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Петр Дерябин

Не выбрасывайте банановую кожуру: 8 эффективных способов использовать её в саду

3:14
Садоводство

Бананы — вкусные и питательные фрукты, которые мы обычно едим, выбрасывая кожуру. Однако вы можете удивиться узнав, что банановые кожуры могут быть полезны не только в кулинарии, но и в садоводстве. В этой статье мы рассмотрим 8 эффективных способов использования банановых кожур в саду, чтобы помочь вам получить более здоровые растения и обильный урожай.

Не выбрасывайте банановую кожуру: 8 эффективных способов использовать её в саду
Фото: архив

Очищение почвы с помощью банановых кожур

Улучшение структуры почвы. Банановые кожуры являются отличным источником органического материала для почвы. Они богаты калием, фосфором и другими питательными веществами, которые могут улучшить структуру почвы. Перед посадкой растений в саду вы можете растолочь банановые кожуры и внести их в почву. Это поможет улучшить ее плодородие и водопроницаемость.

Предотвращение увядания растений. Банановые кожуры содержат высокую концентрацию калия, который является важным элементом для здорового роста растений. Если вы заметили, что ваши растения начинают увядать или не развиваются должным образом, вы можете помочь им, разложив банановые кожуры возле корней. Калий из кожур будет постепенно высвобождаться и улучшит питание растений.

Удобрение с использованием банановых кожур

Создание бананового удобрения. Вы можете сделать собственное органическое удобрение из банановых кожур. Для этого вам понадобятся свежие кожуры нескольких бананов и вода. Положите кожуры в ведро, залейте их водой и оставьте на несколько дней. Затем вылейте воду, используя ее в качестве жидкого удобрения для растений. Это удобрение богато калием и другими питательными веществами, которые помогут растениям расти здоровыми и сильными.

Компостирование банановых кожур. Кожуры отлично подходят для компостирования. Вы можете добавлять их в ваш компостный ящик или кучу, чтобы создать богатый органический компост. Когда кожуры разлагаются, они добавляют питательные вещества в компост, который затем можно использовать для удобрения растений в саду. Это экологически дружественный способ использования остатков пищи и создания плодородной почвы.

Борьба с вредителями и болезнями

Отпугивание муравьев. Муравьи могут быть проблемой в саду, так как они могут заражать растения и повреждать урожай. Кожура содержат натуральные отпугивающие вещества, которые могут отпугивать муравьев. Разложите несколько кусочков кожур возле мест, где обнаружены муравьи или возле растений, чтобы предотвратить их появление.

Защита от болезней растений. Банановые кожуры содержат антибактериальные и антифунгальные свойства, которые могут помочь предотвратить развитие болезней растений. Если у вас есть растения, которые страдают от грибковых инфекций или других болезней, вы можете разложить кусочки банановых кожур возле них. Это может помочь снизить риск распространения болезни и способствовать выздоровлению растений.

КРАСНЫМ СТЕРЖНЕМ. Подкормка банановой кожурой
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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