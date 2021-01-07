Отец Андрей: христианину не нужно искать чашу Грааля

Как православная церковь относится к призракам, чудесам и поискам чаши Грааля, а также должен ли христианин бояться смерти, рассказал ведущему "Правды.Ру” Игорю Буккеру клирик храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке и святителя Митрофана Воронежского на Хуторской в Москве, протоиерей Андрей Спиридонов.

Читайте начало интервью: Отец Андрей: дерзающий изгонять духов нечистых должен сам достичь святости

Христианство и оккультизм

— Как церковь относится к привидениям, призракам?

— Тут надо различать. Допустим, человеку что-то видится в специфических условиях воочию, во сне, слышатся голоса. На самом деле чудесное явление, попущенное Богом или исходящее непосредственно от Господа, имеющее зримые очертания, — это очень редкая вещь. А если это связано с индивидуальным специфическим восприятием (галлюцинации, видения), часто это находится в сфере личностной, эмоциональной, психофизической, душевной самого человека. Хотя и здесь сплетение воздействий извне с психофизикой человека возможно. В православии ведь прямые явления Господа, Богородицы святым не так часты. Такие явления воочию происходили:

преподобному Сергию Радонежскому,

преподобному Серафиму Саровскому.

Другие чудесные явления — мироточение икон, обновление красок на иконах — скорее, косвенные. А приведения, галлюцинации церковная практика редко считает истинными и заслуживающими внимания. Скорее, наоборот, проявлять внимание к видениям, голосам, галлюцинациям — это не должно, это опасно.

— Инкубы и суккубы — это больше понятия католицизма. А православие к ним как относится?

— Даже внутри самого католицизма это специфические явления, которые смыкаются уже на грани оккультизма и магизма. Православие никак к этому не относится, и я не встречал серьезных исследований православных авторов на эту тему.

Это внутри западной христианской традиции заигрывания с мистицизмом сомнительного характера. Можно и другой пример привести. К примеру, поиски чаши Грааля — это традиция христианская или не христианская?

Зачем искать конкретную чашу, с помощью которой якобы Христос совершал Тайную вечерю, когда в каждом храме при совершении литургии (в православии, у католиков — мессы) каждая чаша является той самой чашей Грааля, потому что это те же тело и кровь Христовы?

— Нет, поиски Грааля — это больше духовный поиск.

— Как духовный поиск? Царство небесное внутри вас есть. Если искать вовне эту чашу, это уводит в другую сферу.

Чудеса и не только

— Зрители нам пишут по поводу того, могут ли мертвые причинить вред живым. Как у детей-подростков: не боишься ты в полночь пройти по кладбищу?

— Это магизм чистой воды или нечистой воды, наоборот. Это ярко выражено у языческих народов, северных (хантов, манси), у них культ предков имеет такую подоплеку, что усопшего и духов надо запереть. У них захоронения имеют особый характер не из-за особого почитания и любви к предкам, а чтобы они не лезли в жизнь и не причиняли вред.

А с христианской точки зрения, усопшие никакого вреда причинить не могут, потому что уходят в совершенно другой мир тут же, в иные духовные реалии. А причинить вред, маскируясь под духи усопших, могут бесы. Святые однозначно говорят (святитель Игнатий Брянчанинов, и не только), что во сне являются под видом усопших родственников и других людей человеку именно бесы и таким образом пытаются смущать. А если человек начинает проявлять внимание, устрашаться этого, смущаться, то вот и вред.

— Как людей неадекватных отличить от юродивых?

— Наш покойный дорогой и любимый протоиерей Димитрий Смирнов, когда к нему женщина подошла и сказала: "Батюшка, благословите меня на юродство", — он ей ответил: "Что тебя благословлять? Ты и так дура". Поэтому боюсь, что в наше время настоящих святых и юродивых почти нет. Я таковых не знаю. А те, кто есть, — это проходимцы или просто люди больные.

— Ваше отношение к тому, что несколько лет назад из гроба достали далай-ламу, который вроде как живой выглядит? Он пролежал с 1929 года. Сейчас запретили исследования по какой-то причине.

— Как говорится, "есть многое на свете, друг Горацио, что не подвластно нашим мудрецам". Явления бытия, религиозная сфера, промысел Божий настолько многообразны, что мы не можем рационально изъяснить все возможные явления. И слава Богу, потому что если бы нам всё было ясно и понятно, и мы всем необычным явлениям могли дать исчерпывающие объяснения, наверное, было бы скучно. Поэтому такого рода явления — это не есть явления сферы христианской. Это явления, связанные с религиозным миром иных практик.

Чудесность не есть критерий истинности для православия (христианства).

Чудес много совершалось и в древности, до Христа, и после Христа в мире языческом. Бывали и мироточивые статуи языческих идолов. То есть дьявол по попущению Божьему может совершать чудеса, имеющие материальное выражение. Почему и как Господь это попускает, человека верующего не должно особо занимать и сокрушать. Некоторые христиане любят гнаться за чудесами: там чудо, там нетленные мощи, там мироточение. Это хорошо, это есть. Я сам был не раз свидетелем чудес прямых (и мироточения, и так далее), но это часто бывает свидетельством нашего маловерия, чем твердости нашей веры.

Господь укрепляет внешними знамениями, если чудо истины, или Господь попускает действовать и другой инстанции, которая вмешивается в эту реальность. Потому что-то, что называется свободой воли человека и духов, как ангельских, так и духов злобы, не отметается Богом и не попирается, а порой находит себе даже материальные выражения.

Бойтесь грехов, а не смерти

— Истинно верующий христианин смерти боится или нет?

— Каждый человек имеет свой индивидуальный склад: один к веяниям из иного мира более восприимчив, другой более толстокожий. Тема смерти тоже связана с психофизикой человека. Поэтому один человек, будучи христианином, может более обострённо воспринимать собственную смертность и бояться, другой — в меньшей степени.

Основное христианское отношение: помни о смерти, но смерти надо бояться не как прекращения бытия, а как встречи с Богом. Встреча с Богом — это суд Божий. Бояться надо умереть в грехах, а не саму физическую смерть.

В этом смысле смерть-то побеждена уже 2000 лет назад новым Адамом, Господом нашим, Иисусом Христом. А весь вопрос в том, каковы мы внутреннее, с чем мы к часу смертному движемся.

— Как бы вы посоветовали встречать Новый год, праздник не христианский?

— Мне понравилось высказывание одного священника: в том, что мы сперва празднуем Новый год, а потом уже Рождество, что является в последней истории не совсем традиционной практикой, в этом тоже есть промысел Божий. То есть большая часть населения перепразднует, потом придёт в себя и более спокойно подойдет к празднованию Рождества. А если бы это всё совпадало, то не очень трезвое, безудержное веселье на Рождество было бы не самым подобающим явлением.

Поэтому христианам можно посоветовать встречать умиротворённо, с любовью к ближним, к тем, кто считает эту дату особым празднеством и что необходимо встретиться, посидеть за общим столом. Не переедать, разумеется, но уделить внимание людям, для которых праздник является значимым. Если это проделывать доброжелательно, Христа ради, со снисхождением к реалиям эпохи и немощи близких, то это может духовную пользу принести.