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Злата Кузнецова

Выращивание рассады без земли и горшочков

Садоводство » Советы

От качества рассады зависит, какой урожай садовод получит. Она должна быть крепкой, иметь хорошо развитую корневую систему.

Выращивание рассады без земли и горшочков

Предлагаем на выбор необычные способы, которые позволяют успешно вырастит рассаду. Вы узнаете, как вырастить ее без земли и горшочков.

Использование яичной скорлупы для рассады

Яичную скорлупу использовали для огорода издавна. Ее измельчали и добавляли для улучшения земли. Сейчас в ней сажают рассаду. Для начала скорлупу необходимо прокипятить около трех минут и высушить. На дне делаются дырочки, чтобы вода не задерживалась. Наполните их землей при помощи небольшой ложечки и поставьте в емкость для яиц. Чтобы почва оставалась влажной ее накрывают пищевой пленкой, либо бутылками.

Чем же хороша скорлупа? Во-первых, она содержит в себе:

  • множество питательных элементов,
  • фтор,
  • железо,
  • магний.

Почва вещества впитывает в себя, снижается ее кислотность. Еще одним плюсом является то, что на ее стенках легко подписывать названия растений.

Нельзя выращивать в скорлупе:

  • тыкву,
  • кабачок,
  • ревень,
  • не подходит она для растений, растущих больше 35 дней.

Безземельное выращивание рассады

Большой популярностью пользуется безземельное выращивание, потому что оно экономит время и защищает растения от грибкового заболевания "черная ножка". Она поражает:

  • помидоры,
  • болгарский перец,
  • огурцы,
  • баклажаны,
  • редис,
  • петунью.

Выращивание без земли хорошо тем, что в корнях уже присутствуют питательные вещества, однако стоит отметить, что как только у семян появляются листья, им необходим грунт.

Выращивание рассады в пластиковых бутылках

Рассада в пластиковых бутылках не займет много времени и материалов.

Вооружитесь прозрачной бутылкой из пластика, пакетом из полиэтилена, салфетками. В ней хорошо сажать:

  • клубнику,
  • помидоры,
  • баклажаны,
  • петуньи,
  • бархатцы.

Для начала разрежьте бутылку пополам, одну наполните салфетками, примерно слоев восемь, намочите их и позвольте жидкости стечь. Семена помещаем сверху на салфетку, придавливая к бумаге. Бутылка помещается в пакет, завязывается, образуя "теплицу". Три недели ее нельзя открывать, поливать. Как только заметите, что корешки разрослись, смело высаживайте их в грунт.

Чайные пакетики и фильтры-пакеты для кофемашины 

На смену торфяным таблеткам нашлась достойная замена. Чайные пакетики, либо фильтры-пакеты для кофемашины. Они хороши для высаживания рассады на первых порах.

Возьмите чайный пакетик, срежьте верхушку, на заварку положите землю и две семянки. Чтобы пакеты не упали, ставьте их плотно друг к другу, например, в пластмассовый контейнер.

Хороши они тем, что корни не переплетаются с другими, при пересадке нет возможности повредить корневую систему.

Минусом считается то, что земля быстро высыхает, поэтому лучше в них высаживать мелкие семена. Предпочтительнее выбирать пакетики из-под черного и зеленого чая.

ОТЛИЧНЫЙ СПОСОБ ВЫРАЩИВАНИЯ РАССАДЫ!!! БЕЗ ЗЕМЛИ!
Автор Злата Кузнецова
Злата Кузнецова — журналист, филолог, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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