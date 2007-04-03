Высохшая верба распустилась во время молитвы

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Часто перед Пасхой случаются чудеса. Вот одна из таких историй.

В вербное воскресенье в доме пенсионерки перед иконой распустилась верба. Веточки были срезаны год назад и все это время стояли в вазе, в которой не было ни одной капли воды. Женщина увидела, что растение распушилось и пустило почки рано утром, когда совершала молитву.

Местные священнослужители считают, что произошло чудо. Батюшка из церкви в Новороссийске говорит, что это Господь посылает нам чудеса, чтобы растопить лед в наших очерствевших сердцах. Между тем, московские святые отцы не разделяют этой точки зрения.

Как рассказал "Правде.Ру" священник Михаил Прокопенко, церковь спокойно относиться к таким явлениям. Нет ничего необычного. В вербе могла сохраниться влага, которая и позволила ей распуститься. Никаких чудес в этом нет.

Мы поинтересовались, как "миряне" воспринимают это "чудо".

Игорь, 50 лет: "Я в Бога и чудеса, которые связаны с религией, не верю. Читал много книг, которые описывают, что делают священники, чтобы, к примеру, мироточили иконы".

Ирина, 30 лет: "В то, что верба распустилась, верю. Возможно, здесь было торможение развития, как у человека… не хватило питательных веществ для того, чтобы распуститься год назад, а сейчас… все срослось… да еще бабка наверняка подливала святой водички в вазу!!!! Верю".

Мария, 18 лет: " Чудеса случаются. Я люблю вербу и верю, что она распустилась именно в вербное воскресенье".

Новороссийской вербой заинтересовались ученые, но в чудо не поверили. Подобное маловероятно, сказали Pravda.Ru на кафедре высших растений биологического факультета МГУ имени Ломоносова.

— Мы учебно-научное учреждение и ищем объяснения всем инцидентам или прецедентам с точки зрения науки. Да, верба может храниться в гербариях, но распушиться без воды. Каким образом? Но все же ее нам привозите, а мы посмотрим, проведем исследования, а уже потом можно будет говорить — верим или не верим.

Пенсионерка из Новороссийска не привезла свое "чудо" в Москву. Поэтому вопрос, почему все-таки распустилась верба останется открытым. Это такая же загадка, как и плачущие иконы.