Если верить BBC, ежегодно в мире на лечение облысения тратится 3,5 миллиарда долларов. О причинах этой проблемы и способах борьбы с ней расскажем в нашем обзоре.
Все виды облысения, или, говоря научным языком, алопеций, делят на 2 большие группы:
Рубцовые алопеции, как правило, являются следствием какого-либо заболевания, приводящего к необратимой гибели волосяного фолликула, на месте которого образуется рубец — отсюда они и получили свое название. В целом, эта группа составляет не более 5% всех случаев облысения.
Алопе́ция (букв. «лысость» от др.-греч. ἀλωπεκία через лат. alopecia «облысение, плешивость») — патологическое выпадение волос, приводящее к их частичному или полному исчезновению в определённых областях головы или туловища. К наиболее распространённым видам алопеции относится андрогенетическая (androgenetic), диффузная или симптоматическая (effluviums), очаговая или гнездная (areata), рубцовая (scarring). (Википедия)
Нерубцовая алопеция может быть:
При ней на голове появляются лишенные волос очаги, встречается примерно у 5% всех пациентов дерматолога. Почему волосы выпадают именно так, участками, врачи до конца не выяснили, но предполагается, что в развитии болезни задействованы иммунные механизмы. Пусковым толчком может стать стресс, травма, патология желудочно-кишечного тракта, нервной системы. Нередки спонтанные ремиссии — то есть болезнь может пройти и без лечения.
Или равномерное выпадение волос по всей поверхности головы, может быть вызвана множеством причин — от неправильного питания до эндокринной патологии. Зачастую оно бывает и вариантом нормы, например, у женщин через 2–3 месяца после родов начинается обильный «волосопад», который вызывает совершенно напрасную панику.
Самая частая проблема мужчин (впрочем, бывает и у женщин). С этой проблемой сталкивается как минимум четверть мужчин старше 25 лет . Причина — избыток особой формы мужского полового гормона — дигидротестостерона, или повышенная чувствительность к нему волосяных фолликулов, которая обычно передается по наследству, причем по материнской линии.
Поговорим подробнее о многообразных причинах, которые способны вызвать выпадение волос.
Грустная шутка, что все болезни от нервов, как нельзя больше соответствует истине, если речь идет об алопеции.
часто влекут за собой потерю волос, причем она обычно становится первым признаком физических проблем, вызванных психологическим неблагополучием.
Часто «волосопад» начинается не сразу, а спустя 3–6 месяцев после стресса, когда отжившие свое волосы удаляются, но новые на их месте не отрастают. К счастью, явление это временное и проходит после ликвидации стрессовых факторов.
Для того чтобы создавать волосы, организму нужны строительные материалы. Белковая структура волоса создается из аминокислот, а для регуляции биохимических процессов организму нужны витамины и минералы (так, одним из ранних признаков недостатка железа становится сухость и истончение волос). Когда в пище нутриентов недостаточно, организм использует витамины и микроэлементы прежде всего на «стратегически важных» участках. Волосы для выживания необязательны, поэтому снабжение их «постройки» идет по остаточному принципу.
Гормоны — вещества, которые регулируют все процессы, происходящие в теле, в том числе и рост волос. Причем их потерю вызывают не только серьезные проблемы, такие как заболевания щитовидной железы, но и физиологические гормональные перестройки.
Например, во время беременности часть «спящих» волосяных фолликулов становится активной, волосы начинают выглядеть гуще и здоровее. А после родов, когда гормональный баланс снова меняется, кожа головы возвращается к «добеременному» состоянию, что на фоне уже ставшей привычной шевелюры выглядит как жалкие остатки.
Другой пример влияния гормонов на состояние волос — андрогенная алопеция, которая, как мы говорили выше, встречается не только у мужчин, но и у 30% женщин старше 50 лет. Причина ее — повышенное содержание дигидротестостерона, который угнетает волосяные фолликулы.
а также
вызывающие высокую температуру, губительно действующую на волосяные фолликулы (в этом случае облысение начинается через 2–2,5 месяца после приступа высокой температуры);
Например,
поражают кожу и волосяные фолликулы, вызывая потерю волос. Довольно часто причиной диффузной алопеции становится
вызываемый микроскопическим грибком;
аутоиммунные заболевания — состояния, при которых организм воспринимает собственные ткани как чужеродные, уничтожая в том числе и волосяные фолликулы. Одна из распространенных причин рубцовой алопеции — дискоидная волчанка.
