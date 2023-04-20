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Петр Ермилин

Смесь почвы для кактусов — лучший вариант для большого и счастливого змеевика

3:35
Садоводство » Цветы

Забудьте об избыточном поливе — это может стать причиной проблем для ваших растений. Переувлажнение корней в течение длительного времени может вызвать корневую гниль, поэтому будьте осторожны!

Смесь почвы для кактусов — лучший вариант для большого и счастливого змеевика

Если вы часто забываете поливать свои растения, змеевик, который широко распространен, многолетнее декоративное растение, обладает лекарственными свойствами, признано официальной медициной, — идеальный вариант для вас. Это растение легко переносит недостаток влаги. 

Змеевик большой, или Горе́ц змеиный, или Раковые шейки, или Змеиный корень, или Горлец (лат. Bistorta officinalis) — травянистое растение; типовой вид рода Змеевик (Bistorta) семейства Гречишные (Polygonaceae).

Что касается почвы, то смесь для кактусов — лучший вариант для счастливого змеевика. Эти долгоживущие растения не очень привередливы, и пока горшок имеет дренажные отверстия и хорошо дренированную почву, им будет все равно!

Лучшее в змеевике то, что его легко размножать

Змеевик — одно из тех простых, но часто пренебрегаемых комнатных растений, которые можно взять с собой куда угодно. Мне нравится ставить их на подоконник в моей кухне и время от времени разводить новых ребят из семян — это такое приятное занятие!

Существует четыре способа размножения змеевика, и я расскажу вам об каждом из них, чтобы вы могли выбрать тот, который вам больше всего подходит (или попробовать все разом!)

Способы размножения змеевика:

  • Разделение корневища.
  • Листовой черенок.
  • Размножение черенков.
  • Размножение с помощью семян.

Теперь, когда вы знаете, как легко ухаживать и размножать змеевика, вы можете наслаждаться его красотой и зеленью где угодно в вашем доме!

Значение и применение

Листья и молодые побеги съедобны в сыром, варёном, сушеном и квашеном видах. Их используют при приготовлении супов, салатов.

Хороший медонос и декоративное растение.

Корни использовали для дубления кожи, окраски шерсти в жёлтый и интенсивно чёрный цвета.

Используют в ликёро-водочной промышленности

В качестве лекарственного сырья используют корневище змеевика, которое заготовляют после отцветания, очищают от корней, листьев, стеблей и сушат при 50—60° С или в хорошо проветриваемых помещениях.

В научной медицине настои и отвары корневища применяют как кровоостанавливающее, противовоспалительное и вяжущее средство, особенно при кишечных заболеваниях. Наружно их используют для полоскания ротовой полости при различных воспалительных процессах, болях, лечения ран, ожогов и фурункулёза, при некоторых гинекологических расстройствах. Измельчённые корневища горца входят в состав вяжущих желудочных чаёв.

Молодые стебли змеевика содержат много витамина C и применяются при авитаминозе.

В народной медицине применяют отвары горца. Их принимают внутрь в качестве сильного кровоостанавливающего средства, при ларингите, фарингите, воспалении мочевого пузыря и жёлчнокаменной болезни, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, тахикардии, от укусов ядовитых змей; с семенами льна — при кровотечениях из внутренних органов, язве желудка, кишок.

Змеевик
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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