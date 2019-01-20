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Автор Яна Кузнецова - Филимонова

Удобрение под руками: как применять древесную золу

Садоводство » Вредители и болезни

Одним из самых распространенных удобрений с древнейших времен считается древесная зола — продукт, образующийся после сгорания. Ценность золы определяется содержанием в ней большого количества микроэлементов.

Удобрение под руками: как применять древесную золу

В средней полосе России распространены кислые почвы, и зола здесь также может пригодиться, понижая кислотность почв и делая ее структуру более рыхлой и воздушной.

Полезные свойства золы

В древесной золе, используемой чаще всего, содержится большое количество

  • фосфора,
  • калия
  • и кальция.

При этом в лиственных породах питательных элементов наблюдается больше, чем в хвойных.

Углекислый кальций улучшает процессы обмена веществ и способствует лучшему цветению растений. Кальциевые силикаты и сульфаты уменьшают риск заболеваний и помогают растению усваивать витамины. Хлорид кальция укрепляет иммунную систему культур и их морозоустойчивость, поэтому золу рекомендуют использовать в качестве удобрения осенью под плодовые растения.

Помимо прочего, зола хорошо отпугивает вредителей, в частности тлю, улиток и гусениц.

Как и где применяют золу?

В качестве удобрения золу можно вносить на протяжении всего сезона. Если вы используете на своем участке золу, не стоит совмещать ее с другими органическими, особенно аммиачными и фосфорными, удобрениями. Желательно измельчать золу до тонкодисперсного состояния, чтобы помочь микроорганизмам перерабатывать ее.

Золу применяют в виде настоя, мыльно-зольного раствора либо порошка, которым опудривают клубни и посыпают корневища цветочных растений.

Рецепты приготовления удобрений из золы

1. Настой: три столовые ложки золы настаивают в одном литре воды в течение недели, периодически встряхивая раствор. После процеживания настой разбавляют водой в отношении один к трем.

2. Мыльно-зольный раствор: четыре столовые ложки золы разводят в двух стаканах воды и добавляют одну треть куска хозяйственного мыла, растворенного в теплой воде. Полученным раствором можно опрыскивать садовые и огородные растения.

Признаки дефицита золы у растений

Поскольку больше всего в золе содержится

  • кальция,
  • калия
  • и магния,

то недостаток этих элементов можно распознать по следующим признакам:

  • депигментация листьев;
  • потемнение плодов;
  • опадение цветков;
  • остановка растений в росте;
  • изменение внешнего вида растений в целом.

Какие культуры любят золу?

Золу целесообразно применять практически для всех растений. Однако наиболее полезна она для

  • бобовых
  • и пасленовых

культур, а также для

  • капусты,
  • огурцов.

Золу также можно применять для садовых участков под плодово-ягодные деревья и для комнатных растений.

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Зола. Особенности применение золы
Куратор: Андрей Туманов
Темы зола дача ягоды цветы овощи фрукты деревья растения удобрения садоводство огородничество садовый участок
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