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Петр Дерябин

Виды удобрений и рекомендации по их использованию в саду

2:43
Садоводство

Удобрения играют важную роль в сельском хозяйстве и садоводстве. Они предоставляют растениям необходимые питательные вещества для их здорового роста и развития. 

Виды удобрений и рекомендации по их использованию в саду
Фото: https://agro-sales.ru/

Удобрения обеспечивают растения необходимыми питательными веществами, которые они не всегда могут получить из почвы самостоятельно. Недостаток питательных веществ может привести к замедленному росту, ухудшению здоровья растений и снижению урожайности.

Удобрения: какие бывают

Органические

Органические удобрения являются природным источником питательных веществ. Они получаются из органических материалов, таких как перегной, компост.

  • Перегной, или навоз, является одним из самых популярных органических удобрений. Он получается из отходов животного происхождения и имеет высокое содержание питательных веществ.
  • Компост — это смесь разлагающихся органических материалов, таких как листья, трава и остатки пищи. Он обогащает почву органическими веществами и способствует её плодородности.

Минеральные

  • Минеральные удобрения содержат химические элементы, необходимые для роста растений. Они обычно имеют высокую концентрацию питательных веществ и быстро растворяются в почве.
  • Азотные удобрения содержат азот, который является важным элементом для развития зелени и стимулирует рост растений. Примерами азотных удобрений являются аммиачная селитра и карбамид.
  • Фосфорные удобрения содержат фосфор, который необходим для развития корней, цветения и плодоношения растений. Фосфорные удобрения могут быть представлены фосфатами.
  • Калийные удобрения содержат калий, который помогает растениям выдерживать стрессы, улучшает сопротивляемость к болезням и способствует формированию плодов. Калийные удобрения могут быть представлены хлоридами или сульфатами.

Комбинированные

Эти удобрения содержат смесь различных питательных веществ. Они предлагают удобство в использовании, так как в одном удобрении комбинируются несколько элементов.

Правильное применение удобрений

Правильное применение удобрений играет важную роль в достижении наилучших результатов. Рекомендуется следовать инструкциям производителя и применять удобрения в правильных количествах и в нужное время. Слишком большое количество удобрений может привести к перегрузке почвы и загрязнению окружающей среды.

Избыток некоторых питательных веществ может вызвать ожоги растений или загрязнение водных ресурсов. 

КАК РАЗОБРАТЬСЯ В УДОБРЕНИЯХ. КАКИЕ БЫВАЮТ ТИПЫ И ВИДЫ УДОБРЕНИЙ
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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