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Автор Анна Румянцева

Как оформить крыльцо на даче

Садоводство » Советы

Крыльцо дома — это его "лицо". Крыльцо создает главное впечатление, по нему судят и обо всем доме.

Крыльцо
Крыльцо

Несколько довольно простых решений помогут сделать его уютным и стильным.

Уютное дерево для крыльца дома

Если даже сам дом отделан камнем или сайдингом, крыльцо можно сделать деревянным — этот материал по праву считается одним из самых уютных.

Теплая древесина с уникальной текстурой даже не требует никакого оформления — достаточно просто покрыть ее средством, защищающим от влаги и пыли. На деревянном крыльце отлично смотрятся предметы интерьера разных стилей —

  • "прованс",
  • "рустик",
  • скандинавский,
  • охотничий.

Такое крыльцо можно оформить

  • самодельными ковриками,
  • салфетками,
  • абажурами,
  • старой винтажной мебелью.

Очень красиво смотрятся табуреты из пеньков в сочетании с бревнами сруба.

Много зелени на крыльце дома

Красивую клумбу можно разбить не только рядом с крыльцом. На самом крыльце лучше разместить побольше цветов и декоративных растений — они всегда радуют глаз.

Для этого подойдут любые емкости:

  • большие напольные горшки,
  • горшки на столиках и табуретах,
  • подвесные кашпо.

Их можно сделать в одном стиле — например, покрасить в белый или контрастный фасаду цвет или же использовать разноплановые горшки, это тоже смотрится оригинально и свежо.

Место для отдыха — крыльцо дачного дома

Лучше запланировать в проекте более широкое крыльцо, напоминающее подиум. Жарким летом не захочется сидеть в кухне за обеденным столом.

  • Стол,
  • стулья,
  • мягкие диванчики
  • и даже качели

стоит расположить на крыльце. Здесь хозяева сами будут проводить много времени и принимать своих гостей.

Дачную мебель даже не придется покупать — достаточно привезти старую из дома, ошкурить и покрасить в яркий цвет.

Мягкие коврики на крыльце

Сидеть на крыльце — значит не обязательно сидеть в креслах и на стульях. Ступени можно

  • застелить мягкими ковриками,
  • набросать подушек —

и вот готово аутентичное место отдыха для всей семьи. На ночь или на время дождя их можно будет просто занести под крышу.

Красивое освещение на крыльце дома

Оригинальные светильники — это полдела для создания уюта. Большой дачный абажур — это классика, но освещение можно дополнить

  • и свечами в самодельных подсвечниках из баночек и бутылок,
  • и новогодними гирляндами.

Крыльцо-выставка

Многие из дачников — заядлые коллекционеры, но не у всех хватает места в квартире для накопленных предметов. Почему бы им не выделить место на крыльце, где ими будет любоваться каждый гость?

  • Открытки в рамочках,
  • декоративные тарелки,
  • колокольчики,
  • игрушки,
  • камни,
  • ракушки —

на крыльце будет смотреться уместно практически все.

Дом, в отличие от квартиры, начинается не с прихожей, а уже с крыльца. Не стоит бояться необычных идей, непривычных тематических украшений к праздникам. Оформлять крыльцо может быть увлекательно и интересно, и возможно, именно вы станете законодателем мод в садовом поселке.

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Идеи дизайна и оформления крыльца частного дома
Куратор: Андрей Туманов
Темы дача советы дачникам
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