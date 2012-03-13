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Автор Елизавета Лаврентьева

Геннадий Гончаров: Мечтаю о сверхчеловеке

Здоровье print

Основатель Московской школы гипноза Геннадий Гончаров по праву считается сильнейшим гипнотизером мира. О том, какие необычные таланты раскрыл в нем удар молнии, о чудесном превращении борца сумо в пятилетнего малыша, о снах и сверхчеловеке, который дремлет в каждом, Геннадий Гончаров рассказал главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой.


Геннадий Гончаров: "Гипноз - моя карма"

— Геннадий Аркадьевич Гончаров, вы — руководитель и создатель Московской школы гипноза, лучший экстрасенс мира, обладатель гран-при в Токио 1992-го года, автор книг по теории и практике гипноза и член-корреспондент Международной академии информатизации. Везде написано, что ваша Московская школа гипноза — уникальная. В чем же ее уникальность?

— В мире сейчас нет школ гипноза. За всю историю человечества их было всего несколько, последняя создана 200 или 300 лет тому назад во Франции. А еще мне удалось создать новую профессию, профессию гипнолога.

— Когда же вообще появился гипноз?

— Гипноз использовался 5 тысяч лет назад. Во времена фараонов проводили обряд "воскрешение Изиды". Индийские йоги тоже занимались самогипнозом, входили в транс. Йог или факир отключал все органы чувств, ему запечатывали уши, ноздри, глаза и закапывали. Через два месяца ученики его откапывали, реанимировали, поливали теплым маслом лицо, макушку.

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— Какая практическая польза была в таких опытах?

— Все они говорят о резервных возможностях человека, о том, что мы не знаем наших возможностей. А в человеке всегда живет мечта, он всегда хотел большего. В практическом смысле: мы живем в большом городе, нам не хватает воздуха, кислорода, праны, как теперь принято говорить. Нам нужно искать источники возобновления жизненных сил. Потом, люди хотят зарабатывать деньги, хотят себя реализовать, быть успешными. Ведь многие знаменитые люди, и это не секрет, искали в эзотерике, в оккультизме истоки энергии.

— Гипноз — это медицина или экстрасенсорика?

— Шире. Это и спорт, и политика, и реклама, и медицина, и психология. Это способность производить впечатление на другого человека любым способом: с помощью жестов, какой-то специальной рекламы, с помощью образов.

— У меня действительно много вопросов, гипноз — это очень интересная и очень закрытая тема. Есть как минимум три, если не четыре версии о том, как вы стали гипнотизером.

— Я расскажу всю правду. Когда я учился в начальной школе, к нам приехал известный гипнотизер, который давал массовые сеансы гипноза. Он показывал всевозможные чудеса, с завязанными глазами находил предметы. Я подошел к нему и спросил, как он это делает, на что он сказал: "Занимайся самогипнозом, и ты достигнешь всего". Еще в детстве в меня попала молния. Начиналась гроза, я стоял под огромным дубом. Разряд прошел по мне. Я упал и потерял зрение, слух, обоняние. Какое-то время я лежал на траве: вернулось сознание, но я понимал, что я ничего не вижу и не слышу. Я просил: вернись же, зрение, вернись, слух! Через какое-то время все вернулось. Но у меня обострились все чувства. Я стал слышать ультразвуки, инфразвуки, я воспринимаю запахи на расстоянии 100-200 метров. Я могу двигать стрелку компаса, другие предметы. Но этому долго нужно учиться. Нужно серьезно работать над собой, обрести веру в себя — только тогда человеку приоткрывается тайна гипноза.

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— Вы получили титул "лучший гипнотизер мира" в Токио. Что там было за соревнование? Как вы стали лучшим гипнотизером мира, и что вам это дало?

— Японцы ездили в течение нескольких лет по всему миру и привезли колдунов новозеландских, вуду, йогов, китайских мастеров цигун, ушу, были и филиппинские хилеры. Я увидел много чудес, но все участники их демонстрировали на себе. Я же ввел японца, взрослого мужчину, в состояние 5-летнего ребенка. Кроме того, японцы все хотели увидеть по-настоящему. Они такая нация, что все проверяют: все должно быть на приборах — гемоглобин, давление, скорость распространения пульсовой волны, потому что ониговорят: "а вдруг это вредно?".

