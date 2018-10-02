Осень - время сажать тюльпаны

Тюльпаны — одни из самых лёгких в посадке и выращивании цветы, но, как и многие растения, которые распускаются из луковиц, тюльпаны требуют некоторого предварительного планирования. Хотя они расцветают весной, луковицы нужно сажать осенью, когда почва остыла (примерно через две недели после того, как вы решили надеть свитер).

Выбираем крупные луковицы

Большие, яркие тюльпаны исходят от здоровых луковиц. Ищите те, которые большие, твердые, и сажайте их как можно скорее после их покупки. Луковицы хорошего качества довольно дорогие, но оно того стоит.

Впрочем, вы можете поискать цветы оптом, где можно найти их подешевле, и вам будет предложено больше цветов. Просто помните, что заказать следует заранее, так как популярные сорта могут распродаваться. Да и морозы могут насупить раньше.

Луковицы средних и малых размеров стоит посадить отдельно, т. к. на следующий год они цвести не будут, только через сезон.

Приобретаем правильное количество

Тюльпаны выглядят лучше, когда посажены в массе, а не как одиночные луковицы, разбросанные по всему вашему двору. Поэтому приобретать их следует как можно больше.

Для неповторимой пышной клумбы луковицы сажают на расстоянии 10 см друг от друга.

Планируем, где и когда сажать

Если вы живете в теплом климате или не можете в ближайшее время провести посадку, храните луковицы в бумажном пакете в холодильнике. Как только погода будет достаточно прохладной (примерно 8-10° днем), выберите место с рыхлой, легко поддающейся обработке почвой на солнечной стороне участка.

Глубина посадки луковицы должна быть примерно в два-три раза больше ее высоты. Поместите заостренный конец каждой луковицы вверх, затем заправьте лунку почвой и полейте.

Укройте не зиму грядку скошеной травой, опавшими листьями или нетканым утеплителем.

Защищаем тюльпаны

Олени,

белки,

кролики,

полевки

и суслики —

все любят грызть луковицы тюльпанов. Чтобы защитить их, при посадке в землю поместите луковицы в прочную сетку. Корни и стебли тюльпанов смогут расти через сетку, но животные не смогут добраться до них.

Другой вариант: перед посадкой выровняйте нижнюю часть каждой лунки слоем острых гравийных камушков. Некоторые землекопы не любят грубую текстуру, так что они не доберутся до ваших луковиц. Такими камешками можно посыпать грядку и снаружи.

Продлеваем срок жизни

Хотя тюльпаны являются многолетними растениями, многие садоводы рассматривают их как однолетние и выращивают новые луковицы каждый год, поэтому они всегда выглядят пышными. Но если вы хотите, чтобы ваши тюльпаны возвращались каждую весну, прислушайтесь к следующим советам.

Посадите луковицы довольно глубоко — на 15 см в землю (обратите внимание, что они будут цвести немного позже).

Когда их зеленые кончики появятся весной, посыпьте их луковичным удобрением. Поливайте экономно, и, как только они отцветут, отрезайте верхние пару сантиметров каждого стебля вместе с цветком. Затем, летом и осенью, нужно дать листве естественным образом отмереть. Таким образом она ​​обеспечит пищу для роста в следующем году.

Посадим их вместе

Анютины глазки,

пионы,

флоксы

или гиацинты —

все эти цветы отлично смотрятся с высокими стеблями тюльпанов и цветками в форме бокала. Посадите их весной, прежде чем ваши тюльпаны будут полностью выращены, и они помогут скрыть голые пятна в ваших цветниках.

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