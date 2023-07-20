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Петр Дерябин

9 причин, почему каждый должен начать выращивать мелиссу

3:13
Садоводство

Лимонная мелисса, или мелисса лекарственная, это растение, которое издавна используется в медицине и кулинарии. Она обладает приятным ароматом и множеством полезных свойств. Если вы еще не начали выращивать мелиссу, то вот 12 причин, почему это стоит сделать.

9 причин, почему каждый должен начать выращивать мелиссу
Фото: архив

Натуральное средство от стресса и тревоги. Мелисса известна своими успокаивающими свойствами. Она содержит компоненты, которые помогают снизить уровень стресса и тревоги. Просто посеяв несколько семян мелиссы и выращивая ее у себя дома, вы можете иметь натуральное средство для снятия напряжения и успокоения.

Улучшение качества сна. Мелисса также известна своими свойствами, которые помогают улучшить качество сна. Ее успокаивающие свойства могут помочь вам расслабиться и уснуть глубже. Регулярное употребление мелиссы перед сном может помочь вам преодолеть бессонницу и получить хороший отдых.

Поддержка пищеварения. Мелисса обладает прекрасными свойствами для пищеварения. Она может помочь справиться с проблемами желудка, такими как изжога и вздутие. Также мелисса стимулирует аппетит и помогает улучшить общую работу желудочно-кишечного тракта.

Укрепление иммунной системы. Употребление мелиссы может помочь укрепить иммунную систему. Ее антиоксиданты и витамин С помогают бороться с вирусами и инфекциями. Выращивание мелиссы дома дает вам легкий доступ к этому полезному растению, которое поможет вам оставаться здоровым.

Снижение воспаления. Мелисса обладает противовоспалительными свойствами, которые могут помочь справиться с воспалительными процессами в организме. Она может помочь снять воспаление в суставах и уменьшить боли, связанные с артритом.

Повышение настроения. Это замечательное растение также может помочь вам улучшить настроение. Мелисса содержит компоненты, которые стимулируют производство гормонов счастья в организме. Она может помочь справиться с депрессией и повысить ваше настроение.

Ароматерапия и парфюмерия. Мелисса имеет приятный лимонный аромат, который делает ее идеальной для использования в ароматерапии и производстве парфюмерных изделий. Выращивание мелиссы позволяет вам создавать собственные ароматические масла и использовать их в различных целях.

Кулинарные возможности. Мелисса широко используется в кулинарии. Ее лимонный аромат и вкус делают ее прекрасным ингредиентом для приготовления чая, салатов, десертов и других блюд. Выращивая мелиссу у себя дома, вы можете всегда иметь свежие листья для использования в своих рецептах.

Уход за кожей. Мелисса обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами, которые могут помочь улучшить состояние кожи. Вы можете использовать настойку мелиссы для очищения кожи лица или добавлять масло мелиссы в свои косметические средства для ухода за кожей.

МЕЛИССА выращивание и уход
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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