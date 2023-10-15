Как правильно подготовить клематисы к зимней стуже

3:03 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Даже такое стойкое и неприхотливое растение, как клематис, требует нашей внимательной заботы, особенно когда приближается время холодов, морозов и ледяных дождей. Осенний уход за клематисами играет важную роль в их успешной зимней перезимовке.

Фото: commons.wikimedia. org

Подкормка клематисов

Одной из важных составляющих осеннего ухода является подкормка. Она должна проводиться в сентябре, а к наступлению холодов можно также внести небольшое количество фосфорно-калийных препаратов в почву и щедро обсыпать околоствольные зоны компостом. Клематисы, как правило, растут вдоль стен и опор, поэтому компост следует распределить вокруг корней с обеих сторон.

Производим обрезку

Обрезка клематисов должна быть выполнена перед началом первых заморозков. Клематисы — это многолетние растения, и при проведении обрезки следует быть осторожным, чтобы обеспечить обильное цветение в следующем году. Важно удалить все поврежденные и заболевшие ветви, и также проредить куст так, чтобы крона не стала слишком густой, и куст имел определенную форму. Побеги следует обрезать до 30-40 см, оставляя 2-3 почки на каждом. Обрезка должна способствовать росту боковых ветвей весной, что обеспечит богатое цветение.

После обрезки рекомендуется обработать растения хлорокисью меди или любым другим препаратом, содержащим медь, который остался после обработки томатов от фитофторы. Это поможет предотвратить развитие болезнетворных микроорганизмов зимой.

Поливаем клематисы перед зимой обильно

Полив клематисов перед наступлением холодов имеет большое значение. Осенние дожди обычно недостаточно увлажняют почву, и корни клематисов должны иметь достаточно влаги для успешной зимней перезимовки.

Утепление

Перед утеплением земли вокруг клематисов желательно обработать ее фунгицидами. Для этой цели подходит даже старый "дедовский" 3% железный купорос или 1% раствор бордоской жидкости. Это поможет предотвратить развитие грибковых заболеваний, которые могут успешно развиваться во влажной и теплой почве вокруг корней.

После обрезки и полива, кусты клематисов обсыпают сухой землей с добавлением торфа или перегноя. Затем их укутывают защитными материалами, обеспечивая при этом хорошую вентиляцию.

Существуют сорта клематисов, которые требуют более тщательного утепления. В этом случае, ветви следует аккуратно снимать с опор, укладывать и создавать надежную защиту. При этом необходимо также обеспечить хорошую вентиляцию.

Правильно выполненные процедуры осеннего ухода гарантируют, что клематисы переживут зиму успешно и весной порадуют нас буйным ростом и красочным цветением.

Встройте Садовые фантазии Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости: Подпишитесь на наши каналы в Telegram и Дзен Добавьте Правду.Рув свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Одноклассниках...