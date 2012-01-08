Православное Рождество в русской литературе

Рождество и Новый год погружают нас в атмосферу сказки. Но не только сказочники и романтики оставили описание любимых с детства праздников на страницах своих литературных произведений. Свою руку здесь приложили и поэты, и сатирики, и реалисты. Довольно широк круг авторов, описавших как сам новогодний праздник, так и все, что случается на Рождество.

Православное Рождество нашло свое отражение в русской литературе в тот же период, как оно появилось в литературе европейских стран. Повесть "Ночь перед Рождеством" впервые была опубликована Николаем Васильевичем Гоголем в 1832 году во второй части сборника "Вечера на хуторе близ Диканьки". Основой повести послужил малороссийский фольклор, а время действия отнесено к первой половине 1770-х годов, накануне упразднения императрицей Екатериной Второй в 1775 году Запорожского войска.

В ней, например, упоминается об участии запорожцев в войне с турками за покорение Крыма, закончившейся в 1774 году подписанием Кучук-Кайнарджийского мирного договора. Полет главного героя повести кузнеца Вакулы на плечах у черта в Петербург и обратно восходит к поездке святого Иоанна Новгородского на бесе в Иерусалим, описанной в "Слове о Великом Иоанне, архиепископе Великого Новаграда…". Вакула не только кузнец, который по народным поверьям связан с нечистой силой, но и иконописец, чье ремесло угодно Всевышнему.

"Но еще больше похвалил преосвященный Вакулу, когда узнал, что он выдержал церковное покаяние и выкрасил даром весь левый крылос зеленою краскою с красными цветами. Это, однако ж, не все: на стене сбоку, как войдешь в церковь, намалевал Вакула черта в аду, такого гадкого, что все плевали, когда проходили мимо; а бабы, как только расплакивалось у них на руках дитя подносили его к картине и говорили: 'Он бачь, яка кака намалевана!' - и дитя, удерживая слезенки, косилось на картину и жалось к груди своей матери", — сказано у Гоголя. Хитрый Вакула заставляет черта сослужить доброе дело, как и герой жития святого Иоанна Новгородского, как и герои народных сказок.

Разнообразие авторов и жанров поражает. Взять хотя бы навскидку, тут и рассказ Федора Достоевского "Мальчик у Христа на елке", рассказ Александра Куприна "Тапер", повести Николая Лескова "Запечатленный ангел" и "Христос в гостях у мужика", рассказы для детей "Леля и Минька" Михаила Зощенко. Отображение праздника в русской литературе не копировало рождественскую литературу Запада. Об отражении Рождества и Нового года в русской поэзии уж и говорить не приходится. У любого значимого лирика, начиная с Гавриилы Державина и Василия Жуковского и до нобелевских лауреатов Бориса Пастернака и Иосифа Бродского, и у не получившего эту премию Владимира Набокова, обязательно можно отыскать стихотворения по этому поводу.

Написанный в 1886 году рассказ "Ванька" А. П. Чехова, с 1900 года входит в многочисленные "Книги для чтения" и школьные хрестоматии. Девятилетний сирота Ванька Жуков, бесхитростным языком написавший в ночь перед Рождеством письмо своему дедушке Константину Макарычу, запомнился крылатой фразой "на деревню дедушке". Перечитайте этот маленький чеховский шедевр. Мальчик вспоминает Рождество, когда они вместе с дедом искали елку для господ: ""Милый дедушка, а когда у господ будет елка с гостинцами, возьми мне золоченный орех… у барышни Ольги Игнатьевны для Ваньки". Поверьте, ком в горле у вас после прочтения будет стоять не меньший, чем от андерсеновской "Девочки со спичками". Хотя, в отличие от героини датского сказочника, мальчик Ванька не умирает, убаюканный сладкими снами.

У Чехова есть и другие рассказы, где упомянуто Рождество: "Шампанское", "Новогодняя пытка", "Новогодние великомученики" и даже "Елка". Именно в последнем рассказе писатель воздвиг свое новогоднее древо: "Высокая, вечно зеленая елка судьбы увешана благами жизни… От низу до верху висят карьеры, счастливые случаи, подходящие партии, выигрыши, кукиши с маслом, щелчки по носу и проч. Вокруг елки толпятся взрослые дети. Судьба раздает им подарки". В автобиографическом произведении Алексея Николаевича Толстого "Детство Никиты" (написана осенью 1920 года) есть описание подготовки к новогодним праздникам, и как дети мастерят своими руками игрушки для елки. Этот эпизод до сих пор используется школьными учителями в педагогических целях.

В известном романе Ивана Шмелева "Лето Господне", написанном в 1944 году, описываются все самые значимые для верующего христианина церковные праздники: Пасха, Троица, Преображение — яблочный Спас, Рождество, Святки, Крещение, Масленица, Летний Петровский пост, праздник Донской иконы и крестный ход, Михайлов день, крестопоклонная неделя, Вербное воскресенье, Егорьев день, Радуница — пасхальное поминовение усопших. Под пером Шмелева возникают картины навсегда ушедшего быта, о том, как справляли Рождество в дореволюционной Москве.

О встрече Нового года и Рождества до 1917 года рассказывается на страницах детской книги Льва Кассиля "Кондуит и Швамбрания". Трудно отделаться от впечатления, что святочные истории в русской литературе намного богаче по жанровому разнообразию, чем рождественские рассказы в литературе европейских стран.