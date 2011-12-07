Святая Екатерина: жизнь во имя Христа

Святая великомученица Екатерина — одна из наиболее почитаемых на Руси святых. Многочисленные паломники, отправляющиеся на Святую Землю, обычно заезжают и на гору Синай, в монастырь, который носит ее имя. Оттуда они привозят кольца с надписью "святая Екатерина". Эти украшения — напоминание о необычном пути, по которому эта святая пришла к Богу.

Святая Екатерина родилась в Александрии во второй половине третьего столетия. Она происходила из знатного рода. Екатерина, обладавшая редкой красотой и умом, получила блестящее образование, изучив произведения лучших античных философов и ученых. Юноши из самых именитых семейств империи искали руки прекрасной девушки, но ни один из них не стал ее избранником. Екатерина говорила своим близким: "Если хотите, чтобы я вышла замуж, то найдите мне юношу, подобного мне по красоте и учености".

Мать Екатерины, тайная христианка, повела ее за советом к своему духовному отцу, жившему в уединении в пещере недалеко от города. Обсуждая с Екатериной достоинства ее поклонников, старец сказал: "Я знаю Жениха, который во всем превосходит тебя. Нет ему подобного". Потом он дал ей икону Божией Матери, обещая, что она поможет ей увидеть необыкновенного Жениха.

В ближайшую ночь Екатерина увидела во сне Царицу Небесную, окруженную ангелами. Она стояла перед девушкой и держала на руках Отрока, сияющего как солнце. Напрасно старалась Екатерина взглянуть на Его лицо: Он отворачивался от нее. "Не презирай Твоего создания, — молила Божия Матерь своего Сына, — скажи ей, что она должна сделать, чтобы увидеть Твой светлый лик". "Пусть она вернется к старцу и узнает от него", — ответил Отрок.

Чудный сон глубоко поразил Екатерину. Как только настало утро, она поспешила к старцу и просила у него совета. Старец подробно рассказал ей о Христе и спасении. Мудрая девушка поняла превосходство христианской веры над языческой, поверила в Иисуса Христа как Сына Божия и приняла крещение.

Читайте также: Анастасия "разрешает" страдания заключенных

Когда Екатерина с обновленной душой возвратилась домой, она долго молилась, благодаря Бога за милость, оказанную ей. Заснув во время молитвы, она снова увидела Матерь Божию. Теперь Божественный Отрок милостиво взирал на нее. Пресвятая Дева взяла правую руку девицы, а Отрок надел ей чудный перстень, сказав: "Не знай жениха земного". Екатерина поняла, что с этого момента она обручена Христу и проснулась с еще большей радостью на сердце. После этого она совершенно переменилась — стала скромной, кроткой и милостивой. Она стала часто молиться Богу, прося руководства и помощи. Одна цель воодушевляла ее: жить для Христа.

В скором времени в Александрию прибыл Максимиан, соправитель императора Диоклетиана. Он разослал вестников по городам Египта созвать народ на праздник в честь языческих богов. Екатерина скорбела, что царь, вместо того чтобы содействовать просвещению народа, еще больше насаждает языческие суеверия. Когда наступил праздник, она пришла в капище, где собирались жрецы, знать и народ и безбоязненно сказала царю: "Не стыдно ли тебе, царь, молиться мерзким идолам! Познай истинного Бога, безначального и бесконечного; им цари царствуют и мир стоит. Он сошел на землю и сделался человеком для спасения нашего".

Максимиан разгневался на Екатерину за неуважение к его царскому достоинству и повелел заключить ее в темницу. Затем он велел ученым людям убедить Екатерину в истинности языческой религии. В течение нескольких дней они излагали ей различные доводы в пользу языческой религии, но Екатерина своей логикой и разумными доводами разбивала их в прах. Она доказывала им, что может существовать только один премудрый Создатель всего, который своими совершенствами бесконечно возвышается над языческими божествами.

В конце концов языческие мудрецы признали себя побежденными. Потерпев неудачу на интеллектуальной почве, Максимиан, однако, не отступил от своего намерения переубедить Екатерину. Призвав ее, он старался прельстить ее подарками, обещаниями почестей и славы. Но Екатерина оставалась неподкупной.

Читайте также: Сегодня торжествуют Вера, Надежда и Любовь

Максимиану пришлось на короткое время отлучиться из города. Его жена, царица Августа, много слышавшая о мудрости Екатерины, пожелала увидеть ее. Встретившись и побеседовав с Екатериной, Августа уверовала во Христа и приняла христианскую веру.

Когда Максимиан возвратился в Александрию, он снова послал за Екатериной. На этот раз он снял маску доброжелательности и стал грозить Екатерине пытками и смертью. Потом он велел принести колеса с острыми зубцами и предать ее этой ужасной казни. Но едва только начались мучения, как невидимая сила сокрушила орудие муки. Святая Екатерина осталась невредима.

На следующий день Максимиан в последний раз призвал Екатерину и предложил ей стать его женой, обещая ей все блага мира. Но святая Екатерина и слушать об этом не хотела. Видя бесполезность всех своих усилий, царь велел предать ее смерти, и воин отсек ей голову. Это случилось в 304 году.

После казни святой Екатерины тело ее исчезло. По преданию, оно было перенесено ангелами на вершину самой высокой горы Синая, теперь носящей ее имя. Три века спустя, в середине VI века, монахи монастыря Преображения, повинуясь видению, поднялись на гору и нашли там останки святой Екатерины. Они опознали их по кольцу, которое было дано ей Иисусом Христом, и перенесли мощи в церковь. К XI веку этот монастырь стал называться монастырем Святой Екатерины.