По данным исследований, в период с 2009 по 2014 год интерес к марафонам в РФ вырос на рекордные 300 процентов. Немалая заслуга в этом принадлежит появившимся в стране школам бега. В гостях у Pravda. Ru побывал Максим Журило, основатель школы бега I love running. Максим Журило рассказывает о беге как о способе прорыва в жизни и лекарстве от скуки.
— Максим, на твой взгляд, действительно в три раза выросло число бегущих? Расскажи, пожалуйста, с чего началась школа I love running, как возникла идея?
— Дай Бог, если действительно на 300 процентов выросло. Хотя, как говорят в бизнесе, с нуля расти несложно. А у нас было около нуля… Может быть, правда, выросло в три раза. Мы как раз три года назад открыли проект. Так что…
— …закономерность есть.
— Мне кажется, что это и наша заслуга. Ну, отчасти.
— Сколько людей вы подготовили и выпустили в школе бега?
— В Москве — больше 2 000 человек.
— Вы как-то за ними следите?
— Следим. Мы дружим, в основном, стараемся оставаться на связи, делать какие-то мероприятия для тех людей, которые у нас занимались.
Мы в ближайшее время запускаем программу, которая будет интересна, я думаю, тем людям, которые у нас занимались.
— Что за программа, для кого?
- Программа Advance для тех, кто:
но при этом хочет, чтобы у них был какой-то эксперт, тренер, который им помогает. Они хотят, чтобы у них была какая-то группа людей, с которыми они могут периодически быть в одном тренировочном процессе.
Идея как раз в том, что они сами выбирают свои цели, и они больше привязаны к тренеру, чем к целям.
В нашей главной программе основная идея, что у тебя есть цель, и ты ходишь на курс подготовки к полумарафону, например, в:
Ты готовишься:
целая эко-система, в которой есть все, что нужно для того, чтобы подготовиться.
А эта программа для тех, кто уже прошел такой курс, несколько раз его прошел, они знают:
то есть уже прошли определенную школу.
Дальше они могут заниматься самостоятельно, но под определенным, не постоянным контролем, находиться в такой большой семье.
У нас не было такого продукта до недавнего времени. Вот сейчас мы его сделали и анонсируем. Я думаю, что многим Advance будет очень интересен. Я с удовольствием буду сам так тренироваться.
Те, кто 3 года назад пришел к нам и прошел путь:
потом марафона, а потом начал бегать сам, пробежал еще пару-тройку марафонов, какой-нибудь триатлон, он понимает, что идея любительского спорта не в том, чтобы выигрывать, а в том, чтобы быть частью какого-то комьюнити, общения, социализации.
Радость, разделенная с другом, гораздо большая радость, чем неразделенная. Я заметил, что после нескольких лет занятий бегом, плаванием или велосипедом, циклическими видами спорта, у людей возникает даже больше вопросов, чем было до начала занятий. Их уже можно обсуждать с тренером в такой живой беседе.
— Очень круто. Вы открываете филиалы в других городах. Где вы берете бегунов, учеников своих?
- Мы их создаем. В этом — наша основная идея.
Мы как раз проводим огромную работу по вовлечению людей в компаниях. Я провожу лекции регулярно, какие-то выступления, встречи, рассказываю как можно работать и параллельно с этим еще чем-то заниматься, что одно другому не мешает, скорее, помогает. Вот такая, в хорошем смысле, пропагандистская работа.
Если посмотреть на профиль наших выпускников, 95 процентов из них не бегали до прихода в I love running. Наша идея, чтобы этих людей было еще больше.
У нас огромный потенциал, в городе живет 15 млн человек, а ну бегает, дай Бог, 5 000, ну 7 000. Процент маленький.
— Как вы их все-таки в школу заманиваете?
- Мы их не в школу заманиваем, мы их заманиваем в то, чтобы сделать эксперимент в своей жизни, и вместо того, чтобы прожить следующие два месяца по-другому.
В любом случае в жизни каждого из нас возникает вопрос, какими они будут. Можно их прожить так, как человек обычно жил, ходил на работу, после работы куда-то, встречался с кем-то, кофе пил, в пятницу — пиво. А можно сделать некий эксперимент, например, поставить цель, что я в конце пробегу полумарафон в какой-нибудь Триесте итальянской.
И сразу получается комплексная цель:
И это некоторый челлендж, вызов для человека, вызов обыденности, привычной рутине.
И мы говорим, что тебе не надо менять всю жизнь, но попробуй, если тебе понравится, будешь продолжать. Не понравится — ну ничего страшного, в жизни много месяцев, два месяца не критичны. Но обычно это затягивает. Это:
— Какой процент ваших выпускников продолжают бегать после школы?
— Очень много — примерно 95, ближе к 100. Они так или иначе включаются в активный образ жизни и в постановку каких-то целей за рамками своего привычного быта. Просто кто-то делает перерыв, уходит обратно на время в рутину.
Но вирус-то правильный у него уже есть, он уже запущен в организме, и через какое-то время случается рецидив, человек приходит к нам и говорит: у вас такой клевый забег будет, я тоже хочу. Здорово, давай, присоединяйся, будешь тренироваться.
— А совсем недавно вы запускаете школу для девушек. Почему вот решили собрать только одних девочек?
— Это спецпроект, тоже эксперимент. Есть забег только для девушек, это — серия во всем мире. И вот теперь — в первый раз в Москве, это будет очень классно. Мы решили его поддержать.
— Может быть, если знаковые фигуры, политики, актеры начнут бегать, то еще больше людей станут заниматься бегом?
- Я не знаю ответа на этот вопрос.
Я думаю, что не должен никто начинать бегать и заниматься спортом. По-моему, это должно стать абсолютно органическим явлением, вот как люди зубы чистят. Они же не потому это делают, что президент чистит зубы. Мне кажется, бег переходит в такую фазу, когда необязательно нужны какие-то герои…
Конечно, хорошо, если мотиваторы будут появляться. Хорошо, если бы министр спорта бегал, и не очень хорошо, что он не бегает.
А в целом, мне кажется, развитие общества выходит на такой уровень, когда все прекрасно понимают, что этим просто надо заниматься. Можно один раз в день, а можно два. И не нужны какие-то супермены, которые показывают пример. Но если они есть — тоже неплохо.
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