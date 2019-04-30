Выращивание рассады без земли и горшочков

От качества рассады зависит, какой урожай садовод получит. Она должна быть крепкой, иметь хорошо развитую корневую систему.

Предлагаем на выбор необычные способы, которые позволяют успешно вырастит рассаду. Вы узнаете, как вырастить ее без земли и горшочков.

Использование яичной скорлупы для рассады

Яичную скорлупу использовали для огорода издавна. Ее измельчали и добавляли для улучшения земли. Сейчас в ней сажают рассаду. Для начала скорлупу необходимо прокипятить около трех минут и высушить. На дне делаются дырочки, чтобы вода не задерживалась. Наполните их землей при помощи небольшой ложечки и поставьте в емкость для яиц. Чтобы почва оставалась влажной ее накрывают пищевой пленкой, либо бутылками.

Чем же хороша скорлупа? Во-первых, она содержит в себе:

множество питательных элементов,

фтор,

железо,

магний.

Почва вещества впитывает в себя, снижается ее кислотность. Еще одним плюсом является то, что на ее стенках легко подписывать названия растений.

Нельзя выращивать в скорлупе:

тыкву,

кабачок,

ревень,

не подходит она для растений, растущих больше 35 дней.

Безземельное выращивание рассады

Большой популярностью пользуется безземельное выращивание, потому что оно экономит время и защищает растения от грибкового заболевания "черная ножка". Она поражает:

помидоры,

болгарский перец,

огурцы,

баклажаны,

редис,

петунью.

Выращивание без земли хорошо тем, что в корнях уже присутствуют питательные вещества, однако стоит отметить, что как только у семян появляются листья, им необходим грунт.

Выращивание рассады в пластиковых бутылках

Рассада в пластиковых бутылках не займет много времени и материалов.

Вооружитесь прозрачной бутылкой из пластика, пакетом из полиэтилена, салфетками. В ней хорошо сажать:

клубнику,

помидоры,

баклажаны,

петуньи,

бархатцы.

Для начала разрежьте бутылку пополам, одну наполните салфетками, примерно слоев восемь, намочите их и позвольте жидкости стечь. Семена помещаем сверху на салфетку, придавливая к бумаге. Бутылка помещается в пакет, завязывается, образуя "теплицу". Три недели ее нельзя открывать, поливать. Как только заметите, что корешки разрослись, смело высаживайте их в грунт.

Чайные пакетики и фильтры-пакеты для кофемашины

На смену торфяным таблеткам нашлась достойная замена. Чайные пакетики, либо фильтры-пакеты для кофемашины. Они хороши для высаживания рассады на первых порах.

Возьмите чайный пакетик, срежьте верхушку, на заварку положите землю и две семянки. Чтобы пакеты не упали, ставьте их плотно друг к другу, например, в пластмассовый контейнер.

Хороши они тем, что корни не переплетаются с другими, при пересадке нет возможности повредить корневую систему.

Минусом считается то, что земля быстро высыхает, поэтому лучше в них высаживать мелкие семена. Предпочтительнее выбирать пакетики из-под черного и зеленого чая.