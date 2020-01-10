Два в одном: увлажнение и подкормка

Хотя на рынке сегодня и представлен впечатляющий выбор удобрений и подкормок, опытные дачники знают, что порой почве стоит дать передышку. Но как быть, если покупные подкормки на основе "химии" использовать уже не хочется, а выращивать овощи нужно? Оставлять все на "авось"? Конечно же, нет! Специально для наших читателей мы собрали рецепты натуральных подкормок, которые помогут в битве за урожай.

Оптимальный вариант: вода — всему голова

Для того, чтобы почва получила передышку, а вы — хороший урожай, стоит немного повременить с внесением очередной дозы "химии" и просто подмешать в поливную воду собственноручно сделанные подкормки. Вот несколько рецептов, которые не отнимут много денег и времени.

"Кухонная подкормка"

Для этого варианта понадобятся:

полкило сухарей;

столовая ложка сахара;

столовая ложка дрожжей.

Рецептура проста и незатейлива — смешиваем все в ведре, заливаем теплой водой и оставляем бродить на несколько суток. Затем аккуратно сцеживаем оставшуюся жидкость и добавляем ее в воду для полива из расчета 1 к 20. А полученную хлебную кашицу можно добавить в почву.

"Сорняки — на пользу"

Рецепт пригодится в начале сезона, когда скопится много сорняков. Для готовки понадобятся:

килограмм перегноя;

полкило золы (лучше древесной);

столовая ложка мочевины;

литр кислого молока.

Засыпаем все ингредиенты в ведро или бочку, заливаем водой и оставляем примерно на две недели. Разбавлять получившийся концентрат стоит также в пропорции 1 к 20, а оставшуюся после "готовки" траву — использовать как мульчу.

"Полезная шелуха"

Для создания подкормки понадобятся полведра луковой и чесночной шелухи (можно в смеси). Залейте их кипятком и оставьте на сутки — полученный отвар станет прекрасным обеззараживающим и питающим почву компонентом. Разбавлять его можно в соотношении 1 к 10.

"Фрукты — в бой"

Рецепт для любителей фруктов — приготовьте килограмм банановой, апельсиновой, лимонной или гранатовой кожуры. Цитрусы, к слову, подойдут любые. Затем также, как и в предыдущем рецепте, залейте крутым кипятком. Настаивать смесь нужно около 3 дней, разводить — 1 к 10. В корках фруктов содержатся полезные вещества, отпугивающие вредителей, а минералы оттуда полезны для растений.

Данные рецепты доступны большинству дачников, отнимут не слишком много времени при несомненной пользе для посадок, да к тому же помогут частично решить проблему с мусором, который частично получится "переработать". Успехов вам в садово-огородной деятельности — и впечатляющего урожая!