Кишмиш 342: виноград без хлопот

Виноград Кишмиш - это сорт винограда без косточек. Он растет на Урале и в странах подобного климата. Прародителями кишмиша являются

Черная Манука,

Томпсон.

Данный виноград является самым популярным и любимым многими. Вырастить его не составит большого труда, даже для тех, кто будет делать это впервые.

Как появился кишмиш?

Виноград Кишмиш вывели в Венгрии, скрестив сорта

Виллар Блан и

Перлет.

Растет он быстро, за сезон. Лоза плодоносна на 70-80 процентов, принося по одной-две грозди, которые имеют удлиненную форму и среднюю плотность.

Сорт хорош тем, что он приносит большой урожай в любых погодных условиях. Он

неприхотлив,

хорошо выносит холод, в пределах минус 24-27 градусов,

вкус ягод отменный,

нет косточек.

Ягоды имеют тонкую кожуру, достаточно долго хранятся.

Недостатков практически не имеется, за исключением того, что некоторым вкус Кишмиша может показаться простым, не ярким, грозди и ягоды маленьких размеров. При высокой влажности, тени виноград может заболеть грибковой болезнью.

Как выращивать кишмиш?

Кишмиш 342 не принесет проблем дачнику, он хорошо подойдет для тех, кто решил вырастить вкусные плоды у себя на участке. Он может размножаться корневым либо привычным способом. Для получения большого урожая за ним не придется тщательно ухаживать, предстоит только

поливать,

удобрять,

проводить профилактику,

обрезать.

Для Кишмиша необходимо выделить освещенное место, защищенное от ветра, нередко его сажают у стен, заборов.

Подходящим временем для посадки являются теплые весенние апрель, май. Осенью разрешается сажать виноград, главное — успеть до морозов, лучшим месяцем станет октябрь.

Посадка кишмиша

Саженцы сажают, выдерживая промежуток в один-два метра. Яма выкапывается глубиной 70 сантиметров, диаметром 80 сантиметров. На дно опускают дренаж, чтобы исключить лишнюю влагу. Для почвы берется

песок,

перегной,

дерновая земля,

которую немного насыпают в яму горкой. К посаженному саженцу вкапывают колышек, для устойчивости, затем поливают двумя ведрами воды.

Необходимо обрезать саженец на два глазка, чтобы он быстрее прижился. Спустя три месяца прищипните верхний побег для развития боковых веточек.

Уход не доставит хлопот садоводу. Часто поливать не нужно. Следите за тем, чтобы земля не становилась сухой, иначе болезни кустика не избежать.

Уход за кишмишом

Необходимо рыхлить грунт после каждой поливки, дождя. Для легкости работы можно почву замульчировать, например, опилками, сухими листьями.

Середина лета подходит для того, чтобы подкормить виноград фосфорно-калийным комплексом, для того чтобы ягоды были крупного размера.

Глубокой осенью подкормите виноград

перегноем,

древесной золой.

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