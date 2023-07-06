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Петр Дерябин

9 самых полезных насекомых для вашего сада

3:07
Садоводство

Когда мы думаем о насекомых, то, как правило, приходят на ум негативные ассоциации, такие как укусы, вредители или просто неприятные создания. Но на самом деле не все насекомые вредны для наших растений. Некоторые из них выполняют полезные функции в саду или огороде, помогая увеличить урожай и защищая растения от вредителей.

9 самых полезных насекомых для вашего сада
Фото: pixabay.com

Пчёлы. Пчелы являются одними из наиболее полезных насекомых для наших растений. Они играют ключевую роль в опылении цветков многих плодовых и овощных растений. Благодаря пчелам, растения могут образовать плоды, которые в свою очередь становятся пищей для нас. Без пчел многие культуры просто не смогут размножаться.

Осы. Осы могут показаться опасными и страшными, но они тоже имеют свою роль в саду. Они охотятся на многих вредителей, таких как тлеющие насекомые и гусеницы, которые могут нанести вред вашим растениям. Благодаря осям, уровень вредителей в саду снижается, что способствует здоровому росту растений.

Щитовки. Щитовки — это маленькие насекомые, которые питаются соками растений, но не всегда являются вредителями. Некоторые виды щитовок предотвращают атаки других вредителей, а также защищают растения от солнечных ожогов и пересыхания.

Муравьи. Муравьи могут показаться раздражающими, особенно когда они появляются в больших количествах. Но они также выполняют важные функции в саду. Муравьи помогают распространять семена многих растений и они также охотятся на вредных насекомых, такие как тлеющие насекомые и гусеницы.

Божьи коровки. Божьи коровки — это прекрасные насекомые, которые питаются вредителями растений, такими как тлеющие насекомые и гусеницы. Они являются естественным способом борьбы с вредителями и могут помочь снизить использование пестицидов.

Черви. Черви, такие как дождевые черви, играют важную роль в поддержании плодородия почвы. Они разлагают органический материал, улучшая структуру почвы и делая ее более питательной для растений.

Пауки. Пауки могут быть пугающими, но они также являются полезными насекомыми. Они охотятся на вредных насекомых, такие как мухи, комары и клещи, помогая контролировать их численность.

Птицы. Птицы играют важную роль в борьбе с вредителями растений. Они питаются насекомыми, грызунами и другими вредителями, предотвращая их атаки на растения. Привлечение птиц в ваш сад или огород может быть полезным для защиты растений.

Бабочки. Бабочки не только красивы, но и выполняют важные функции в саду. Они являются опылителями многих растений и помогают в их размножении. Кроме того, бабочки служат пищей для многих птиц, что способствует биоразнообразию в саду.

Они помогут вам в саду ✔️ Полезные насекомые на даче
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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