Акация представляет собой дерево либо кустарник с соцветиями белых или жёлтых оттенков и чудесным запахом. Сорта различаются по форме кроны, цвету, условиями произрастания. В целом это растение считается несложным в выращивании. Его применяют в качестве украшения садовых участков. Некоторые виды акации способны расти в домашних условиях.
Акации относятся к числу наиболее быстрорастущих пород; в первый год жизни достигают высоты 0,75—1,5 м; на второй — 2—2,5 м, на третий — до 4—5 м при диаметре ствола 3—4 см на высоте 1 м; в возрасте 12—15 лет — 15—18 м. Интенсивный рост деревьев прекращается к 25—30 годам; растения в возрасте 30 лет уже стареют, у них изреживается крона, кора растрескивается и появляется дуплистость.
Цветение наступает с первого или чаще со второго года жизни, и далее, как и плодоношение, происходит регулярно ежегодно.
При посадке следует учитывать два фактора.
Ниже мы рассмотрим самые популярные сорта акации, каждый из которых обладает своими уникальными особенностями.
Робиния хорошо растёт и развивается в средних широтах, однако очень боится сильных морозов. Это вид, который в свою очередь делится на несколько подвидов. Среди них можно выделить, к примеру,
Отличительным декоративным свойством обладает акация клейкая, чьи соцветия имеют розовато-фиолетовый оттенок.
Белая акация растёт быстро, особенно до 10 лет, ежегодный прирост в высоту 60—80 см, в ширину 20—30 см. Развивает глубокую и мощную корневую систему; даёт поросль от пня и корневые отпрыски. Цветёт уже в шестилетнем возрасте.
Очень светолюбива и соле- и засухоустойчива.
Произрастает на любых почвах, предпочитает лёгкие и плодородные, не выносит уплотнения. Выдерживает довольно значительное засоление.
Достигает в высоту 25 метров, широко раскидывая во все стороны свою ажурную крону. Из-за крупных размеров растение нуждается в свободном пространстве на незатенённом участке с низким залеганием грунтовых вод. Рядом с акацией не должно произрастать плодовых деревьев и кустарников, которые перестанут плодоносить и развиваться при таком соседстве.
В средней полосе России у робинии практически нет вредителей в отличие от южных широт, где ими могут стать мешочницы и цитрусовый мучнистый червь. Для профилактики и борьбы с ними используют синильную кислоту, а также соседство криптолемуса и родолии.
Менее высокая по сравнению с белой акацией, карагана характеризуется низкой требовательностью к уходу, высокой морозо- и засухоустойчивостью. Идеально растёт на супесчаных почвах. Имеет ярко-жёлтые нарядные соцветия.
Виды караганы широко культивируются как декоративные растения и для закрепления склонов. Многие виды являются медоносами. Из коры ранее получали краску.
Известно применение караганы древовидной (Caragana arborescens) в народной медицине.
Выращивание караганы (жёлтой акации) производят семенами или саженцами на хорошо дренажированных, освещённых участках. Перед посадкой почву подкармливают минеральными удобрениями.
Жёлтая акация нуждается в регулярной обрезке, а также профилактике заболеваний.
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