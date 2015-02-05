Современное общество помешалось на диетах и похудении. Однако за этим помешательством стоит естественное желание быть здоровыми и красивыми. Только пути выбираются неверные. О диетах, переходе на правильное питание, отказе от сахара рассказывает в эфире видеоканала Pravda. Ru тренер по похудению, консультант по управлению весом Светлана Дрожжинова.
- Светлана, что такое диета в принципе? Кому и зачем она нужна? Есть ли польза от диет?
- Произошла некоторая подмена понятий.
Вообще-то, изначально древнегреческое слово "диета" означает образ жизни или рацион питания. В него вкладывался совершенно иной смысл, чем сейчас. А мы понимаем диету как какие-то временные ограничения в определенных продуктах или времени употребления пищи.
С этой точки зрения, наверное, диеты не очень эффективны. Временные ограничения, изменения в процессе питания на какой-то небольшой промежуток времен могут помочь достичь какой-то короткой цели.
Но все это будет обратимо, если вы вернетесь к старым привычкам, поэтому такой подход неэффективен. Предположим, вы поставили цель — к определенной дате сбросить 5 килограммов. Можно взять:
но сидеть на них мучительно дней десять. Возможно, сбросите несколько килограмм. Но они, конечно же, быстро вернутся, как только вы вернетесь к прежнему образу жизни.
— То есть несколько дней сидеть на диете бесполезно? Или все-таки можно это делать?
— Это можно, но непонятно, зачем в долгосрочной перспективе. Все зависит от цели.
Современная культура построена на том, что человек должен выглядеть хорошо, но стройный, хорошо выглядящий человек — это не всегда здоровый человек.
Если говорить о питании как о базисе, который нам дает:
то должна быть какая-то постоянная диета — рацион питания, который будет обеспечивать вас всем необходимым и давать здоровье и возможности жить полной жизнью.
— То есть надо правильно формировать пищевые привычки?
- Да.
Я советую людям, у которых есть избыточный вес, не хвататься за диеты, особенно те, которые обещают скинуть 7 килограмм за неделю или 30 килограмм за месяц. Это не здорово. Этого можно достичь, но это не будет снижение веса за счет излишних жировых отложений.
Нужно пересмотреть в корне свое отношение к еде, отношение к пищевым привычкам:
И не только к пищевым привычкам — вообще, отношение к образу жизни: как и сколько вы двигаетесь. Как я говорила, греческое слово диета — рацион питания и образ жизни.
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— Какие продукты в первую очередь надо исключить и забыть про них?
- Нужно исходить из того, что человек — существо эволюционное. Мы развивались долго-долго, а в таком индустриальном обществе живем только последние 50-100 лет. До этого пищевые привычки у человечества были иные, чем сейчас. Не было:
Раньше человек ел простые продукты, в основном — овощи и крупы. Сейчас, когда мы хотим покушать, мы идем в супермаркет и покупаем товары в упаковках. Они вкусные, готовые к употреблению, но к сожалению, неполезные.
Они слишком:
и избыточны для того, чтобы составлять постоянный рацион нашего питания.
Для правильного питания надо вернуть свои пищевые привычки, привычку готовить из простых продуктов — из овощей, из круп, из всего, что было привычно кушать людям на протяжении тысячелетий.
И только небольшую часть своего рациона — максимум процентов 20 — можно оставить на так называемые вкусные продукты, которыми заставлены полки магазинов.
Нужно исключить из своего рациона 90 процентов того, что продается в магазинах. Есть такое интересное высказывание, что если вы берете упаковку в магазине и в ней больше 2-3 ингредиентов, это стоит отложить и не покупать. Исключить, конечно же, нужно все сладкие продукты, особенно которые продаются в магазине.
Сладкие — это необязательно только:
Это также и хлеб, потому что сейчас во многие сорта хлеба добавляют сахар. Это также:
Употребление такого жидкого сахара еще более вредно, чем употребление твердого сахара, поэтому 100 процентов должно быть исключено. Если вы хотите пить — пейте воду, даже газированную воду, но без сахара. Пейте чай, но не добавляйте туда сахар, он не нужен. Чай сам по себе достаточно вкусный.
