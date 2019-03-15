Как оформить крыльцо на даче

Крыльцо дома — это его "лицо". Крыльцо создает главное впечатление, по нему судят и обо всем доме.

Крыльцо

Несколько довольно простых решений помогут сделать его уютным и стильным.

Уютное дерево для крыльца дома

Если даже сам дом отделан камнем или сайдингом, крыльцо можно сделать деревянным — этот материал по праву считается одним из самых уютных.

Теплая древесина с уникальной текстурой даже не требует никакого оформления — достаточно просто покрыть ее средством, защищающим от влаги и пыли. На деревянном крыльце отлично смотрятся предметы интерьера разных стилей —

"прованс",

"рустик",

скандинавский,

охотничий.

Такое крыльцо можно оформить

самодельными ковриками,

салфетками,

абажурами,

старой винтажной мебелью.

Очень красиво смотрятся табуреты из пеньков в сочетании с бревнами сруба.

Много зелени на крыльце дома

Красивую клумбу можно разбить не только рядом с крыльцом. На самом крыльце лучше разместить побольше цветов и декоративных растений — они всегда радуют глаз.

Для этого подойдут любые емкости:

большие напольные горшки,

горшки на столиках и табуретах,

подвесные кашпо.

Их можно сделать в одном стиле — например, покрасить в белый или контрастный фасаду цвет или же использовать разноплановые горшки, это тоже смотрится оригинально и свежо.

Место для отдыха — крыльцо дачного дома

Лучше запланировать в проекте более широкое крыльцо, напоминающее подиум. Жарким летом не захочется сидеть в кухне за обеденным столом.

Стол,

стулья,

мягкие диванчики

и даже качели

стоит расположить на крыльце. Здесь хозяева сами будут проводить много времени и принимать своих гостей.

Дачную мебель даже не придется покупать — достаточно привезти старую из дома, ошкурить и покрасить в яркий цвет.

Мягкие коврики на крыльце

Сидеть на крыльце — значит не обязательно сидеть в креслах и на стульях. Ступени можно

застелить мягкими ковриками,

набросать подушек —

и вот готово аутентичное место отдыха для всей семьи. На ночь или на время дождя их можно будет просто занести под крышу.

Красивое освещение на крыльце дома

Оригинальные светильники — это полдела для создания уюта. Большой дачный абажур — это классика, но освещение можно дополнить

и свечами в самодельных подсвечниках из баночек и бутылок,

и новогодними гирляндами.

Крыльцо-выставка

Многие из дачников — заядлые коллекционеры, но не у всех хватает места в квартире для накопленных предметов. Почему бы им не выделить место на крыльце, где ими будет любоваться каждый гость?

Открытки в рамочках,

декоративные тарелки,

колокольчики,

игрушки,

камни,

ракушки —

на крыльце будет смотреться уместно практически все.

Дом, в отличие от квартиры, начинается не с прихожей, а уже с крыльца. Не стоит бояться необычных идей, непривычных тематических украшений к праздникам. Оформлять крыльцо может быть увлекательно и интересно, и возможно, именно вы станете законодателем мод в садовом поселке.

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