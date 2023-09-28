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Петр Дерябин

Как бороться с бактериальными ожогами деревьев: антимикробные средства и обрезка

2:38
Садоводство

Бактериальные ожоги плодовых деревьев являются серьёзным заболеванием, которое может нанести значительный ущерб садоводству и сельскому хозяйству. Это заболевание вызывается различными бактериями и может поражать разнообразные плодовые деревья, включая яблони, груши, вишни, сливы и другие.

Как бороться с бактериальными ожогами деревьев: антимикробные средства и обрезка
Фото: www.gardeningknowhow. com/wp-content/uploads/2021/07/bacterial-burn-of-fruit-trees.jpg

1. Что такое бактериальные ожоги плодовых деревьев?

Бактериальные ожоги плодовых деревьев — это группа инфекционных заболеваний, вызываемых различными видами бактерий. Они поражают фруктовые деревья, проникая через раны на коже дерева или через стоматы на листьях. Эти бактерии размножаются в тканях дерева, вызывая характерные симптомы болезни.

2. Причины возникновения бактериальных ожогов

Бактериальные ожоги плодовых деревьев могут возникать по разным причинам:

Неблагоприятные погодные условия

Избыточные осадки или дожди могут создать влажную среду, идеальную для размножения бактерий и их распространения по деревьям.

Раны на деревьях

Повреждения коры дерева, вызванные механическими повреждениями, насекомыми или грызунами, предоставляют входные точки для бактерий.

Некачественное садоводство

Недостаточный уход за деревьями или неправильная обрезка может сделать их более уязвимыми для бактериальных атак.

3. Симптомы бактериальных ожогов

Увядание листьев и побегов

Одним из наиболее распространенных симптомов является увядание листьев и побегов на зараженных деревьях.

Появление гуммозных выделений

На поврежденных участках стволов или веток может образовываться гуммозная смола.

Образование язв

Бактерии могут вызывать язвы на стволах и ветвях деревьев.

Деформация плодов

Зараженные деревья могут производить деформированные и некачественные плоды.

4. Методы контроля бактериальных ожогов

Удаление поражённых участков

При обнаружении признаков бактериальных ожогов следует немедленно удалить поражённые листья, плоды или ветви.

Применение антимикробных средств

Антимикробные средства могут помочь в борьбе с распространением бактерий.

Правильное садоводство

Регулярный уход, обрезка и предотвращение механических повреждений могут снизить риск заражения.

Использование устойчивых сортов

При посадке новых деревьев рекомендуется выбирать сорта, устойчивые к бактериальным инфекциям.

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Это ВАЖНО знать! Бактериальный ожог. Причины и методы лечения.
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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