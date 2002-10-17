Фолиевая кислота: за что она отвечает в организме и как ее эффективно восполнить при недостатке

Фолиевая кислота: роль в организме и чем восполнить недостаток

9:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Витамин B9, фолацин, или фолиевая кислота — одно из незаменимых веществ, которое необходимо для жизни нашего организма. Именно с ее помощью формируется ДНК — основа любой клетки, от эритроцитов крови до кардиомиоцитов — мышечных клеток сердца. Недостаток этого витамина отражается на организме любого человека и особенно опасен для женщин во время беременности.

Что такое фолиевая кислота

В переводе с латыни folium означает "лист". Фолиевая кислота названа так, потому что впервые ее выделили из листа шпината. Сам по себе фолацин не обладает биологической активностью, поэтому в клетках организма он подвергается биохимическим превращениям с образованием нескольких активных форм.

Всего в организме находится около 5-10 мг фолатов. Из них практически половина — в печени, а остальное количество —

в почках,

в эритроцитах,

костном мозге

и других тканях.

В плазме крови находится небольшое количество активных форм фолиевой кислоты. Нормой считается концентрация 4,5-30 нмоль/л. Это количество отражает текущее поступление витамина B9 с пищей. Если же это соединение определяется в плазме в исходном, неактивном виде, это говорит о превышении нормы потребления.

Фолиевая кислота в свое время называлась "фактор роста бактерий L. Casei", "витамин Bc", или "фактор роста цыплят", "витамин М". Только в 1941 году это вещество получило свое нынешнее название — в честь шпинатного листа.

Роль фолиевой кислоты в организме человека

Недостаток фолацина грозит следующими проблемами:

Образуются незрелые клетки крови, мегалобласты, развивается анемия [4] . Кровь начинает хуже переносить кислород, постепенно нарастает кислородное голодание тканей. Появляется слабость, одышка, бледность кожи.

. Кровь начинает хуже переносить кислород, постепенно нарастает кислородное голодание тканей. Появляется слабость, одышка, бледность кожи. Атрофируются клетки кишечника и, как следствие, наблюдаются нарушения стула, потеря веса.

Ухудшается свертываемость крови из-за нарушения синтеза тромбоцитов.

Снижается уровень иммунитета из-за уменьшения количества лейкоцитов.

Увеличивается риск атеросклероза, инсульта, образования тромбов из-за повышения уровня гомоцистеина.

Появляются раздражительность, ухудшается память, развиваются депрессивные состояния;

У детей дефицит фолиевой кислоты может спровоцировать задержку в физическом развитии.

По результатам исследования 2014 года, у 96,3% детей в Европе и Америке уровень фолацина в крови оказался ниже рекомендуемого. Это означает, что практически все дети страдали от скрытого или явного дефицита витамина B9.

Для женщин фолиевая кислота особенно нужна при беременности. С помощью фолацина формируется плацента. При нехватке этого микроэлемента нарушается микроциркуляция в тканях плаценты и значительно увеличивается риск осложнений течения беременности.

Для самого развивающегося плода дефицит витамина B9 тоже может оказаться критичным. Доказано его влияние на частоту развития анэнцефалии, мозговой грыжи, расщелины позвоночника, аномалий мочеполовой системы, пороков сердца, конечностей.

Фолиевая кислота обеспечивает биохимические реакции и в организме мужчин. Поэтому, несмотря на мнение, что фолацин — "витамин беременных", представители сильного пола нуждаются в нем не меньше будущих мам. Особенно это касается профессиональных спортсменов и бодибилдеров.

Для чего и когда принимают фолиевую кислоту

В норме человек должен ежедневно получать из продуктов питания примерно 200 мкг витамина. К сожалению, это возможно не всегда. Запасов "депо" фолиевой кислоты в печени хватает примерно на 3-4 месяца такой бедной витамином диеты. После этого дефицит нужно будет усиленно восполнять с помощью внешних источников. И скорее всего, пересмотр рациона ситуацию не спасет. Обычно в таких случаях дополнительно назначают прием витаминов и БАДов.

Для беременных дополнительный прием витамина B9 рекомендован даже при полноценном рационе. Это снижает

вероятность развития аномалий нервной системы,

мозга,

сердца,

мочеполовой системы,

дефектов артерий

и расщелины верхнего неба плода,

риск синдрома Дауна.

