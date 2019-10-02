Популярные сорта пионов

Пион — любимый многими цветок. Он является настоящим украшением сада, его часто используют флористы при создании букетов и ландшафтные дизайнеры при создании композиций. На данный момент селекционерами выведено множество самых разнообразных сортов пионов, отличающихся друг от друга цветом, формой, размерами и прочими характеристиками. В этой статье мы расскажем о самых популярных сортах пионов, большая часть которых была выведена в Латвии.

Пинк Спрайтзер.

Данный сорт весьма эффектный, с цветками, окрашенными в ярко-розовый цвет с зеленым опускающимся к их основанию градиентом. Цвет также может быть кремовым, а каждое соцветие имеет свою уникальную и неповторимую форму. На каждом цветоносе может располагаться от одного до двух цветков.

Гардения.

Этот сорт относится к розоподобным пионам, у которого цветки по своей форме напоминают розу. Пионы данного сорта белоснежные, их бутоны располагаются по бокам, из-за чего обеспечивается более продолжительное цветение. Кроме всего прочего, цветки этого сорта отличаются непередаваемым нежным ароматом.

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Паула Фей.

Цветки этого сорта ярко-розовые и крупные с волнообразными лепестками. Листва очень плотная и густая, образующая пышные заросли. Яркости цветку добавляют также золотистые тычинки. Из-за прочности кустов растение не нуждается в дополнительной поддержке, что является весомым преимуществом.

Спайдер Грин.

Этот пион — кактусовидный, по своей форме чем-то напоминает разлапистого паука, откуда и происходит его название. Лепестки данного пиона имеют необычный бледно-зеленый оттенок, тонкую и завивающуюся форму. Цветение у сорта обильное, однако сама разновидность встречается нечасто.

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Квитцин.

Данный сорт отличается пышными цветками с необычной формой и персиковым оттенком. Бутоны раскрываются медленно, из-за чего процесс цветения выглядит очень эффектно. Стебли сорта высокие, листья — широкие и зеленые.

Принцесс Маргарет.

Еще один розоподобный пион, цветки которого отличаются превосходным розовым оттенком и необычайной крупностью. Особенность цветков заключается в том, что их лепестки под действием солнечных лучей начинают серебриться по краям. Сорт весьма компактный, его стебли могут достигать девяноста сантиметров в высоту.

Комманд энд Перформанс.

Этот сорт является гибридным, его шарообразные крупные цветки обладают насыщенным темно-красным цветом и сильным, приятным ароматом. На солнце они не выгорают, сохраняя свой цвет. В диаметре цветки могут достигать восемнадцати сантиметров, а в высоту — до восьмидесяти пяти.

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Фото: borggarden.info