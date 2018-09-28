Любимое растение древних: любопытные факты об алое

О существовании алоэ и о том, какими чудодейственными свойствами это растение обладает, знали еще древние греки. Согласно одной из легенд, Александр Македонский даже завоевал остров Сокотру из-за того, что там произрастало алоэ.

Из сока этого растения изготовлялись различные лекарственные средства, поскольку даже в древности знали, что алоэ помогает снимать воспаления и лечить кожные заболевания. Предлагаем узнать несколько любопытных фактов об алоэ.

Как алоэ улучшает иммунитет?

В состав иммуностимуляторов входит сок алоэ, поскольку растение полезно при ослабленном состоянии организма, а также поможет восстановиться после операций. В алоэ содержатся

витамины C, А, E, группы B,

аминокислоты,

минералы.

Какие бактерии убивает алоэ?

В растении содержится вещество алоин, которое и обладает исцеляющими свойствами, поскольку способно бороться с бактериями (способен угнетать такие патогенные организмы, как

вирус герпеса,

стрептококк,

стафилококк,

кишечная палочка).

Кашицу из алоэ можно прикладывать к ранам и экземам, сок алоэ, разбавленный в воде, подойдет для лечения

ангины,

насморка

или ожога.

Зачем добавлять алоэ в чай?

Можно накапать алоэ и в чай, такой напиток

поможет улучшить аппетит,

поспособствует восстановлению пищеварения,

полезен для профилактики диабета.

В Юго-Восточной Азии алоэ использовали как средство от головной боли.

Как алоэ применяется в косметике?

Алоэ был широко распространен в Египте. Правительница Египта применяла алоэ, дабы кожа была нежной, по этой причине алоэ используют в косметике. Сок алое — прекрасный увлажнитель, поэтому особенно эффективен для сухой кожи или при признаках старения (антиоксиданты и витамины С, Е полезны для упругости кожи).

Алоэ содействует образованию

эластина

и коллагена.

Кроме того, сок алоэ хорошо использовать как лосьон после бритья, поскольку легко снимает раздражение. Алоэ эффективен от прыщей, ведь в растении содержатся гормоны ауксин и гиббереллин, отвечающие за быстрое заживление ран и снимающие воспаление.

Употребляется в пищевой индустрии

В Японии продаются йогурты и напитки с кусочками алоэ.

Имеет противопоказания

Людям с

гастритами,

запорами,

эрозией шейки матки

рекомендовано употребление сока алоэ, но с этим растением стоит быть аккуратнее, поскольку чистый сок может вызвать отравление, также он

противопоказан при беременности

и может привести к воспалению кишечника.

Также нежелателен продолжительный прием препаратов алоэ, поскольку они способствуют выведению минеральных веществ из организма. Антрагликозиды, содержащиеся в алое, могут спровоцировать кровотечение, поэтому препараты из алоэ вредны при кровоточащем геморрое.

Символом чего является алоэ?

На Ближнем Востоке есть обычай вешать кусочек алоэ над входом в жилище, дабы все проживающие в доме жили долго и были счастливы. У арабов алоэ считается символом терпения.

Живет без воды

Это уникальное растение может спокойно расти и пускать новые побеги, даже если его не поливать 7 лет. В народе алоэ также называют "столетник", поскольку есть поверье, что алоэ цветет раз в сто лет, а после гибнет, известен также рассказ Александра Куприна "Столетник".

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