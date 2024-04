Архимандрит Александр Глоба: делать аборт значит быть социально инфантильным

Зависит ли количество детей в семье от материального положения родителей; в чём настоящая причина катастрофического падения рождаемости; почему социальная инфантильность толкает людей на совершение аборта; как привить обществу понимание, что аборт — это тяжкий грех, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой архимандрит Александр Глоба.

Фото: pexels.com by Rene Asmussen is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication