Крыльцо дома — это его "лицо". Крыльцо создает главное впечатление, по нему судят и обо всем доме.
Несколько довольно простых решений помогут сделать его уютным и стильным.
Если даже сам дом отделан камнем или сайдингом, крыльцо можно сделать деревянным — этот материал по праву считается одним из самых уютных.
Теплая древесина с уникальной текстурой даже не требует никакого оформления — достаточно просто покрыть ее средством, защищающим от влаги и пыли. На деревянном крыльце отлично смотрятся предметы интерьера разных стилей —
Такое крыльцо можно оформить
Очень красиво смотрятся табуреты из пеньков в сочетании с бревнами сруба.
Красивую клумбу можно разбить не только рядом с крыльцом. На самом крыльце лучше разместить побольше цветов и декоративных растений — они всегда радуют глаз.
Для этого подойдут любые емкости:
Их можно сделать в одном стиле — например, покрасить в белый или контрастный фасаду цвет или же использовать разноплановые горшки, это тоже смотрится оригинально и свежо.
Лучше запланировать в проекте более широкое крыльцо, напоминающее подиум. Жарким летом не захочется сидеть в кухне за обеденным столом.
стоит расположить на крыльце. Здесь хозяева сами будут проводить много времени и принимать своих гостей.
Дачную мебель даже не придется покупать — достаточно привезти старую из дома, ошкурить и покрасить в яркий цвет.
Сидеть на крыльце — значит не обязательно сидеть в креслах и на стульях. Ступени можно
и вот готово аутентичное место отдыха для всей семьи. На ночь или на время дождя их можно будет просто занести под крышу.
Оригинальные светильники — это полдела для создания уюта. Большой дачный абажур — это классика, но освещение можно дополнить
Многие из дачников — заядлые коллекционеры, но не у всех хватает места в квартире для накопленных предметов. Почему бы им не выделить место на крыльце, где ими будет любоваться каждый гость?
на крыльце будет смотреться уместно практически все.
Дом, в отличие от квартиры, начинается не с прихожей, а уже с крыльца. Не стоит бояться необычных идей, непривычных тематических украшений к праздникам. Оформлять крыльцо может быть увлекательно и интересно, и возможно, именно вы станете законодателем мод в садовом поселке.
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