По рекомендации врача фолиевую кислоту могут дополнительно назначить при приеме некоторых антибиотиков, противосудорожных препаратов и средств против малярии.

Продукты, богатые фолиевой кислотой

Фолиевая кислота содержится в зелени, во всех видах капусты, цитрусовых, печени, дрожжах, арахисе, спарже и фасоли. Но при нагревании разрушается около 80-90% этого вещества, поэтому далеко не все богатые этим продуктами блюда могут служить источником витамина[9].

По данным некоторых исследователей, даже полноценное питание покрывает нашу суточную потребность в витаминах лишь на 70-80%.

Лекарственные препараты с фолиевой кислотой

Такого рода лекарственные средства обычно назначают при беременности или для лечения анемии.

Таблетки фолиевой кислоты могут содержать от 400 мкг до 15 мг. Для беременных оптимальна дозировка 400-800 мкг[12]. В более высоких концентрациях, от 5 до 15 мг, фолацин назначают при лечении фолиеводефицитной анемии.

Главное противопоказание для приема любых препаратов — индивидуальная непереносимость компонентов. Перед тем как приобрести лекарство или витамины определенной марки нужно внимательно посмотреть на состав и изучить инструкцию. Даже одинаковые по названию препараты разных производителей могут иметь отличающийся состав.

Препараты фолиевой кислоты нежелательно принимать при анемии, вызванной недостаточностью витамина B12, так как это может привести к мнимому улучшению самочувствия, что позже лишь усугубит течение заболевания. Еще одно противопоказание — онкологические болезни. С одной стороны, они приводят к повышенному расходу фолиевой кислоты и к ее недостатку в организме. С другой — именно это вещество может стимулировать активный рост опухолей. Поэтому в каждом подобном случае нужна консультация специалиста.

Витаминно-минеральные комплексы (БАДы)

В организме редко возникает дефицит какого-то отдельного микроэлемента. Чаще всего это комплексная проблема. Недостаток одного вещества приводит к увеличению расхода другого. Поэтому для достижения нужного биологического эффекта и восполнения дефицита незаменимых веществ оптимально применять комплексные добавки.

В витаминных комплексах для взрослых содержится 200-1000 мкг фолиевой кислоты. Их назначают для восполнения дефицита витаминов, например, во время болезни, при повышенных нагрузках, при подготовке к беременности или при недостаточно разнообразном питании.

Не все поливитамины содержат в составе фолиевую кислоту, поэтому при выборе препарата нужно внимательно смотреть состав. Количество витаминов должно быть указано в миллиграммах или в микрограммах, а также в процентах от рекомендуемой суточной нормы потребления. Превышать рекомендуемую норму без прямого указания врача не стоит.

Перед приемом любых БАДов лучше посоветоваться с врачом. Также нужно знать, есть ли непереносимость определенных веществ или вспомогательных компонентов этих препаратов. Средства могут выпускаться в виде таблеток, капсул, шипучих растворимых таблеток. Для детей есть витамины в виде жевательных пастилок или фигурок животных. Здесь можно ориентироваться на собственные предпочтения — кому-то тяжело глотать большие капсулы, кто-то выбирает препараты с минимумом красителей и добавок, для кого-то удобнее растворимые формы.

Дозировка препарата указана в инструкции. Кто-то из производителей разделяет суточную дозу на два или три приема в течение дня, кто-то помещает всю дозу действующих веществ в одну таблетку или капсулу.

Фолиевая кислота — вещество, необходимое всем людям независимо от их пола и возраста. Она отвечает за процессы образования ДНК, за создание новых клеток и за тонкие биохимические реакции, происходящие в организме. Особенное значение фолаты приобретают во время беременности. Для того чтобы избежать дефицита витамина B9, нужно разнообразно питаться, не забывать про зелень и овощи. Также желательно принимать поливитаминные комплексы и БАДы.

Уточнения

Фо́лиевая кислота́ (лат. acidum folicum; от лат. folium — «лист». Син.: птероилмоноглутаминовая кислота) — водорастворимый витамин, необходимый для роста и развития кровеносной и иммунной систем.

Автор Полина Орлова Полина Орлова — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру Специалист Николаев Николай Успешное лечение всех форм невынашивания и бесплодия

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