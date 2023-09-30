Чеснок лучше хранить в холодильнике или темноте и прохладе

4:49 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Чеснок — это ароматное и вкусное растение, которое широко используется в различных кухонных блюдах. Он также обладает множеством превосходных свойств, благодаря которым он становится популярным в различных медицинских применениях. Хранение чеснока в правильных условиях является важным, чтобы сохранить его свежесть, аромат и питательные вещества на протяжении длительного времени. Особенно советы об этом полезны сейчас, осенью.

Фото: 77.rospotrebnadzor.ru

1. Выбор правильного чеснока для хранения

Прежде чем мы рассмотрим различные способы хранения чеснока, важно выбрать подходящие головки чеснока для этой цели. Избегайте выбора чеснока с повреждениями, мягкими участками или признаками плесени. Лучше всего выбирать головки с кожицей, плотно прилегающей к зубчикам чеснока, и без видимых повреждений.

2. Хранение чеснока при комнатной температуре

Если вы планируете использовать чеснок в течение нескольких недель, хранение при комнатной температуре — хороший вариант. Просто поместите головку чеснока в сухую, прохладную и темную местность. Однако помните, что при таком хранении чеснок может начать прорастать, что сделает его менее пригодным для использования в кулинарии.

3. Хранение чеснока в холодильнике

Если вы хотите сохранить чеснок свежим на более длительный срок, хранение в холодильнике — отличный вариант. Перед хранением оберните головку чеснока в бумажное полотенце или пакетик для овощей и поместите его в отделение для овощей в холодильнике. Это поможет предотвратить прорастание и сохранит чеснок свежим в течение нескольких месяцев.

4. Замораживание чеснока

Ещё один эффективный способ сохранить чеснок — это заморозка. Очистите зубчики чеснока и измельчите их в пасту. Затем выложите пасту в формочки для льда и заморозьте. После заморозки переместите кубики с пастой в пластиковый пакет и храните в морозильнике. Такой способ хранения позволяет легко извлекать необходимое количество чеснока для использования в различных блюдах.

5. Сушение чеснока

Сушка чеснока — это еще один интересный способ его хранения. Очистите и нарежьте зубчики чеснока на тонкие ломтики. Затем разложите их в один слой на деревянной или сетчатой подставке и поместите в теплое, сухое и хорошо проветриваемое место. Подождите, пока чеснок полностью не высохнет. После этого можно хранить сушеный чеснок в стеклянных банках или пластиковых контейнерах в прохладном месте.

6. Хранение чеснока в масле

Консервирование чеснока в масле — это прекрасный способ сохранить его на длительное время и придать блюдам неповторимый аромат. Поместите очищенные зубчики чеснока в стеклянную банку и залейте их оливковым или другим растительным маслом. Закройте банку крышкой и храните в холодильнике. Обратите внимание, что для такого хранения чеснок должен быть полностью погружен в масло.

7. Хранение чеснока в уксусе

Консервация чеснока в уксусе также позволяет сохранить его на длительное время и придать блюдам особый вкус. Очистите зубчики чеснока и поместите их в стеклянную банку. Затем залейте их яблочным уксусом или другим натуральным уксусом. Закройте банку крышкой и храните в холодильнике.

8. Чеснок в пленке

Еще один удивительный способ хранения чеснока — это помещение его в специальные пленки, которые создают оптимальные условия для длительного хранения. Пленку можно купить в специализированных магазинах. Она защищает чеснок от воздуха и света, сохраняя его свежесть и аромат.

9. Созревание чеснока

Если у вас есть сад, и вы собираетесь хранить чеснок, выращенный на своем участке, то обратите внимание на созревание чеснока перед его уборкой. Чеснок следует собирать, когда его листья начинают желтеть и сохнуть. Затем сушите чеснок на солнце несколько дней, прежде чем приступить к хранению.

10. Подходящие контейнеры для хранения чеснока

При выборе контейнеров для хранения чеснока предпочтение отдавайте стеклянным или пластиковым банкам с крышками, которые плотно закрываются. Избегайте использования металлических контейнеров, так как они могут вызвать реакцию с чесноком и испортить его вкус и аромат.

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