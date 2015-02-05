Секреты правильного похудения без диет

Современное общество помешалось на диетах и похудении. Однако за этим помешательством стоит естественное желание быть здоровыми и красивыми. Только пути выбираются неверные. О диетах, переходе на правильное питание, отказе от сахара рассказывает в эфире видеоканала Pravda. Ru тренер по похудению, консультант по управлению весом Светлана Дрожжинова.

Диета: как похудеть без вреда

Есть ли польза от диет

- Светлана, что такое диета в принципе? Кому и зачем она нужна? Есть ли польза от диет?

- Произошла некоторая подмена понятий.

Вообще-то, изначально древнегреческое слово "диета" означает образ жизни или рацион питания. В него вкладывался совершенно иной смысл, чем сейчас. А мы понимаем диету как какие-то временные ограничения в определенных продуктах или времени употребления пищи.

С этой точки зрения, наверное, диеты не очень эффективны. Временные ограничения, изменения в процессе питания на какой-то небольшой промежуток времен могут помочь достичь какой-то короткой цели.

Но все это будет обратимо, если вы вернетесь к старым привычкам, поэтому такой подход неэффективен. Предположим, вы поставили цель — к определенной дате сбросить 5 килограммов. Можно взять:

яблочную

или кефирную диету

Древнегреческое слово "диета" означает образ жизни или рацион питания

но сидеть на них мучительно дней десять. Возможно, сбросите несколько килограмм. Но они, конечно же, быстро вернутся, как только вы вернетесь к прежнему образу жизни.

— То есть несколько дней сидеть на диете бесполезно? Или все-таки можно это делать?

— Это можно, но непонятно, зачем в долгосрочной перспективе. Все зависит от цели.

Современная культура построена на том, что человек должен выглядеть хорошо, но стройный, хорошо выглядящий человек — это не всегда здоровый человек.

Если говорить о питании как о базисе, который нам дает:

долговременное здоровье

хорошее настроение

силы

возможность что-то делать в жизни

то должна быть какая-то постоянная диета — рацион питания, который будет обеспечивать вас всем необходимым и давать здоровье и возможности жить полной жизнью.

— То есть надо правильно формировать пищевые привычки?

- Да.

Я советую людям, у которых есть избыточный вес, не хвататься за диеты, особенно те, которые обещают скинуть 7 килограмм за неделю или 30 килограмм за месяц. Это не здорово. Этого можно достичь, но это не будет снижение веса за счет излишних жировых отложений.

Нужно пересмотреть в корне свое отношение к еде, отношение к пищевым привычкам:

что вы кушаете

как вы кушаете

И не только к пищевым привычкам — вообще, отношение к образу жизни: как и сколько вы двигаетесь. Как я говорила, греческое слово диета — рацион питания и образ жизни.

Читайте также:

Какие продукты нужно исключить, чтобы похудеть

— Какие продукты в первую очередь надо исключить и забыть про них?

- Нужно исходить из того, что человек — существо эволюционное. Мы развивались долго-долго, а в таком индустриальном обществе живем только последние 50-100 лет. До этого пищевые привычки у человечества были иные, чем сейчас. Не было:

промышленного пищевого производства

супермаркетов

такого изобилия промышленно переработанных товаров в упаковках

Раньше человек ел простые продукты, в основном — овощи и крупы. Сейчас, когда мы хотим покушать, мы идем в супермаркет и покупаем товары в упаковках. Они вкусные, готовые к употреблению, но к сожалению, неполезные.

Они слишком:

переработаны

калорийны

несбалансированы

концентрированы

и избыточны для того, чтобы составлять постоянный рацион нашего питания.

Для правильного питания надо вернуть свои пищевые привычки, привычку готовить из простых продуктов — из овощей, из круп, из всего, что было привычно кушать людям на протяжении тысячелетий.

И только небольшую часть своего рациона — максимум процентов 20 — можно оставить на так называемые вкусные продукты, которыми заставлены полки магазинов.

Нужно исключить из своего рациона 90 процентов того, что продается в магазинах. Есть такое интересное высказывание, что если вы берете упаковку в магазине и в ней больше 2-3 ингредиентов, это стоит отложить и не покупать. Исключить, конечно же, нужно все сладкие продукты, особенно которые продаются в магазине.

Сладкие — это необязательно только:

печенье

конфеты

торты

Во многие сорта хлеба добавляют сахар

Это также и хлеб, потому что сейчас во многие сорта хлеба добавляют сахар. Это также:

сладкие напитки

соки

йогурты с пищевыми красителями и добавленным сахаром

сладкие газированные напитки, которые, по сути своей, являются сладким сиропом, лишенным балластных веществ, клетчатки.