Вторая группа продуктов — это выпечка и прочие сложносочиненные продукты, которых сейчас тоже очень много в бакалее, можно зайти в супермаркет и увидеть там много сложносочиненных продуктов на основе:
Это тоже не очень полезно, непонятно, зачем это кушать, когда у нас такое изобилие. Мы и так ежедневно переедаем.
Среднестатистический человек в России кушает избыточно и двигается недостаточно. В этом — вся наша проблема. Сейчас статистика в России такая: у мужчин — 47 процентов имеет избыточный вес, женщины — почти 52 процента.
Избыточный вес не критичен, он даже не выглядит таким уж вызывающим, современная одежда в состоянии скрыть какие-то недостатки, но это влияет на качество жизни. Это мешает:
Вы захотите выйти на пробежку, пробежите немного, и вам уже тяжело — появляется одышка и боль в коленях. В следующий раз вы, скорее всего, уже не пойдете на пробежку.
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— Допустим, мы исключили сладкое и мучное, правильно питаемся неделю-две, но мозг-то все равно помнит вкус этих сладостей. И люди срываются. Можно ли избежать этих срывов?
- Во-первых, ловушка — сахар.
Вообще, интересная штука: за вкусовую привязанность, влечение к еде отвечают два вещества: сахар с его производными и жир. То есть чем слаще или жирней еда, тем более привлекательной она кажется для нашего мозга, потому что такими нас сделала природа.
В природе наиболее концентрированная с точки рения калорий пища находится либо в сладком виде, либо в веществах, которые содержат природные жиры:
Каждый знает, что это довольно вкусная еда, даже из природных непереработанных продуктов.
Когда мы пытаемся перейти на здоровый образ жизни и ограничить разумно себя в употреблении этих веществ, конечно, память о том, как это было вкусно, и влечение к продуктам остаются.
Хорошая новость заключается в том, что это влечение со временем затухает. Но как не бывает бывших наркоманов, так не бывает и бывших сладкоежек.
Если вы когда-то в жизни, с детства, как правило, любили сладкое, то тяга к сладкому, скорее всего, сохранится на всю жизнь. Степень интенсивности этой тяги со временем уменьшится, если вы приложите усилия для того, чтобы ограничить употребление сахара в повседневной жизни.
Чтобы не сорваться, есть небольшое количество приемов. Они позволяют на начальном, переходном этапе смягчить отказ от привычных продуктов.
Можно заменять и попытаться обмануть свой мозг сладкими фруктами, начиная от привычных яблок и заканчивая бананами.
На многих псевдодиетизированных сайтах пишут, что бананы нельзя есть. Это не так, бананы можно есть. Не надо их есть килограммами, конечно, но это вполне нормальный обычный фрукт.
— Обычно к диете прилагаются какие-то физические нагрузки. Но когда человек начинает бегать, ходить в тренажерный зал, у него возбуждается аппетит.
- Самое важное, соблюдать два обязательных условия: умеренное, достаточное адекватное питание и достаточная физическая активность. Не обязательно фитнес-зал — любая физическая активность.
- Надо разделять физиологическую и психологическую потребность. Дело в том, что есть же разница между голодом и аппетитом. Люди часто не различают эти вещи. Например, когда вы хотите кушать — это голод, тогда вы готовы съесть все, что угодно, например, черную корочку хлеба. Это хороший, кстати, проверочный прием. Именно этот сигнал от организма является правдивым.
Аппетит, который часто путают с голодом, часто приходит после тренировок у новичков. Он не имеет ничего общего с потребностью восполнить потраченную энергию.
В награду за физическую нагрузку можно себе позволить стакан свежевыжатого сока.
Главное условие — заниматься периодически и регулярно, а не раз в неделю. Занимайтесь посильной физической нагрузкой хотя бы через день.
Если вы занимаетесь регулярно, эти фантомные приступы мнимого голода уходят, приступов зажора у вас не будет.
Но обязательно нужно питаться достаточно адекватно, в том числе перед физическими нагрузками.
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