Общеизвестно, что средства для лечения рака вызывают потерю волос. Причина в том, что они уничтожают все быстро делящиеся клетки, в том числе и клетки волосяных фолликулов. Обычно, впрочем, такое облысение обратимо. Но, кроме цитостатиков, выпадение волос провоцируют и другие лекарства:
По большому счету, краски для волос и другие косметические средства можно считать разновидностью химических факторов внешнего воздействия. И какое бы бережное воздействие не обещал производитель, всегда возможна индивидуальная гиперчувствительность. Истории о том, как после неудачного окрашивания, кожа головы зудит и воспаляется, а волосы выпадают почти под ноль — увы, не редкость, и далеко не все их них преувеличение. Именно поэтому в любой инструкции к краске рекомендуется провести индивидуальный тест на чувствительность. Который, впрочем, мало кто делает.
«Вредное» производство, на котором человек постоянно подвергается интоксикации (особенно тяжелыми металлами), радиоактивному излучению может вызвать потерю волос. Немаловажны и экологические факторы. Например, при обследовании детей, страдающих алопецией, не территории России и Белоруссии, ученые обнаружили избыточное содержание в их организме
Итак, есть множество разных причин, из-за которых начинают выпадать волосы. Причем любая из них не исключает остальные, то есть возможно воздействие нескольких факторов одновременно. Разобраться в этом многообразии влияний самостоятельно трудно.
Поэтому вместо того, чтобы гадать и перебирать варианты лечения «методом тыка», лучше всего обратиться к врачу-трихологу.
Многие дамы скажут, что Брюс Уиллис вместе с лысиной приобрел изрядную долю шарма. И многие мужчины так же как он, решают проблемы возникающей лысины бритьем наголо. Но есть и те, кто не готов так радикально менять имидж и выбирает различные способы борьбы с лысиной.
Известны со времен Древнего Египта. В те времена они использовались как символ статуса, сейчас — как способ маскировки лысины. Качественно сделанные парики и полупарики (тупеи) выглядят естественно, но многим доставляет дискомфорт сама ситуация, особенно если учесть, что внезапная и публичная потеря парика — повод для многочисленных комедийных сцен мирового кинематографа. К тому же как естественные, так и искусственные волосы требуют специального ухода.
Или создание иллюзии волос на голове посредством нанесения специального рисунка. Мастер создает при помощи особого пигмента особую «татуировку», имитирующую волосяные фолликулы, восстанавливая тем самым исходный контур роста волос. Конечно, буйную шевелюру таким образом не сымитировать, но создать визуальное подобие очень коротко стриженых волос вполне возможно.
Метод позволяет и замаскировать рубцы и очаги облысения, причем не только на волосистой части головы, но и
Из отрицательных сторон — «нарисованные» волосы все же не настоящие, и если хочется ощущать мягкие и шелковистые локоны, то здесь метод бессилен.
Народные средства
Например, смазывание головы
известны всем.
Добиться сколько-нибудь значимого результата удалось немногим. Зачастую за «результат» принимают естественное прекращение потери волос — например, после родов, или из-за устранения стрессовых факторов.
Никакие народные средства неспособны повлиять на причину выпадения волос, особенно когда речь идет об андрогенной алопеции.
У большинства из них эффективность тоже сомнительна. Да, может быть кратковременный эффект, если причина потери волос заключается в дефиците некоторых питательных веществ, например, витаминов: часть из них дойдет до волосяных фолликулов после нанесения на кожу. Но без нормального поступления белков, микроэлементов и витаминов с пищей, эффект окажется кратковременным.
Витамины «для роста волос» могут быть полезны при алиментарном дефиците (уже упомянутых гиповитаминозах), но будут совершенно неэффективны против остальных причин выпадения волос.
Местные противогрибковые средства остановят облысение при грибковых поражениях, в том числе себорейном дерматите.
Против андрогенной алопеции действительно эффективны препараты на основе миноксидила при соблюдении двух главных условий: лечение нужно начинать на ранней стадии облысения, а средство наносить — дважды в день на протяжении всей жизни. В любом случае лекарства, будь то средства от себорейного дерматита, миноксидил или другие должен назначать врач.
Косметологические процедуры могут быть на основе физиотерапевтических
или инъекционных методов:
Бывают эффективны в комплексной терапии облысения, результат зависит от того, правильно ли подобрана процедура и, конечно, индивидуальной реакции организма.
Методы для тех, кто хочет решить проблему радикально, раз и навсегда.
При этой операции удаляют кожу облысевших участков, перемещая оставшиеся участки так, чтобы закрыть возникший дефект. Операция возможна не при всех вариантах алопеции, кроме того, никак не влияет на причины процесса.
Волосы для трансплантации берутся с затылка — там фолликулы не чувствительны к дигидротестостерону — и небольшими пучками пересаживаются на облысевшие участки. Эффективность приживления зависит как от метода забора материала, так и от индивидуальных особенностей организма. На сегодня это один из самых надежных способов избавиться от лысины. Но не следует забывать, что даже косметическая операция все равно остается операцией и требует обязательной консультации врача. На сегодняшний момент медициной признаны 4 метода —
Последний считается самым эффективным, малоинвазивным безоперационным методом трансплантации волос.
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