Употребление такого жидкого сахара еще более вредно, чем употребление твердого сахара, поэтому 100 процентов должно быть исключено. Если вы хотите пить — пейте воду, даже газированную воду, но без сахара. Пейте чай, но не добавляйте туда сахар, он не нужен. Чай сам по себе достаточно вкусный.

Вторая группа продуктов — это выпечка и прочие сложносочиненные продукты, которых сейчас тоже очень много в бакалее, можно зайти в супермаркет и увидеть там много сложносочиненных продуктов на основе:

муки

сахара

яиц и дополнительных ингредиентов.

Это тоже не очень полезно, непонятно, зачем это кушать, когда у нас такое изобилие. Мы и так ежедневно переедаем.

Среднестатистический человек в России кушает избыточно и двигается недостаточно. В этом — вся наша проблема. Сейчас статистика в России такая: у мужчин — 47 процентов имеет избыточный вес, женщины — почти 52 процента.

Избыточный вес не критичен, он даже не выглядит таким уж вызывающим, современная одежда в состоянии скрыть какие-то недостатки, но это влияет на качество жизни. Это мешает:

двигаться

быть активным

вести здоровый образ жизни

Вы захотите выйти на пробежку, пробежите немного, и вам уже тяжело — появляется одышка и боль в коленях. В следующий раз вы, скорее всего, уже не пойдете на пробежку.

Читайте также:

Похудение по-китайски

Как избежать пищевых срывов

— Допустим, мы исключили сладкое и мучное, правильно питаемся неделю-две, но мозг-то все равно помнит вкус этих сладостей. И люди срываются. Можно ли избежать этих срывов?

- Во-первых, ловушка — сахар.

Вообще, интересная штука: за вкусовую привязанность, влечение к еде отвечают два вещества: сахар с его производными и жир. То есть чем слаще или жирней еда, тем более привлекательной она кажется для нашего мозга, потому что такими нас сделала природа.

В природе наиболее концентрированная с точки рения калорий пища находится либо в сладком виде, либо в веществах, которые содержат природные жиры:

авокадо

семечки

орехи

Каждый знает, что это довольно вкусная еда, даже из природных непереработанных продуктов.

Когда мы пытаемся перейти на здоровый образ жизни и ограничить разумно себя в употреблении этих веществ, конечно, память о том, как это было вкусно, и влечение к продуктам остаются.

Хорошая новость заключается в том, что это влечение со временем затухает. Но как не бывает бывших наркоманов, так не бывает и бывших сладкоежек.

Можно попытаться обмануть свой мозг сладкими фруктами: яблоками и бананами

Если вы когда-то в жизни, с детства, как правило, любили сладкое, то тяга к сладкому, скорее всего, сохранится на всю жизнь. Степень интенсивности этой тяги со временем уменьшится, если вы приложите усилия для того, чтобы ограничить употребление сахара в повседневной жизни.

Чтобы не сорваться, есть небольшое количество приемов. Они позволяют на начальном, переходном этапе смягчить отказ от привычных продуктов.

Можно заменять и попытаться обмануть свой мозг сладкими фруктами, начиная от привычных яблок и заканчивая бананами.

На многих псевдодиетизированных сайтах пишут, что бананы нельзя есть. Это не так, бананы можно есть. Не надо их есть килограммами, конечно, но это вполне нормальный обычный фрукт.

Похудение и физические нагрузки

— Обычно к диете прилагаются какие-то физические нагрузки. Но когда человек начинает бегать, ходить в тренажерный зал, у него возбуждается аппетит.

- Самое важное, соблюдать два обязательных условия: умеренное, достаточное адекватное питание и достаточная физическая активность. Не обязательно фитнес-зал — любая физическая активность.

- Надо разделять физиологическую и психологическую потребность. Дело в том, что есть же разница между голодом и аппетитом. Люди часто не различают эти вещи. Например, когда вы хотите кушать — это голод, тогда вы готовы съесть все, что угодно, например, черную корочку хлеба. Это хороший, кстати, проверочный прием. Именно этот сигнал от организма является правдивым.

Аппетит, который часто путают с голодом, часто приходит после тренировок у новичков. Он не имеет ничего общего с потребностью восполнить потраченную энергию.

В награду за физическую нагрузку можно себе позволить стакан свежевыжатого сока.

Главное условие — заниматься периодически и регулярно, а не раз в неделю. Занимайтесь посильной физической нагрузкой хотя бы через день.

Если вы занимаетесь регулярно, эти фантомные приступы мнимого голода уходят, приступов зажора у вас не будет.

Но обязательно нужно питаться достаточно адекватно, в том числе перед физическими нагрузками.

Читайте также:

Спорт — панацея от усталости и выгорания