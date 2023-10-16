Как эффективно использовать ботву после сбора урожая

3:38 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Использование ботвы, оставшейся после сбора урожая, может оказаться чрезвычайно полезным для вашего сада. Независимо от того, выращиваете ли вы помидоры или картофель, в конце сезона всегда накапливается некоторое количество зеленых остатков. Просто выбрасывать этот материал — упущение возможности. Существует несколько способов использования ботвы, которые приносят значительные преимущества вашему саду.

Фото: commons.wikimedia. org

Наиболее очевидным и распространенным способом является компостирование. Вы просто складываете растительные остатки в комостную кучу, переслаиваете их слоями с почвой и обрабатываете специальными препаратами, ускоряющими процесс разложения. Этот процесс может начаться уже осенью, особенно если погода благоволит. К концу следующего сезона, при условии правильного ухода за компостом (переворачивание и добавление дополнительных компостирующих средств), вы получите бесценное удобрение для грядок и сада.

В плодовом саду можно также устроить мини-компостник прямо под деревом или кустом. Это отличный способ использовать ботву картофеля и помидоров. Хотя желательно измельчить зелень секатором, ее можно использовать и в натуральном виде. Зеленые остатки размещаются под кустами смородины, крыжовника, жимолости и вокруг плодовых деревьев. Растительные остатки можно также обработать препаратами для компостирования или "Фитоспорином-М", а затем накрыть черным нетканым материалом. Этот слой ботвы будет служить теплой "подстилкой" для корней и предотвратит их повреждение зимой. К следующей весне большая часть листьев разложится, обогатив растения дополнительными питательными веществами и органикой.

При больших объемах ботвы, можно предварительно измельчить ее, высушить и сохранить в качестве мульчи до следующей весны. В следующем сезоне такую мульчу можно использовать в приствольных кругах вокруг деревьев и кустарников, чтобы сохранить влагу в почве, удержать сорные растения в узде и отпугнуть вредителей.

Если ботва происходит от здоровых растений, она может быть использована в качестве зеленого инсектицида. Примерно 4-5 кг зеленой ботвы измельчаются, затем заливаются теплой водой, настаивают несколько часов и отваривают в течение 30 минут. Получившийся отвар процеживается и используется в разведенном виде (1:4). Такой отвар можно хранить в течение нескольких месяцев и применять для борьбы с тлей и другими вредителями. Опытные садоводы специально готовят это средство, хранят в погребе или подвале и успешно используют его в следующем сезоне для защиты комнатных растений или рассады.

Растения, пораженные болезнями, также могут пригодиться в саду. Ботву можно подсушить и сжечь, а золу использовать для подкормки деревьев и кустарников.

Если вы сажаете томаты прямо под плодовыми деревьями и кустами в южных регионах, вы можете получить доступный инсектицид и урожай плодов одновременно. Однако в зонах с более рискованным климатом такой эксперимент может быть менее успешным, так как томаты, находясь в условиях затенения и повышенной влажности, могут подвергаться риску заболеваний. Выберите подходящий для вас метод использования ботвы, и в каждом случае она приносит пользу вашему саду.

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