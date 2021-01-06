Отец Андрей: дерзающий изгонять духов нечистых должен сам достичь святости

Как православная церковь относится к изгнанию бесов и что для этого нужно, а также о влиянии религии на политику в Средневековой Европе рассказал ведущему "Правды.Ру” Игорю Буккеру клирик храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке и святителя Митрофана Воронежского на Хуторской в Москве, протоиерей Андрей Спиридонов.

Сложный вопрос

— Отец Андрей, экзорцизм, изгнание дьявола (отчитка в просторечии) — что это такое и как к этому относится наша православная церковь?

— С одной стороны, канунное изгнание нечистых духов происходит изнутри церкви. В Евангелии мы находим свидетельства, что Господь изгонял бесов, и апостолы (ученики Христа) это делали. И в истории дальнейшей христианской мы тоже находим свидетельства, что прибегали святые к изгнанию нечистых духов.

С другой стороны, сама эта практика является исключительной. Она не входит в число основных церковных таинств.

Дерзающий изгонять духов нечистых должен сам быть соответствующим духовному устроению. Он не просто должен иметь должность в церкви, он должен быть внутренне бесстрастен, должен достичь определенной меры общения с Богом, святости даже.

Потому что если он является человеком страстным, то дьявол над ним может иметь власть, потому что, как говорят святые отцы, дьявол действует на нас через наши грехи и страсти. Только тот, кто свободен от прямого воздействия демонических сил, может без вреда для себя прибегать к практике экзорцизма.

Насколько уместно человеку к этой исключительной практике прибегать? Если есть таинство покаяния, причащения святых христовых тайн по исцелению души и тела, полнота общения с Господом в этих таинствах, и если человек одержим духами нечистыми и можно действительно удостовериться, что это именно так, а не душевная болезнь, которая по симптоматике может быть похожа на одержимость.

Если человеку не помогают при наличии у него веры таинства основные, то почему экзорцизм должен обязательно помочь?

А может даже и навредить. Чтобы применять тот канон, нужно очень хорошо всё взвесить, подумать.

— Как определить, что человек одержим?

— Одержим ли человек или он душевно болен, а может статься, что он и душевно болен, и в какой-то степени одержим, с этим надо очень серьезно разбираться, и для этого требуется серьезный опыт. Не каждый священник за это может браться и вообще будет иметь дерзновение это различать.

Как говорят святые (святитель Игнатий Брянчанинов это особенно подчеркивал, один из великих аскетов и духовных писателей XIX века), каждый человек в определенной степени одержим — если не свят, то одержим, потому что одержим действием страстей. А потому и одержим воздействием сил демонических. Другое дело, что одержимость может иметь разные степени. И если дело доходит до стадии пленения, можно сказать, вселения духа нечистого в человека, тогда человек уже может быть невменяем, может собой не владеть, а им владеет дух нечистый.

— Может быть, имеет смысл еще и с врачами проконсультироваться?

— Да. Чтобы разбираться в сложной ситуации, когда видно, что человек нездоров, полезно не только обратиться к священнику на исповеди, посоветоваться с ним, но и обратиться к врачам.

Для верующего человека неплохо обратиться к врачам (психологам, психиатрам), верующим тоже, потому что в этой сфере подходы разные.

Человек чисто светский, не христианин, может исходить из одних представлений, для него реальность существования мира духовного и духов нечистых может ставиться под сомнение. А врач или психолог (христианин, конечно) это будет учитывать.

Европейские понятия

— Слово "экзорцизм" для большинства русских людей связано с практикой католической, но никак не православной. Как сжигание ведьм. Это тоже на средневековом Западе, а не в православии. Например, изгнание бесов как политический инструмент использовалось. Что известно об этом из истории церкви?

— Дело в том, что восприятие мира духовного, действий дьявола в ту или иную эпоху различается. В Средние века или эпоху раннего Возрождения обуреваемость страхами перед ведьмами имеет свою специфику. Она имеет магический характер. Магическое восприятие всегда сопутствует человеческой истории.

Просто одно дело — магия античности, ветхозаветное магическое восприятие, а другое дело — восприятие, тоже магическое, уже внутри христианской истории. И я боюсь, что мы не можем адекватно оценить, что именно происходило в те эпохи и в тех перипетиях в Европе исторических и политических, о которых вы говорите.

Безусловно, тогда политика была очень сильно переплетена с религиозным мировосприятием. Взять XII-XIII век, противостояние пап римских и императоров европейских — это совершенно особая история, в которой с обеих сторон религиозные и магические мотивы присутствуют (крестовые походы те же), но в это с большой силой вплетаются политические мотивы. Тут одно от другого очень трудно отличить.

Обвинение в магии, колдовстве было очень страшным в то время. И то, что противниками это использовалось, было реальностью тогдашней европейской истории. Хотя нам это может казаться диким, странным, жестоким.

— В Евангелии от Матфея имеется рассказ, как Иисус Христос на берегу Галилейского моря, в окрестностях Гадары, встретил "двоих бесноватых, вышедших из гробов и весьма свирепых". Бесноватые жили в гробах? И как мертвые могут причинить вред живому?

— Они жили в пещерах в пустынной местности, потому что не могли жить с людьми. Человек, в крайней степени одержимый, ведёт себя совершенно неадекватно. Мне приходилось как священнику несколько раз наблюдать явные случаи одержимости, в основном в храме. Ты не знаешь, что делать с этим человеком. Он может:

падать,

на тебя бросаться,

тебя обнимать,

тебя бить,

ругать, в том числе нецензурно.

Он действительно собой не владеет, и присутствие такого человека в обществе для самого общества в рамках приличия оказывается трудно выносимым. Поэтому бесноватых из общества изгоняли. Плюс в Израиле были жесткие представления о чистоте и нечистоте, заразных больных, прокаженных. Прокаженных тоже изгоняли из общества. И бесноватые вынуждены были жить где-то вне общества — в тех же гробах. А гробы в древнем Израиле — это в основном пещеры, в которых худо-бедно можно было выживать.

— Там сказано, что гробы "повапленные". Это известью побеленные гробы. Может быть, они всё-таки жили в деревянных ящиках?

— Деревянные ящики не применялись в тех исторических и климатических условиях. Применялись оссуарии. Это были, скорее, каменные ларцы, отдельные костницы.