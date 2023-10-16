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Петр Дерябин

Как эффективно использовать ботву после сбора урожая

3:38
Садоводство » Овощи

Использование ботвы, оставшейся после сбора урожая, может оказаться чрезвычайно полезным для вашего сада. Независимо от того, выращиваете ли вы помидоры или картофель, в конце сезона всегда накапливается некоторое количество зеленых остатков. Просто выбрасывать этот материал — упущение возможности. Существует несколько способов использования ботвы, которые приносят значительные преимущества вашему саду.

Как эффективно использовать ботву после сбора урожая
Фото: commons.wikimedia. org

Наиболее очевидным и распространенным способом является компостирование. Вы просто складываете растительные остатки в комостную кучу, переслаиваете их слоями с почвой и обрабатываете специальными препаратами, ускоряющими процесс разложения. Этот процесс может начаться уже осенью, особенно если погода благоволит. К концу следующего сезона, при условии правильного ухода за компостом (переворачивание и добавление дополнительных компостирующих средств), вы получите бесценное удобрение для грядок и сада.

В плодовом саду можно также устроить мини-компостник прямо под деревом или кустом. Это отличный способ использовать ботву картофеля и помидоров. Хотя желательно измельчить зелень секатором, ее можно использовать и в натуральном виде. Зеленые остатки размещаются под кустами смородины, крыжовника, жимолости и вокруг плодовых деревьев. Растительные остатки можно также обработать препаратами для компостирования или "Фитоспорином-М", а затем накрыть черным нетканым материалом. Этот слой ботвы будет служить теплой "подстилкой" для корней и предотвратит их повреждение зимой. К следующей весне большая часть листьев разложится, обогатив растения дополнительными питательными веществами и органикой.

При больших объемах ботвы, можно предварительно измельчить ее, высушить и сохранить в качестве мульчи до следующей весны. В следующем сезоне такую мульчу можно использовать в приствольных кругах вокруг деревьев и кустарников, чтобы сохранить влагу в почве, удержать сорные растения в узде и отпугнуть вредителей.

Если ботва происходит от здоровых растений, она может быть использована в качестве зеленого инсектицида. Примерно 4-5 кг зеленой ботвы измельчаются, затем заливаются теплой водой, настаивают несколько часов и отваривают в течение 30 минут. Получившийся отвар процеживается и используется в разведенном виде (1:4). Такой отвар можно хранить в течение нескольких месяцев и применять для борьбы с тлей и другими вредителями. Опытные садоводы специально готовят это средство, хранят в погребе или подвале и успешно используют его в следующем сезоне для защиты комнатных растений или рассады.

Растения, пораженные болезнями, также могут пригодиться в саду. Ботву можно подсушить и сжечь, а золу использовать для подкормки деревьев и кустарников.

Если вы сажаете томаты прямо под плодовыми деревьями и кустами в южных регионах, вы можете получить доступный инсектицид и урожай плодов одновременно. Однако в зонах с более рискованным климатом такой эксперимент может быть менее успешным, так как томаты, находясь в условиях затенения и повышенной влажности, могут подвергаться риску заболеваний. Выберите подходящий для вас метод использования ботвы, и в каждом случае она приносит пользу вашему саду.

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КУДА девать ГОРЫ ботвы после сбора урожая И ЧТО с ней делать?
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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