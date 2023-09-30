Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Дерябин

Чеснок лучше хранить в холодильнике или темноте и прохладе

4:49
Садоводство

Чеснок — это ароматное и вкусное растение, которое широко используется в различных кухонных блюдах. Он также обладает множеством превосходных свойств, благодаря которым он становится популярным в различных медицинских применениях. Хранение чеснока в правильных условиях является важным, чтобы сохранить его свежесть, аромат и питательные вещества на протяжении длительного времени. Особенно советы об этом полезны сейчас, осенью. 

Чеснок лучше хранить в холодильнике или темноте и прохладе
Фото: 77.rospotrebnadzor.ru

1. Выбор правильного чеснока для хранения

Прежде чем мы рассмотрим различные способы хранения чеснока, важно выбрать подходящие головки чеснока для этой цели. Избегайте выбора чеснока с повреждениями, мягкими участками или признаками плесени. Лучше всего выбирать головки с кожицей, плотно прилегающей к зубчикам чеснока, и без видимых повреждений.

2. Хранение чеснока при комнатной температуре

Если вы планируете использовать чеснок в течение нескольких недель, хранение при комнатной температуре — хороший вариант. Просто поместите головку чеснока в сухую, прохладную и темную местность. Однако помните, что при таком хранении чеснок может начать прорастать, что сделает его менее пригодным для использования в кулинарии.

3. Хранение чеснока в холодильнике

Если вы хотите сохранить чеснок свежим на более длительный срок, хранение в холодильнике — отличный вариант. Перед хранением оберните головку чеснока в бумажное полотенце или пакетик для овощей и поместите его в отделение для овощей в холодильнике. Это поможет предотвратить прорастание и сохранит чеснок свежим в течение нескольких месяцев.

4. Замораживание чеснока

Ещё один эффективный способ сохранить чеснок — это заморозка. Очистите зубчики чеснока и измельчите их в пасту. Затем выложите пасту в формочки для льда и заморозьте. После заморозки переместите кубики с пастой в пластиковый пакет и храните в морозильнике. Такой способ хранения позволяет легко извлекать необходимое количество чеснока для использования в различных блюдах.

5. Сушение чеснока

Сушка чеснока — это еще один интересный способ его хранения. Очистите и нарежьте зубчики чеснока на тонкие ломтики. Затем разложите их в один слой на деревянной или сетчатой подставке и поместите в теплое, сухое и хорошо проветриваемое место. Подождите, пока чеснок полностью не высохнет. После этого можно хранить сушеный чеснок в стеклянных банках или пластиковых контейнерах в прохладном месте.

6. Хранение чеснока в масле

Консервирование чеснока в масле — это прекрасный способ сохранить его на длительное время и придать блюдам неповторимый аромат. Поместите очищенные зубчики чеснока в стеклянную банку и залейте их оливковым или другим растительным маслом. Закройте банку крышкой и храните в холодильнике. Обратите внимание, что для такого хранения чеснок должен быть полностью погружен в масло.

7. Хранение чеснока в уксусе

Консервация чеснока в уксусе также позволяет сохранить его на длительное время и придать блюдам особый вкус. Очистите зубчики чеснока и поместите их в стеклянную банку. Затем залейте их яблочным уксусом или другим натуральным уксусом. Закройте банку крышкой и храните в холодильнике.

8. Чеснок в пленке

Еще один удивительный способ хранения чеснока — это помещение его в специальные пленки, которые создают оптимальные условия для длительного хранения. Пленку можно купить в специализированных магазинах. Она защищает чеснок от воздуха и света, сохраняя его свежесть и аромат.

9. Созревание чеснока

Если у вас есть сад, и вы собираетесь хранить чеснок, выращенный на своем участке, то обратите внимание на созревание чеснока перед его уборкой. Чеснок следует собирать, когда его листья начинают желтеть и сохнуть. Затем сушите чеснок на солнце несколько дней, прежде чем приступить к хранению.

10. Подходящие контейнеры для хранения чеснока

При выборе контейнеров для хранения чеснока предпочтение отдавайте стеклянным или пластиковым банкам с крышками, которые плотно закрываются. Избегайте использования металлических контейнеров, так как они могут вызвать реакцию с чесноком и испортить его вкус и аромат.

Встройте Садовые фантазии Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наши каналы в Telegram и Дзен

Добавьте Правду.Рув свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Одноклассниках...

Хранение чеснока. Чеснок будто только с грядки.
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Новости Все >
В Театре на Трубной в октябре показывают "Женское счастье"
Концертный директор Сергей Горох рассказал, что стало с квартирой Моисеева
Никита Ефремов показал, как сейчас живет его младшая сестра Надя
HotCars назвал 18 самых надежных премиальных внедорожников и кроссов
Стоматолог Автандилян предупреждает: Электронные сигареты могут серьезно повредить зубы и ротовую полость
Зеленский с западными кураторами приготовил кровавую авантюру
Пес Вячеслава Гришечкина после смерти артиста две недели живет один
Пластический хирург Мадина Байрамукова объяснила отеки у Варнавы на лице
В Краматорске уничтожено общежитие с военнослужащими ВСУ
Супруга Олега Газманова поделилась редкими снимками с артистом
Популярное
Варнава показала нового мужа, с которым познакомилась на съёмках

Актриса Екатерина Варнава пришла на премьеру сериала "Безбашенная", которая состоялась в Москве 28 сентября, с экранным мужем — актёром Юрием Чурсиным.

Екатерина Варнава показала нового мужа, с которым сблизилась на съёмках
Британские врачи назвали опасный симптом, возникающий за пару лет до агрессивного рака
Назван опасный симптом, возникающий за пару лет до агрессивного рака
Стало ясно, на что надеется Запад, строя военные заводы на Украине
Россия нанесёт ядерные удары по объектам США и Британии
Словакия после выборов может стать другом России Андрей Николаев Пётр Еропкин: русский архитектор сложил голову на плахе Сергей Лебедев Пещерный русофоб: австрийский политик хочет расчленить Россию Александр Артамонов
Ужасный манёвр ВСУ на фронте приблизит победу России — NYT
Польские аналитики раскрыли планы по сдерживанию России
Украинские военные застрелили сослуживца, чтобы сдаться в плен — Марочко
Украинские военные застрелили сослуживца, чтобы сдаться в плен — Марочко
Последние материалы
Чеснок лучше хранить в холодильнике или темноте и прохладе
Концертный директор Сергей Горох рассказал, что стало с квартирой Моисеева
Никита Ефремов показал, как сейчас живет его младшая сестра Надя
Польза свёклы: для сердца и печени
HotCars назвал 18 самых надежных премиальных внедорожников и кроссов
Стоматолог Автандилян предупреждает: Электронные сигареты могут серьезно повредить зубы и ротовую полость
Зеленский с западными кураторами приготовил кровавую авантюру
Пес Вячеслава Гришечкина после смерти артиста две недели живет один
Пластический хирург Мадина Байрамукова объяснила отеки у Варнавы на лице
В Краматорске уничтожено общежитие с военнослужащими ВСУ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников