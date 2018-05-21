Рамадан священен не только для мусульман

Спокойствие и умиротворение Рамадана вновь снизошло на Россию — страну, где проживает 23 миллиона мусульман. Многие думают, что Рамадан является священным месяцем только для мусульман. Однако этот праздник приносит благословение как христианам, так и евреям, которые также верят в единого Бога. Чтобы понять это, достаточно сказать, что люди разных конфессий часто посещают праздничные ужины, чтобы отпраздновать это прекрасное время вместе с мусульманами.

Дух межрелигиозной солидарности можно почувствовать всюду. Например, когда президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган открывали Московскую соборную мечеть в конце 2015 года, то открытию этой мечети радовались не только четыре миллиона московских мусульман. Это событие стало значимым для всей российской нации. В своей речи президент Путин процитировал 148-й стих второй суры Корана и подчеркнул необходимость "превосходить друг друга в добре". Путин упомянул и о многонациональном и многоконфессиональном характере России, который и объясняет силу союза наций в стране.

Многие люди в мире не знают, что вскоре после вступления в должность президента Путин внес существенные духовные изменения в национальный гимн России. Например, к тексту гимна была добавлена фраза "Хранимая Богом родная земля". До прихода Путина к власти гимн России не имел никаких отсылок к духовным ценностям. Это явный пример того, что Путин чтит общие святые ценности всех русских граждан, будь то христиане, мусульмане или евреи.

На самом деле, именно эта внимательность к святым ценностям, как, впрочем, и политика президента Путина, держит русский народ сплоченным, несмотря на огромное давление со стороны Запада, направленное на то, чтобы посеять в стране раздор. В своей речи в 2015 году Путин сказал, что взаимное обогащение разных культур, традиций и религий всегда было отличительной чертой и силой России. Этим он фактически указал на важность объединяющего качества духовных ценностей.

Известный американский режиссер Оливер Стоун в своем документальном фильме "Интервью с Путиным" приоткрыл завесу о личной жизни Путина. Например, можно было увидеть, что в кремлевском кабинете Путина висит большая и очень красивая картина Иисуса Христа, что является явным свидетельством любви российского лидера к Иисусу. Говоря о значении веры, Путин сказал, что он никогда не снимал с себя свой нательный крест, который был благословлен в Иерусалиме.

Путин стал первым из государственных лидеров за 350 лет, который посетил Духовный центр российских старообрядцев в Москве. Он часто встречается с лидерами христианской и мусульманской общин и обсуждает важные темы с ними. Во время мусульманских праздников и праздничных ужинов во время Рамадана Путин встречается с мусульманскими лидерами и благодарит их за их вклад в дело мира и стабильности, что является еще одним свидетельством многонациональной структуры России.

Теплые отношения между Турцией и Россией в основном стали возможны благодаря согласованной политике президента Путина и президента Эрдогана и их вниманию к общим ценностям. Хотя отношения между странами обострились на некоторое время из-за заговоров внутри Турции, отношения между Турцией и Россией на данный момент, вероятно, находятся на самом высоком уровне. В дополнение к подписанным крупным сделкам в сфере энергетики, стороны договорились о многих других сделках в области обороны и торговли, а также укрепили свою давнюю дружбу.

Ислам, несмотря на то что эта религия основана на любви и мире, был объектом глобального заговора в течение очень долгого времени. Усилия по связыванию ислама с терроризмом не только причинили вред мусульманам, но и привели к разрушительным духовным и физическим последствиям во всем мире. Тем не менее, этот ущерб можно восстановить посредством "союза добра", как это сделали Россия и Турция, что еще раз послужило свидетельством того, что даже в плохом всегда можно найти хорошее.

С наступлением Рамадана 1,6 миллиарда мусульман в один и тот же день начинают свой 30-дневный пост, чтобы угодить Богу, и это, без сомнения, создает духовный эффект во всем мире. Когда человек приручает и контролирует собственные желания, этот человек достигает более глубокого уровня понимания и мудрости. Когда это начинает понимать большое количество людей, то влияние данного процесса на общество будет довольно значительным. Позитив будет перевешивать негатив, создавая таким образом эффект домино в каждом аспекте жизни.

Верующие люди независимо от того, к какой вере они относятся, снова смогут насладиться этой великой духовной силой. Мы надеемся, что дух единства на ифтар-ужинах, которые посещают представители разных религий, поможет проложить путь к общему многолетнему согласию.

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