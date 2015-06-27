Бег - как о способ прорыва в жизни и лекарство от скуки

По данным исследований, в период с 2009 по 2014 год интерес к марафонам в РФ вырос на рекордные 300 процентов. Немалая заслуга в этом принадлежит появившимся в стране школам бега. В гостях у Pravda. Ru побывал Максим Журило, основатель школы бега I love running. Максим Журило рассказывает о беге как о способе прорыва в жизни и лекарстве от скуки.

Как приучить Россию к бегу?

Школа I love running

— Максим, на твой взгляд, действительно в три раза выросло число бегущих? Расскажи, пожалуйста, с чего началась школа I love running, как возникла идея?

— Дай Бог, если действительно на 300 процентов выросло. Хотя, как говорят в бизнесе, с нуля расти несложно. А у нас было около нуля… Может быть, правда, выросло в три раза. Мы как раз три года назад открыли проект. Так что…

— …закономерность есть.

— Мне кажется, что это и наша заслуга. Ну, отчасти.

— Сколько людей вы подготовили и выпустили в школе бега?

— В Москве — больше 2 000 человек.

— Вы как-то за ними следите?

— Следим. Мы дружим, в основном, стараемся оставаться на связи, делать какие-то мероприятия для тех людей, которые у нас занимались.

Мы в ближайшее время запускаем программу, которая будет интересна, я думаю, тем людям, которые у нас занимались.

— Что за программа, для кого?

- Программа Advance для тех, кто:

бегает много

может сам тренироваться

но при этом хочет, чтобы у них был какой-то эксперт, тренер, который им помогает. Они хотят, чтобы у них была какая-то группа людей, с которыми они могут периодически быть в одном тренировочном процессе.

Идея как раз в том, что они сами выбирают свои цели, и они больше привязаны к тренеру, чем к целям.

В нашей главной программе основная идея, что у тебя есть цель, и ты ходишь на курс подготовки к полумарафону, например, в:

Дублине

Екатеринбурге

Ты готовишься:

в группе

с тренером

у тебя есть два врача

целая эко-система, в которой есть все, что нужно для того, чтобы подготовиться.

Источник: фотоархив Pravda. Ru

А эта программа для тех, кто уже прошел такой курс, несколько раз его прошел, они знают:

как правильно делать упражнения

что такое техника бега

представляют, как над ней работать

то есть уже прошли определенную школу.

Дальше они могут заниматься самостоятельно, но под определенным, не постоянным контролем, находиться в такой большой семье.

У нас не было такого продукта до недавнего времени. Вот сейчас мы его сделали и анонсируем. Я думаю, что многим Advance будет очень интересен. Я с удовольствием буду сам так тренироваться.

Те, кто 3 года назад пришел к нам и прошел путь:

от офисного кресла

до первого полумарафона

потом марафона, а потом начал бегать сам, пробежал еще пару-тройку марафонов, какой-нибудь триатлон, он понимает, что идея любительского спорта не в том, чтобы выигрывать, а в том, чтобы быть частью какого-то комьюнити, общения, социализации.

Радость, разделенная с другом, гораздо большая радость, чем неразделенная. Я заметил, что после нескольких лет занятий бегом, плаванием или велосипедом, циклическими видами спорта, у людей возникает даже больше вопросов, чем было до начала занятий. Их уже можно обсуждать с тренером в такой живой беседе.

Занятия бегом меняет судьбы

— Очень круто. Вы открываете филиалы в других городах. Где вы берете бегунов, учеников своих?

- Мы их создаем. В этом — наша основная идея.

Мы как раз проводим огромную работу по вовлечению людей в компаниях. Я провожу лекции регулярно, какие-то выступления, встречи, рассказываю как можно работать и параллельно с этим еще чем-то заниматься, что одно другому не мешает, скорее, помогает. Вот такая, в хорошем смысле, пропагандистская работа.

Если посмотреть на профиль наших выпускников, 95 процентов из них не бегали до прихода в I love running. Наша идея, чтобы этих людей было еще больше.

У нас огромный потенциал, в городе живет 15 млн человек, а ну бегает, дай Бог, 5 000, ну 7 000. Процент маленький.

— Как вы их все-таки в школу заманиваете?

- Мы их не в школу заманиваем, мы их заманиваем в то, чтобы сделать эксперимент в своей жизни, и вместо того, чтобы прожить следующие два месяца по-другому.

В любом случае в жизни каждого из нас возникает вопрос, какими они будут. Можно их прожить так, как человек обычно жил, ходил на работу, после работы куда-то, встречался с кем-то, кофе пил, в пятницу — пиво. А можно сделать некий эксперимент, например, поставить цель, что я в конце пробегу полумарафон в какой-нибудь Триесте итальянской.

И сразу получается комплексная цель:

надо подготовиться надо туда поехать, надо сделать визу, паспорт, если его нет, надо денег заработать, если их нет, и так далее

И это некоторый челлендж, вызов для человека, вызов обыденности, привычной рутине.

Занятия бегом обычно затягивают человека

И мы говорим, что тебе не надо менять всю жизнь, но попробуй, если тебе понравится, будешь продолжать. Не понравится — ну ничего страшного, в жизни много месяцев, два месяца не критичны. Но обычно это затягивает. Это:

интерес

драйв

адреналин

новые цели

новые горизонты

жизненный азарт

— Какой процент ваших выпускников продолжают бегать после школы?

— Очень много — примерно 95, ближе к 100. Они так или иначе включаются в активный образ жизни и в постановку каких-то целей за рамками своего привычного быта. Просто кто-то делает перерыв, уходит обратно на время в рутину.

Но вирус-то правильный у него уже есть, он уже запущен в организме, и через какое-то время случается рецидив, человек приходит к нам и говорит: у вас такой клевый забег будет, я тоже хочу. Здорово, давай, присоединяйся, будешь тренироваться.

— А совсем недавно вы запускаете школу для девушек. Почему вот решили собрать только одних девочек?

— Это спецпроект, тоже эксперимент. Есть забег только для девушек, это — серия во всем мире. И вот теперь — в первый раз в Москве, это будет очень классно. Мы решили его поддержать.

— Может быть, если знаковые фигуры, политики, актеры начнут бегать, то еще больше людей станут заниматься бегом?

- Я не знаю ответа на этот вопрос.

Я думаю, что не должен никто начинать бегать и заниматься спортом. По-моему, это должно стать абсолютно органическим явлением, вот как люди зубы чистят. Они же не потому это делают, что президент чистит зубы. Мне кажется, бег переходит в такую фазу, когда необязательно нужны какие-то герои…

Конечно, хорошо, если мотиваторы будут появляться. Хорошо, если бы министр спорта бегал, и не очень хорошо, что он не бегает.

А в целом, мне кажется, развитие общества выходит на такой уровень, когда все прекрасно понимают, что этим просто надо заниматься. Можно один раз в день, а можно два. И не нужны какие-то супермены, которые показывают пример. Но если они есть — тоже неплохо.

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