— Они не побоялись дать вам живого японца для эксперимента?

— Прежде чем меня пригласили в 5-тысячный зал, я делал это за кулисами. Я продемонстрировал ученым из Токийского университета, что давление у взрослого человека не повышается, а скорость распространения пульсовой волны становится как у 5-летнего ребенка. Я выбрал борца сумо с большой мышечной массой. Кстати, это один из секретов гипноза: чем выше мышечная масса мужчины, тем он гипнабельней. Я сделал так, что он рисовал с закрытыми глазами кошку. Все точка в точку попадает. Еще он пел песенку про желтые тюльпаны на японском языке детским голосом. Вы представляете? Зал веселился до слез. Члены жюри повскакивали с мест. Он стал играть в песочек и сел в позу полулотоса, хотя нелегко ему сесть было. И все показатели показывают пятилетний возраст: давление в норме, гемоглобин выше границы — как у ребенка. Единогласно мне присудили первое место, гран-при.

— Вы говорите, что гипнотизеры должны быть духовными людьми и управлять своими силами. А бывают ли этакие стихийные таланты?

— Иногда попадаются одаренные люди — к примеру, известная целительница Джуна Давиташвили. Я на себе испытал ее влияние, и мне не важно, какое у нее образование, сколько академий она закончила. Важно, что у нее целебные руки.

— Я считала, что гипноз — это просто когда смотрят в глаза человеку и говорят.

— Я бы не хотел открывать профессиональные секреты. Не все люди к этому готовы, начнут еще экспериментировать. Есть и такие, которые заблуждаются и свои заблуждения навязывают другим. Я же стараюсь, чтобы люди вышли из многолетней спячки. У нас работает только семь процентов мозга — как в состоянии глубокого сна. Когда американцы и европейцы стали исследовать аутогенную тренировку, самогипноз, они удивительную вещь обнаружили. Когда йог погружается в сон, его правое полушарие начинает получать больше кислорода и питательных веществ. Он как бы просыпается. После такого сна открываются у человека открываются творческие способности, он способен петь, стихи писать, рисовать.

Еще о гипнозе: Когда слабая воля — достоинство

— А мы можем видеть во сне то, что никогда не видели наяву, и при этом то, что существует в действительности?

— Можем. Мы живем в общем информационном поле. Еще Вернадский, величайший ученый, доказал, что все живое объединено некой сущностью, некой высшей волей — информационным началом. То есть в информационном поле любое событие имеет отклик. И в реальности люди видят только следы от явлений. Так вот, все эти следы в информационном поле присутствуют. Поэтому если одно и то же приснилось несколько раз, значит, скорее всего, это и в реальности существует.

— И еще на эту тему: как вы относитесь к недавней моде — обучению языкам во сне?

— Занимались мы этим делом, когда в 1997 году я создал школу гипноза. У нас был преподаватель — англичанка из Оксфорда. Я погружал группу в гипнотический сон, ученики не просто выучили язык, но и заговорили по-английски с оксфордским акцентом. Но это очень тяжело, надо каждый день работать. А я вижу перед собой другие перспективы: я человек-экспериментатор. Я доказал, что это можно — пусть дальше работают другие. У меня свой путь.

— А что для вас ваш путь?

— Я хочу из человека сделать богочеловека, сверхчеловека. Мы созданы по образу и подобию Творца, но еще не раскрылись до конца. Тропой богов могут пройти только люди чистые, вставшие на путь духовного развития. Я хочу, чтобы каждый работал над собой, и в этом вижу мое предназначение. Я могу что-то дать только личным примером. Лучшее, что человечество накопило в этом плане, я пытаюсь использовать в работе и передать ученикам.

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Интервью к публикации подготовила

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Темы гипноз сверхчеловек гипнотическое воздействие
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Геннадий Гончаров: Мечтаю о сверхчеловеке
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