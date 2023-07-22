Что такое ангардинг и почему следует это попробовать сделать?

3:40 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Ангардининг — это новый подход к садоводству, который призывает нас пересмотреть традиционные представления о садоводстве и садах. Вместо аккуратных клумб и стриженых кустов, ангардининг предлагает более естественный и экологически дружественный подход.

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Что такое ангардининг?

Ангардининг — это концепция садоводства, которая подразумевает создание сада, напоминающего природную среду и экосистему. В отличие от традиционных садов, где приоритетом является ухоженный и аккуратный вид, ангардининг стремится к созданию сада, который имитирует дикую природу.

В ангардинге не ставится приоритет на аккуратные клумбы и прямые линии. Вместо этого сады создаются таким образом, чтобы они напоминали естественную среду с ее разнообразием растений, животных и насекомых. Ангардинг призывает нас пересмотреть традиционные представления о красоте и насладиться природой в ее естественной форме.

Преимущества ангардининга

Ангардининг имеет множество преимуществ, как для окружающей среды, так и для нашего физического и эмоционального благополучия.

1. Экологические преимущества. Ангардининг способствует сохранению биоразнообразия и поддержанию экологического баланса. Благодаря использованию местных растений и созданию естественной среды, ангардены становятся местом для обитания множества животных, насекомых и птиц. Это способствует сохранению и укреплению местной экосистемы.

2. Эмоциональные преимущества. Ангардининг позволяет нам наслаждаться природой и расслабиться в окружении естественной красоты. Исследования показывают, что время, проведенное на свежем воздухе и в природной среде, положительно влияет на наше эмоциональное состояние. Ангардинг помогает снизить стресс, улучшить настроение и повысить общее благополучие.

3. Улучшение физического здоровья. Ангардинг включает физическую активность, такую как садоводство и уход за растениями. Это отличный способ укрепить мышцы, улучшить гибкость и увеличить общую физическую активность. Кроме того, выращивание своих овощей и фруктов позволяет нам насладиться свежей, органической пищей, богатой питательными веществами.

Как начать ангардининг?

Чтобы начать ангардининг, вам понадобится подходящее место, подготовленная почва и правильный выбор растений. Вот несколько шагов, которые помогут вам начать свой ангарден:

1. Выбор места для ангардининга. Выберите подходящее место для создания ангардена. Учтите освещение, доступность воды и размеры доступного пространства.

2. Подготовка почвы. Подготовьте почву, чтобы она была плодородной и готовой принять растения. Удалите сорную растительность, перекопайте почву и добавьте органический компост или удобрения.

3. Выбор растений для ангардининга. Выберите растения, которые будут хорошо расти в вашем регионе и в условиях вашего ангардена. Обратите внимание на их потребности в воде, свете и почве.

4. Уход за ангарденом. Поддерживайте свой ангарден в хорошем состоянии, поливайте растения, удаляйте сорняки и проводите необходимые обрезки.