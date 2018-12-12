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Яна Кузнецова - Филимонова

Акация на даче: белая робиния и жёлтая карагана

Садоводство » Цветы

Акация представляет собой дерево либо кустарник с соцветиями белых или жёлтых оттенков и чудесным запахом. Сорта различаются по форме кроны, цвету, условиями произрастания. В целом это растение считается несложным в выращивании. Его применяют в качестве украшения садовых участков. Некоторые виды акации способны расти в домашних условиях.

Акация на даче: белая робиния и жёлтая карагана

Акации относятся к числу наиболее быстрорастущих пород; в первый год жизни достигают высоты 0,75—1,5 м; на второй — 2—2,5 м, на третий — до 4—5 м при диаметре ствола 3—4 см на высоте 1 м; в возрасте 12—15 лет — 15—18 м. Интенсивный рост деревьев прекращается к 25—30 годам; растения в возрасте 30 лет уже стареют, у них изреживается крона, кора растрескивается и появляется дуплистость.

 Цветение наступает с первого или чаще со второго года жизни, и далее, как и плодоношение, происходит регулярно ежегодно.

При посадке следует учитывать два фактора.

  • Во-первых, акация относится к растениям-медоносам, что означает её чрезмерную привлекательность для насекомых.
  • Во-вторых, плоды акации ядовиты, и если в семье есть маленькие дети, то лучше выращивать растения в недоступном для них месте.

Ниже мы рассмотрим самые популярные сорта акации, каждый из которых обладает своими уникальными особенностями.

Робиния, или акация белая

Робиния - белая акация
 

Робиния хорошо растёт и развивается в средних широтах, однако очень боится сильных морозов. Это вид, который в свою очередь делится на несколько подвидов. Среди них можно выделить, к примеру,

  • золотистую,
  • шаровидную,
  • зонтичную,
  • мелколистную акации и т. д.

Отличительным декоративным свойством обладает акация клейкая, чьи соцветия имеют розовато-фиолетовый оттенок.

Белая акация растёт быстро, особенно до 10 лет, ежегодный прирост в высоту 60—80 см, в ширину 20—30 см. Развивает глубокую и мощную корневую систему; даёт поросль от пня и корневые отпрыски. Цветёт уже в шестилетнем возрасте.

Очень светолюбива и соле- и засухоустойчива.

Произрастает на любых почвах, предпочитает лёгкие и плодородные, не выносит уплотнения. Выдерживает довольно значительное засоление.

Достигает в высоту 25 метров, широко раскидывая во все стороны свою ажурную крону. Из-за крупных размеров растение нуждается в свободном пространстве на незатенённом участке с низким залеганием грунтовых вод. Рядом с акацией не должно произрастать плодовых деревьев и кустарников, которые перестанут плодоносить и развиваться при таком соседстве.

В средней полосе России у робинии практически нет вредителей в отличие от южных широт, где ими могут стать мешочницы и цитрусовый мучнистый червь. Для профилактики и борьбы с ними используют синильную кислоту, а также соседство криптолемуса и родолии.

Карагана древовидная, или жёлтая акация

Карагана древовидная, glav-pitomnik. ru
 

Менее высокая по сравнению с белой акацией, карагана характеризуется низкой требовательностью к уходу, высокой морозо- и засухоустойчивостью. Идеально растёт на супесчаных почвах. Имеет ярко-жёлтые нарядные соцветия.

Виды караганы широко культивируются как декоративные растения и для закрепления склонов. Многие виды являются медоносами. Из коры ранее получали краску.

Известно применение караганы древовидной (Caragana arborescens) в народной медицине.

Выращивание караганы (жёлтой акации) производят семенами или саженцами на хорошо дренажированных, освещённых участках. Перед посадкой почву подкармливают минеральными удобрениями.

Жёлтая акация нуждается в регулярной обрезке, а также профилактике заболеваний.

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Автор Яна Кузнецова - Филимонова
Яна Кузнецова-Филимонова — журналист, редактор, автор прозы и стихотворений, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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