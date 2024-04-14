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Петр Дерябин
Можно ли выращивать сакуру в России? Разбираемся и узнаём о пригодных сортах

Вырастет ли сакура в России: есть несколько сортов, пригодных для нашего климата

3:29
Садоводство

Сакура, она же вишня японская, является одним из самых красивых цветов на планете. Её нежные розовые цветы привлекают внимание миллионов людей со всего мира. В Японии сакура имеет особое значение и связана с традиционным праздником Ханами, когда множество людей собирается, чтобы наслаждаться красотой цветущих деревьев. Но можно ли выращивать сакуру в России? 

Вырастет ли сакура в России: есть несколько сортов, пригодных для нашего климата
Фото: avatars.dzeninfra. ru/get-zen_doc/5174875/pub_62a6044b54e59f7fab67ca6b_62a60ab392615c0231e9ef97/scale_1200

1. Что такое сакура и каковы ее особенности?

Сакура, или Prunus serrulata, принадлежит к семейству розовых и является декоративным деревом среднего размера. Она произрастает в Японии и Китае, и характеризуется красивыми цветками с пятью лепестками. Цветы сакуры могут быть различных оттенков розового цвета, а также белого и красного.

2. Какие сорта сакуры подходят для выращивания в России?

Существует несколько сортов сакуры, которые отлично подходят для выращивания в условиях России. Некоторые из них более устойчивы к холодным температурам и могут легко переживать российские зимы. Список популярных сортов включает в себя такие:

Сакура японская (Somei Yoshino). Этот сорт сакуры является одним из самых распространённых в Японии и успешно выращивается во многих регионах России. Её белые цветы с нежно-розовыми оттенками создают впечатляющее зрелище.

Сакура Канцлера (Kanzan). Этот сорт сакуры известен своими яркими розовыми цветами и обильным цветением. Он также может процветать и в условиях северных регионов России.

3. Как создать подходящие условия для выращивания сакуры?

Выращивание сакуры в России требует определённых усилий и правильного подхода. Вот некоторые важные моменты, которые следует учитывать:

Выбор местоположения. Сакура нуждается в ярком солнечном свете для хорошего цветения. Поэтому важно выбрать место с хорошей освещенностью и защитой от сильных ветров.

Почва и дренаж. Сакура предпочитает рыхлую, хорошо дренированную почву с нейтральной или слабокислой реакцией. Плохой дренаж может привести к загниванию корней.

Полив и удобрения. Дерево нуждается в умеренном поливе и регулярном внесении удобрений для обеспечения хорошего роста и цветения.

4. Уход за сакурой

Сакура требует нежного ухода, чтобы процветать и радовать своими цветами. Вот несколько советов по уходу за сакурой:

Обрезка

Регулярная обрезка помогает сакуре сохранять красивую форму и стимулирует цветение.

Защита от вредителей и болезней

Следует следить за заболеваниями и вредителями и предпринимать меры для их предотвращения и лечения.

5. Мифы о сакуре

Вокруг сакуры существует много мифов и легенд. Давайте разберем некоторые из них. 

Сакура приносит удачу

В японской культуре сакура ассоциируется с удачей и успехом, и многие считают, что наличие сакуры во дворе приносит удачу.

Сакура цветет только один раз в году

На самом деле время цветения сакуры зависит от сорта и климатических условий, и она может цвести несколько раз в году.

Как вырастить сакуру
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Темы япония россия
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