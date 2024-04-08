Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Инна Новикова
Архимандрит Александр Глоба: делать аборт значит быть социально инфантильным

Архимандрит Александр Глоба рассказал, как Церковь влияет на демографию

Религия » Религии России » Православие

Зависит ли количество детей в семье от материального положения родителей; в чём настоящая причина катастрофического падения рождаемости; почему социальная инфантильность толкает людей на совершение аборта; как привить обществу понимание, что аборт — это тяжкий грех, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой архимандрит Александр Глоба.

Архимандрит Александр Глоба рассказал, как Церковь влияет на демографию
Фото: pexels.com by Rene Asmussen is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

— Отец Александр, у нас катастрофически сокращается количество населения. Считается, что люди не рожают из-за финансовых сложностей. В чём корень этой проблемы и как можно её решить?

— Дело совершенно точно не в деньгах, потому что нет ни одного миллиардера, у которого количество детей соответствовало бы его доходам. То есть он должен быть отцом не менее 20 детей. Зато бывает так, что люди еле концы сводят, но имеют большие семьи, где есть внуки, правнуки. Значит, здесь другие парадигмы.

В нашей стране совершается огромное количество абортов. Мы говорим о демографической яме, но забываем о том, какая существует гигантская могила нерождённых детей, которые могли бы составить основную массу нашего государства, если измерять это в количестве человек.

Аборт является большим грехом в религии, но и юридически это является убийством человека. Кроме того, многие женщины, сделавшие аборт, потом не могут родить ребёнка, происходит повреждение тончайших структур женского организма, которое приводит к тому, что женский организм больше не может зачать.

Отсюда возникают другие проблемы, связанные:

  • с экстракорпоральным оплодотворением,
  • суррогатным материнством.

Здесь корень кроется в человеческом пренебрежении своей жизнью, здоровьем. Когда женщина решает сделать аборт, она обкрадывает и других людей, в том числе своих родственников и родственников со стороны отца ребёнка.

Существует также парадигма, что женщина является хозяйкой своего тела и может решать, делать ли ей аборт. Но она является хозяйкой своего тела, когда это не касается другого человека. А ребёнок, который развивается в её чреве, как раз является другим человеком. Его мнение не спросили, а он 100%-но скажет, что не согласен, чтобы его оттуда убирали.

Женщина не имеет права распоряжаться жизнью ребёнка, потому что она обязана выносить плод — обязана перед природой, Богом, обществом, перед самой собой.

Женщины, которые приходят делать аборт, придумывают разные причины: денег нет, родственники о беременности узнают, муж детей не хочет. Это социальная незрелость. Надо бороться прежде всего с этой социальной инфантильностью, когда люди не знают, как действовать в основных жизненных ситуациях. Поэтому надо рассказывать детям, что такое нормальная семья, как её создать. Должно быть воспитание духовной гигиены. Когда человек знает правовые, духовные и педагогические основы семейной жизни, тогда он правильно поступает.

— Может быть, представители Церкви должны проводить в школах уроки нравственности, рассказывать детям о ценности человеческой жизни?

— Сейчас церковь как раз выработала концепцию (соответствующее решение принято Архиерейским собором), которая направлена на то, чтобы правильно информировать взрослых и детей о том, что является правильным для того чтобы наследовать Царство Небесное, а что является грехом и неотвратимо приведёт в ад.

Поэтому в церквях, воскресных школах проводятся проповеди, семинары и чаепития, где обсуждаются эти проблемы. Наша основная задача — изменять умы людей, чтобы они сами понимали, как необходимо изменить пространство вокруг себя. В семьях, где били детей, мало хорошего получилось. А там, где уделяли много внимания воспитанию детей, духовной жизни, очень счастливые семьи, благословенные Богом.

Смотрите видеоверсию интервью

Автор Инна Новикова
Инна Новикова - с 2000 года - генеральный директор, главный редактор интернет-медиахолдинга "Правда.Ру". *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Куратор Ольга Гуманова
Ольга Гуманова — журналист, психолог-консультант *
Обсудить
Новости Все >
На Мальдивах акула незаметно схватила за ногу туриста
Случается, что перец не даёт бутоны? Рассказываем что делать
Почему образуется жир в области живота и как от него избавиться
Этна начала пускать кольца из пара
Как выбрать идеальный Skoda Yeti: эксперт раскрыл все
Ижевский суд обвинил экс-зампрокурора в страховом мошенничестве
Дизайнер подсказала шторы для лоджии
На азиатские страны приходится 51% всего товарооборота РФ
Актриса Мария Шумакова впервые стала матерью
Боксеры из России выступят на чемпионате Европы с флагом и гимном страны
Популярное
На звезду сериала "Улица разбитых фонарей" подали в суд: стало известно, что коммунальщикам нужно от Дукалиса

Актер Сергей Селин в настоящее время оказался в центре внимания судебного процесса, связанного с задолженностью перед коммунальными службами.

SHOT: коммунальные службы подали в суд на Сергея Селина из-за задолженности
Посадите в саду этот яркий цветок
Переплюнет петунии и лобелии: этот цветок придаст саду новые яркие краски и необычные формы
Избавьтесь от монилиоза на яблонях: проведите эту обработку для борьбы с заболеваниям
Сами звезды говорят вам быть вместе: какая порода собак совместима с каждым знаком зодиака
США пошли в наступление на Китай. Йеллен озвучила прямые угрозы Любовь Степушова Запад боится правдивого расследования теракта в "Крокусе" Дмитрий Плотников NZZ: армия Франции сыграет роль "ловушки-растяжки" для Москвы Олег Володин
Филипп Киркоров раскрыл общую черту всех его бывших женщин
Туктамышева рассказала, какая российская фигуристка ей нравится больше всего
Редис размером с морковку: вот какой сорт нужно посадить — корнеплоды по 20 см
Редис размером с морковку: вот какой сорт нужно посадить — корнеплоды по 20 см
Последние материалы
Почему образуется жир в области живота и как от него избавиться
Этна начала пускать кольца из пара
Как выбрать идеальный Skoda Yeti: эксперт раскрыл все
Ижевский суд обвинил экс-зампрокурора в страховом мошенничестве
США пошли в наступление на Китай. Йеллен озвучила прямые угрозы
Дизайнер подсказала шторы для лоджии
На азиатские страны приходится 51% всего товарооборота РФ
Актриса Мария Шумакова впервые стала матерью
Боксеры из России выступят на чемпионате Европы с флагом и гимном страны
Адвокат Диана Сорк: не торопитесь возвращать обратно поступившие на карту чужие деньги
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников