Пост: душа очищается от греха

Отец Михаил Рар, настоятель храма Святой Равноапостольной Марии Магдалины (Веймар, земля Тюринген, Германия), рассказал Pravda.Ru о смысле Великого поста и отдельных седмиц — Торжества Православия, Григория Паламы и т. д. Можно ли не соблюдать пост и зачем он вообще нужен? Кто ходит в православные церкви Германии и как молятся монахи на святой горе Афон? Обо всем этом и многом другом — беседа с православным немецким священником, ведущим свой род от белой эмиграции.

— Батюшка, идет Великий пост. Расскажите, пожалуйста, о посте и его седмицах — с чем это связано, почему первая самая строгая неделя называется Торжество Православия…

— Это связано с духовными потребностями людей. Устав возник в то время, когда все общество было христианским православным, люди посещали храм каждый день. Длинные службы с поклонами в пост носят сугубо покаянный характер, душа очищается. Это что-то очень-очень приятное, очень благодатное. Такое действие сказывается на душе, и человек просто изобилует этой радостью и испытывает духовную легкость, приятное что-то.

Если действительно отдать себя, повиноваться этому духовому руководительству Церкви, тогда человек будет этим жить. Он будет знать, что такое радость духовная. Перед постом мы друг у друга попросили прощения, и теперь все свои силы души, все интеллектуальные, душевные силы, надо использовать, чтобы видеть свои грехи.

Человек очищается, и тогда освобождается место в его сердце для Христа, для благодати. И это ощутимо, для этого не надо быть афонским монахом, который 20 лет в пещере живет. Это доступно всем нам, даже ребенку. Тогда он становится живым членом Церкви. Тогда первая седмица — Торжество Православия, неделя Православия — действительно праздник.

У нас люди с такими глазами участвовали, когда мы пели вечную память всем тем, кто потрудился, кто совершил равноапостольные труды — Константин и Елена, Владимир и Ольга… Они святые, но один раз в году мы не к ним молимся, а за них молимся, за то, что они совершили такие равноапостольные труды за нас. Вот такая радость, такое торжество это.

На богослужении в храме мы слушали покаянный канон Андрея Крицкого, люди настолько очистились. Для них это была большая радость. Но как дальше сохранить эту радость? Следующая неделя поста — Григория Паламы.

Помните, мы с вами встретились на Афоне. Там всю ночную службу в Заграфском монастыре провели. Как легко было на душе после этого, всю ночь не спали, а всё равно сколько сил было потом. Но постоянно мы так не можем. Это монахи могут, а мы нет. Но надо, чтобы этот огонек все-таки продолжал гореть у нас в душе. Церковь предлагает нам молитву краткую — Иисусову молитву, сидишь в трамвае или занимаешься каким-то делом и продолжаешь молиться. То есть продолжается такая связь с Богом.

Старец Паисий, ныне прославленный, был радистом во время войны, и он говорил, как важно всегда иметь связь с центром, с начальством, с руководителем операции. Потому что ты не знаешь, куда идти, что нужно, а свыше подскажут. Пост — это не какая-то обязаловка, не ограничение свободы. Наоборот, мы обретаем свободу.

Мы все с вами подвержены страстям — обижены на кого-то, завидуем, у кого лучше автомобиль или выше должность. И эти страсти руководят отношением к конкретным людям и ко всему. Это неправильно. А если я очищусь от своих грехов — "даждь ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего". Мы каждый день молимся этой молитвой.

Вот, если вот так повиноваться руководству Церкви духовному, тогда я очищаюсь от своих грехов, тогда я уже решаю вопросы своей жизни так, как я хочу. Тогда я действительно свободный. Как сказал Господь: истина нас сделает свободным, но надо познать себя, очиститься от всего. А если я завидую, злюсь на кого-то, тогда греховные страсти возобладали мной, и тогда я подвержен, я стал их рабом. Смысл поста — освободиться от этого груза.

