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Петр Дерябин

Готовим место под огород: пошаговая инструкция

3:07
Садоводство

Садоводство — это одно из самых полезных хобби. Оно позволяет вам выращивать свои овощи и фрукты, получать свежие и вкусные продукты, а также наслаждаться своим трудом. Однако чтобы получить хороший урожай, необходимо правильно подготовить место под огород. 

Готовим место под огород: пошаговая инструкция
Фото: http://stroikairemont.com/

Как правильно подготовить место под огород

Определите место для огорода

Выберите место, где есть достаточно солнца и воды, чтобы растения могли нормально расти. Если вы живёте в городе, возможно, вам придётся использовать горшки или контейнеры для выращивания растений. В таком случае убедитесь, что у вас есть достаточно места для размещения всех контейнеров.

Удалите сорняки и другие растения

Нужно удалить все сорняки и другие растения с территории. Сорняки конкурируют с овощами и фруктами за питательные вещества и воду. Если вы не удалите их, они могут нанести значительный ущерб вашему урожаю. Используйте лопату или другой инструмент, чтобы вырвать сорняки с корнями.

Проверьте качество почвы

После того, как вы удалите сорняки, нужно проверить качество почвы. Некоторые почвы более плодородны, чем другие, и вы должны знать, какая почва у вас. Возьмите пробу почвы, чтобы измерить её pH-уровень. Хороший pH-уровень для овощей и фруктов находится в диапазоне от 6,0 до 7,0. Если pH-уровень вашей почвы ниже 6,0, вам нужно добавить известь.

Добавьте органические удобрения

Органические удобрения помогут улучшить плодородность почвы. Это может быть:

  • навоз,
  • перегной,
  • компост или другие органические отходы.

Органические удобрения улучшают структуру почвы и увеличивают содержание питательных веществ.

Разработайте план посадки

Прежде чем начинать посадку растений, важно разработать план. Определите, какие растения вы хотите выращивать и какое расстояние нужно между ними. Убедитесь, что вы выбираете растения, которые подходят для вашего климата и почвы.

Посадите растения

Когда вы подготовили место под огород, проверили качество почвы, добавили органические удобрения и разработали план посадки, можно начинать сажать растения. 

Полейте растения

После того, как вы посадили растения, не забудьте полить их. Растения нуждаются в достаточном количестве воды, чтобы расти и производить урожай. Поливайте растения регулярно, но не перенасыщайте их водой.

Поддерживайте здоровье растений

В течение всего сезона вы будете должны удалять сорняки, которые могут конкурировать с вашими растениями. Также следите за здоровьем своих растений и обрабатывайте их при необходимости.

Собирайте урожай

Не забудьте собрать урожай. Собирайте овощи и фрукты, когда они достигли зрелости, чтобы они были наиболее вкусными и питательными.

Он учил людей не копать и не работать на огороде. Человек, который имел самодостаточный огород
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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