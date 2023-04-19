Недостаток солнечного света — основная причина, по которой растения в саду не цветут

4:19 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Все мы любим, когда цветы расцветают и украшают наш сад. Но иногда они не цветут так ярко или вообще не дают новых побегов с прошлого сезона. Не стоит волноваться!

Недостаток солнечного света — основная причина, по которой большинство цветущих растений не цветёт.

Всегда проверяйте потребности растения в росте, чтобы убедиться, что вы обеспечиваете его в солнечном свете!

Выбор правильного места. Важно знать место для ваших растений! Цветы, такие как бальзамин, азалия и гортензия, нуждаются в достаточном количестве солнечного света, чтобы им было удобно находиться в полуденной тени.

Но другие типы растений могут требовать больше или меньше солнца в зависимости от их предпочтения в температуре.

Период зрелости. Существует множество различных растений со своими сроками зрелости. Некоторые могут быстро цвести, а другие — дольше.

Например:

Однолетники — это цветы, которые цветут один раз в сезон. Они могут быть весенними или летними цветами, осенними декорациями и даже зимней зеленью.

Избыточное количество подкормки. Удобрения являются ключевым компонентом в садоводстве.

Однако важно использовать правильную дозу, потому что слишком малое количество не будет иметь никакого эффекта, а избыток может привести к гибели растения быстрее, чем что-либо другое

Недостаток удобрений. Использование подкормок, богатых фосфором, поможет в цветении, так как оно способствует развитию корней и фотосинтезу.

Оно также регулирует многие метаболические процессы, все вместе работающие на благо вашего растения для производства большего количества цветов!

Болезнь растения. Если вы беспокоитесь о своих растениях, может быть, пора проверить наличие вредителей. Признаками заражения являются опадение листьев и пятна на нижней стороне или бутонах, которые являются индикаторами того, что вредители питаются ими.

Вы можете использовать инсектицидные мыла или раствор масла нима для лечения проблем, чтобы избавиться от любых проблем, прежде чем они распространятся дальше в другие области с цветами!

Неправильная обрезка. Обрезка ваших растений в неправильное время может быть катастрофической для цветения в следующем году.

Важно знать, когда и насколько метод обрезки или стрижки будет работать лучше с каждым видом растения, поэтому проведите некоторые исследования, прежде чем начать!

Повреждения зимой. Зимой растения могут не цвести и не расти из-за холода. Более того, сильные ветры могут вызвать гибель почек и предотвратить цветение, если на улице слишком холодно.

К счастью, есть другой вариант: можно занести свои любимые цветы внутрь помещения, где они будут находиться в безопасности во время непогоды.

Слишком большой горшок. Выращивание цветов в более крупных горшках, чем это требуется, приведет к меньшему количеству цветения, так как растение сосредоточится на развитии корней.

Идеально подходит горшок, на один размер больше, чем требуется для однолетних и многолетних растений, чтобы они цвели хорошо на данный момент, не сосредотачивая все свои усилия на становлении!

Избавьтесь от побегов. Выращивание роз является искусством, побеги могут испортить ваш тщательно спланированный сад.

Они представляют собой побеги, которые выходят из корневища куста и имеют листья, которые немного отличаются от родительского растения. Если их не удалять, они заменят исходное растение! Удаляйте эти нежелательные растения до того, как они начнут доминировать.

Не обрезайте увядшие цветы. Обрезка увядших цветов — это лучший способ обеспечить дальнейшее цветение вашего растения. Это также помогает стимулировать новые цветы, просто обрезайте старые бутоны садовыми ножницами и наблюдайте, как они возрождаются и становятся даже красивее, чем раньше.