— Вы вспомнили о паломничестве в Заграфский монастырь. Перед ним стоит несколько указателей: Париж — столько-то тысяч километров, Берлин, Москва — столько-то. Одна стрелка показывает четко вверх, на ней написано: "Царствие небесное — ноль километров". Действительно, есть такие места, где Небеса рядом. Но очень ли нужен не только духовный, но и телесный пост, ограничение в еде? Многие считают, что не страшно конфетку или рыбку какую-то съесть, яичко… Воздержание в пище приближает нас к Богу, оно нужно действительно нужно Господу и нам?

— Во-первых, насчет этой стрелки, которая показывает ноль километров. Да, Царствие Божье — внутри нас. В Евангелии от Луки Господь говорит, что это действительно так, оно самое близкое для нас.

Что касается внешних предписаний постов. Пост нужен, но он для ориентации. Мы должны ориентироваться. Так же, как есть правила дорожного движения. Иначе — хаос, невозможно было бы ничего сделать. Везде нужны какие-то правила.

Но не в точном исполнении правил их смысл. Помните, когда к Господу привели женщину, которая была застигнута в блудодеянии, Господь не отменил закон, он не сказал, что его не интересует закон Моисея или там, ах, это устарело. Ее надо было побить камнями. Потому что такой закон в такой жестокой форме в то время был нужен, чтобы предостеречь от греха. Господь его не отменил, но вместе с тем он показал, что есть что-то больше, выше этой внешней нормы. И это есть любовь. Это так.

И, конечно, Апостол Павел говорит, что буква умерщвляет, а дух животворит. Поэтому вот мы должны не на буквы смотреть. Это внешняя канва, рамки, в которых мы движемся, но сама цель — это Христос. Быть за Христом. И мы причащаемся Христом. Но для этого, конечно, надо очиститься от грехов. А не просто так. Не просто прочитать три канона. Я говорю своим: да, может быть, многих это устрашает — там три канона перед причастием, столько-то дней воздержаться от всего. Не в этом смысл.

Лучше прочитайте две молитвы, но прочитайте их так, чтобы это был живой разговор с Господом. Вы прочувствуйте каждое слово, оно доходит до вашего сердца, вы будете испытывать эту сладость общения. Господь слышит вас. Вот как мы с вами на расстоянии 2500 километров смотрим сейчас в глаза друг другу, так и Господь смотрит на нас, только еще гораздо ближе.

Вот, если сделать этот опыт, мы поймем, что это и есть смысл нашей жизни — быть за Христом. Всё другое: все политические, экономические, семейные, трудовые, другие вопросы — тоже важные, мы не должны равнодушно относиться к этому, но это всё — временная жизнь. А наше общение с Господом относится к Вечной жизни. Как мы хотим наследовать Царство Небесное, жизнь вечную, если мы здесь не приготовились к нему?

В этом и состоит подготовка — искать этот потерянный Рай. Рай — это было общение Бога с человеком воочию. И мы хотим его опять, мы потеряли его через преслушение, через нарушение поста. Теперь мы как бы исправляем это вместе с Господом, который был послушлив, посмертен, смертекрестный, который постился 40 дней в пустыне и вместо сладкого плода вкусил горький плод на кресте — желчь и уксус.

— У каждого своя мера? Главное, чтобы человек шел к Богу и пытался достучаться до Небес, хотя бы малой молитвой, это так?

— Конечно, у каждого — свой путь, своя мера. Я получил воспитание в православной семье, с детства хожу в церковь и ничего другого не знаю. А граждане бывшего Советского Союза выросли в атеистическом обществе. Они уже сами сознательно воцерковляются. Но нельзя надеяться, что с последним издыханием что-то сделаю, как с разбойником получилось. Видимо, был на это промысел Божий.

А мы должны уже сейчас готовиться. Перед постом была неделя о Страшном суде. Страшен этот суд только для тех, кто не готов к нему. Христиане не боятся смерти. Они должны, конечно, о грехах своих думать и считать себя недостойными, но они готовятся всю жизнь. Так же, как студент, который готов к экзамену, не боится экзамена. Мы должны готовиться, вся жизнь наша — подготовка, приготовление к последнему дню нашей жизни, к вечности.