно комфортно для себя, практически не имеет аппетита и в этом смысле достаточно спокойно какое-то время отказывается от еды, то булимик, ограничивая себя в еде, потом, тем не менее, приходит в какие-то стадии глобального переедания.

Анорексик голодает достаточно комфортно для себя

Все, что есть в доме съедобного, может быть съедено за один прием пищи, или чередуется это с походами в туалет, происходит очищение разными доступными способами, чтобы не оставить эту еду в себе, и чтобы вес не вырос.

Если мы говорим еще о третьем варианте пищевой зависимости, то это компульсивное переедание.

Это тоже, по сути, срывы на еду, но чаще они происходят без эпизодов голодовок и человек не избавляется от съеденного.

Причины пищевой зависимости

— Какова причина зацикливания на еде?

— Любая зависимость — это определенный способ адаптации. И я, работая с людьми, выделила четыре основных уровня, на которых существует булимия, на которых она действует, как адаптационный элемент:

Один из важнейших уровней — это уровень семейной системы, то есть в детстве еще закладываются основы для зависимости, у ребенка формируется ощущение, что он внутри семьи:

не любим

не востребован

не получает того, в чем есть душевная потребность

То есть один из способов адаптации с помощью еды — это получение тепла, это поиск любви, поиск одобрения. Это всегда хорошие девочки, которые окончили школу с золотой медалью, институт с "красным" дипломом, это безумно интересные, талантливые люди.

Второй уровень — это уровень личности уже не внутри семейной системы, а если мы человека рассматриваем как отдельную личность. Личность невротическая, личность, раздираемая внутренними конфликтами и противоречиями, их очень много:

люблю-ненавижу

доверяю

я слишком доверчива, но не доверяю

послушна, но у меня внутри куча протеста против того, на что я соглашаюсь

можно много-много нюансов найти. И надо сказать, что эти внутренние конфликты причиняют очень много душевной боли человеку, которая вписана в тело и которую, в принципе, человек может, если прислушаться к телесным ощущениям, ощутить.

Источник: фотоархив Pravda. Ru

И поскольку дискомфорт этот зачастую становится буквально невыносим, человек начинает искать способы не чувствовать себя, не чувствовать телесные ощущения, и тогда формируется стратегия убегания, которая характерна для любой зависимости:

пищевой

алкогольной

наркотической

любой абсолютно эмоциональной зависимости.

Третий уровень, на котором зависимость еще прогрессирует, — это уровень нервной системы.

Я всегда говорю, что булимией страдают люди с очень сильной волей, с чрезмерно сильной, и они очень много держат под контролем, они же хотят, чтобы все идеально было, поэтому "если у меня есть какие-то негативные чувства, то это очень плохо, неправильно, я должна быть хорошей девочкой, негативное чувство заблокирую, не буду его чувствовать".

Что происходит? Заблокированное чувство не может выйти никуда, человек его не проживает. Если мы проживаем чувство, то оно есть, оно само заканчивается, или мы выражаем его. Если мы его заблокируем, оно остается мертвым грузом в нервной системе, создается физическая тяжесть. Иногда люди жалуются, что груз лег на плечи, мышечные зажимы формируются.

В состоянии релаксации у нас кровь идет к внутренним органам, внутренние органы же не могут долгое время не получать питания, они начинают паниковать, нервная система начинает "бить в колокола" и отключает сознание. И тогда человек говорит:

"Я не понял, как я все это съел, где я был, я вроде был тут?". А на автомате просто. И тогда человек уже вынужден отдохнуть, он покушал. У нас еще память, что мама нас покормила, убаюкала, и мы на боковую, мы отдыхаем.

— И четвертый уровень?

— Он один из важных, он про коммуникацию, потому что, как известно, зависимый человек становится:

замкнутым

перестает выходить из дома

постепенно круг общения сужается

происходит потеря друзей

И иногда, когда люди приходят к терапии, они уже чувствуют себя глубоко одинокими и не просто не могут поговорить о проблеме с кем-то, а вообще не могут поговорить.

Дело в том, что человек зависимый, любую сейчас можно зависимость взять, как правило, ранен внутри семьи эмоционально, он ранен социумом, ранен внешним миром. И в результате этих ранений, когда их становится слишком большое количество, чтобы психика могла адаптироваться, она создает некий механизм защиты, и человек как в кокон закрывается. И он становится как бы автономной системой.

У нас обычно человек считается во всех науках — это открытая система, которая обменивается с внешним миром. А тут этот энергообмен перекрывается. Человек закрылся, и он не может вовне направлять свою энергию и получать эту энергию извне, из общения, через получения тепла.

Еда же у нас — источник энергии, и когда человек теряет возможность получить извне и выразить себя, выразить эмоцию, проявить себя как творческую личность, дать какой-то продукт собственного творения вовне, то получается, что булимия начинает замещать этот энергооборот.

То есть через еду человек получил энергию. И он тогда перестает нуждаться во внешнем мире, который причинил очень много боли.

— Расскажите о способах адаптации к здоровому образу жизни.

— Как другой способ адаптации дать? Например:

убрать те раны, которые нанес внешний мир человеку когда-то

убрать эту защиту, потому что пока есть раны, защита не уберется — больно, страшно, что опять в эту боль попадешь

Когда в открытую рану иголку тычут, очень больно, когда в здоровые ткани — не очень приятно, ну и ладно.

— Человек сам, благодаря своей силе воли, может от этой зависимости избавиться?

— Тут сложный момент, потому что с помощью силы воли человек загоняет себя в эту болезнь. Если мы говорим про компульсивное переедание, скорее всего, это в булимию может перейти. Человек, вероятно, похудеет, но если у него причины для такого способа адаптации остаются внутренние, то, скорее всего, на этих ограничениях он просто начнет срываться.

Профилактика пищевых зависимостей

— Скажите пару слов о профилактике всех зависимостей.

— Профилактика — это консультировать родителей до того, как они завели детей.

Ребенок должен быть любим, ребенок должен знать, что он любим, любим без каких-либо условий, что если ты получишь "пятерку", то я тебя люблю, а если ты получишь "двойку", то ты получишь такой нагоняй, что ты навсегда забудешь, что мама тебя любит. Человек должен чувствовать, что он принят любым, и это формируется, в первую очередь, в семье.

— А во взрослом возрасте что делать, чтобы избежать зависимости?

— Чтобы этого не было, человек должен научиться чувствовать любое свое чувство, не оценивая, хорошее оно или плохое. Просто: вот оно у меня есть, я себе его позволяю, я слежу, как оно протекает внутри и как оно заканчивается.

Ученые установили, что эмоция длится ровно 12 минут, если ее не накручивать и если от нее не убегать. Можно помучиться 12 минут неприятным чувством вины, стыда, еще чего-нибудь, но не загрузить свою нервную систему.

Вот в этом, мне кажется, важное решение — быть в контакте с собой, быть в контакте со своими желаниями и формировать свою автономность, чтобы не зависеть от других людей, от того, любят они тебя, не любят они тебя, помогают они тебе финансово или не помогают.

Человек должен знать, что он любим без каких-либо условий

Быть самому для себя, чтобы испытывать комфорт просто от нахождения с самим собой, чтобы было интересно самому с собой, но и пробовать выходить в социум, чтобы этот контакт восстановить, потому что мы можем исцелиться в мире, не обязательно в искусственных психотерапевтических условиях, мы можем исцелиться в мире, получив позитивный опыт, который запечатлеется и растворит старый негативный.

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