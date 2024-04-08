Архимандрит Александр Глоба: делать аборт значит быть социально инфантильным

Архимандрит Александр Глоба рассказал, как Церковь влияет на демографию

Зависит ли количество детей в семье от материального положения родителей; в чём настоящая причина катастрофического падения рождаемости; почему социальная инфантильность толкает людей на совершение аборта; как привить обществу понимание, что аборт — это тяжкий грех, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой архимандрит Александр Глоба.

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— Отец Александр, у нас катастрофически сокращается количество населения. Считается, что люди не рожают из-за финансовых сложностей. В чём корень этой проблемы и как можно её решить?

— Дело совершенно точно не в деньгах, потому что нет ни одного миллиардера, у которого количество детей соответствовало бы его доходам. То есть он должен быть отцом не менее 20 детей. Зато бывает так, что люди еле концы сводят, но имеют большие семьи, где есть внуки, правнуки. Значит, здесь другие парадигмы.

В нашей стране совершается огромное количество абортов. Мы говорим о демографической яме, но забываем о том, какая существует гигантская могила нерождённых детей, которые могли бы составить основную массу нашего государства, если измерять это в количестве человек.

Аборт является большим грехом в религии, но и юридически это является убийством человека. Кроме того, многие женщины, сделавшие аборт, потом не могут родить ребёнка, происходит повреждение тончайших структур женского организма, которое приводит к тому, что женский организм больше не может зачать.

Отсюда возникают другие проблемы, связанные:

с экстракорпоральным оплодотворением,

суррогатным материнством.

Здесь корень кроется в человеческом пренебрежении своей жизнью, здоровьем. Когда женщина решает сделать аборт, она обкрадывает и других людей, в том числе своих родственников и родственников со стороны отца ребёнка.

Существует также парадигма, что женщина является хозяйкой своего тела и может решать, делать ли ей аборт. Но она является хозяйкой своего тела, когда это не касается другого человека. А ребёнок, который развивается в её чреве, как раз является другим человеком. Его мнение не спросили, а он 100%-но скажет, что не согласен, чтобы его оттуда убирали.

Женщина не имеет права распоряжаться жизнью ребёнка, потому что она обязана выносить плод — обязана перед природой, Богом, обществом, перед самой собой.

Женщины, которые приходят делать аборт, придумывают разные причины: денег нет, родственники о беременности узнают, муж детей не хочет. Это социальная незрелость. Надо бороться прежде всего с этой социальной инфантильностью, когда люди не знают, как действовать в основных жизненных ситуациях. Поэтому надо рассказывать детям, что такое нормальная семья, как её создать. Должно быть воспитание духовной гигиены. Когда человек знает правовые, духовные и педагогические основы семейной жизни, тогда он правильно поступает.

— Может быть, представители Церкви должны проводить в школах уроки нравственности, рассказывать детям о ценности человеческой жизни?

— Сейчас церковь как раз выработала концепцию (соответствующее решение принято Архиерейским собором), которая направлена на то, чтобы правильно информировать взрослых и детей о том, что является правильным для того чтобы наследовать Царство Небесное, а что является грехом и неотвратимо приведёт в ад.

Поэтому в церквях, воскресных школах проводятся проповеди, семинары и чаепития, где обсуждаются эти проблемы. Наша основная задача — изменять умы людей, чтобы они сами понимали, как необходимо изменить пространство вокруг себя. В семьях, где били детей, мало хорошего получилось. А там, где уделяли много внимания воспитанию детей, духовной жизни, очень счастливые семьи, благословенные Богом.

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