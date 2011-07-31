Реформаторы в реалиях: Сергий Радонежский

Сегодня — День обретения честных мощей преподобного Сергия Радонежского, "игумена всея Руси", одного из самых любимых и чтимых восточными христианами Божиих угодников. Игумен подмосковного Троицкого монастыря Сергий Радонежский глубоко почитаем на Руси не только как основатель Троицкого монастыря под Москвой (Троице-Сергиевой лавры) и преобразователь монашества в Северной Руси. Преподобный Сергий Радонежский — знаковая фигура в противостоянии России силам Зла и язычеству.

"Отшельник, он спокойно, как все делал в жизни, поднял крест свой за Россию и благословил Димитрия Донского на ту битву, Куликовскую, которая для нас навсегда примет символический, таинственный оттенок. В поединке Руси с Ханом имя Сергия навсегда связано с делом созидания России", — писал в предисловии к своей книге "Преподобный Сергий Радонежский" писатель Серебряного века Борис Зайцев.

Согласно житию (написанному учеником Сергия и его первым биографом Епифанием Премудрым), младенца окрестили на сороковой день после рождения и нарекли Варфоломеем. По традиции он получил имя того святого, память которого праздновалась Церковью в день крещения. Поскольку день памяти апостола Варфоломея выпадает на 11 июня, то днем рождения будущего подвижника можно считать 3 мая 1314 года.

Имя "Варфоломей" было довольно редким среди бояр и вообще не встречалось среди княжеских имен. Так звали одного из 12 апостолов — ближайших учеников Христа. По преданию, Варфоломей был распят язычниками в Армении.

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Точного места рождения преподобного Сергия его Житие не указывает. Но у его родителей ростовского боярина Кирилла и его жены Марии, как гласит старинное ростовское предание, в селе Варницы, в трех верстах к северо-западу от Ростова Великого, по дороге на Ярославль, была отцовская усадьба. Село расположено на левом берегу речки Ишни, впадающей в ростовское озеро Неро. Название "Варницы" происходит от издавна существовавших в этих местах соляных варниц.

В житие сказано, что с младенчества Варфоломей был отмечен "благодатью". Незадолго до рождения его мать Мария стояла в церкви на воскресном богослужении. В самые важные моменты литургии чадо трижды прокричало в материнском чреве. В первый год жизни он отказывался от молока матери в постные дни недели — среду и пятницу. Когда мальчику исполнилось семь лет, он чудесным образом овладел грамотой, которая с трудом ему давалась, при помощи ангела, явившегося ему в поле в виде старца-монаха.

Известно, что сам жанр жития обязывает автора описывать своего героя по образцу жизнеописаний великих подвижников древности. Если предположить, что в них содержится толика реальных историй, то, может быть, Варфоломей, которого родители отдали учиться в школу вместе с братом Стефаном, уступал в учении старшему брату, которому наука давалась легко. После встречи с таинственным странником Варфоломей стал читать любую книгу без запинки и даже обогнал своих товарищей. Прав Борис Зайцев, увидевший силу Сергия не в учености, а в живой связи с Богом: "Сергий, кажется, принадлежал к тем, кому обычное дается тяжко, и посредственность обгонит их — зато необычайное раскрыто целиком".

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Точно неизвестны причины, заставившие боярина Кирилла вместе с несколькими ростовскими боярскими семьями покинуть родные места и переселиться в небольшое село Радонежское, расположенное на северо-восточной окраине Московского княжества. Радонежское, или Радонеж, лежало на высоком обрывистом берегу реки Пажи, в ее крутой излучине. Через село проходила торная дорога из Москвы в Переяславль-Залесский. На его окраине для размещения на ночлег обозов и войск был устроен острог.

В Радонеже старший брат Стефан и младший Петр обзавелись семьями. После смерти жены Стефан впал в отчаяние и затворился в монастыре, его двое сыновей Климент и Иван, воспитывались родственниками. Варфоломей не думал о женитьбе и тоже собирался постричься в монахи. Отец наотрез отказался благословить его после ухода в монастырь старшего сына Стефана. Мечта Варфоломея исполнилась после смерти родителей. Исследователи единодушно свидетельствуют: ничто не могло бы удержать его от этого шага, лишь глубокое уважение к отцовской воле.

Году в 1337-м Варфоломей и Стефан построили на холме Маковец небольшую деревянную церковь во имя Святой Троицы, на месте которой стоит теперь соборный храм во имя Святой Троицы. Примерно через год-полтора старший брат ушел в Москву, в Богоявленский монастырь. Оставшемуся одному Варфоломею бесы являлись в обличье людей, в одеждах и шапках литовских островерхих, какпишет его агиограф. У кельи анахорет устроил небольшой огород, наготовил дров и собрал целебных трав.

7 октября (возможно, в 1341 году), в день памяти древних христианских мучеников Сергия и Вакха, игумен Митрофан совершил постриг над своим духовным сыном и нарек его Сергием. С этим именем Радонежский и войдет в историю.

Современный биограф преподобного Сергия, писатель-историк Николай Борисов, отмечает: "Сергий никогда не впадал в мрачные крайности аскетизма: ношение железных вериг, восхождение на "столп". Его аскеза — пост и труд. В этом проявилась коренная черта преподобного: умение всегда и во всем сохранять достоинство, не терять человеческого облика. Эта черта не позволяла ему вступить на стезю попрошайничества "Христа ради", отдаться во власть темной стихии юродства. Он уважал Человека — "образ и подобие Божие" — не только в других, но и в самом себе".

В памяти благодарных потомков Сергий Радонежский навсегда останется как основатель Троице-Сергиева монастыря и как святой, благословивший московского князя Дмитрия Донского на победу в Куликовской битве, и давший ему, к тому же, двух монахов-схимников — Александра Пересвета и Андрея Ослябю.

"Воинами были они в миру и на татар пошли без шлемов, панцирей — в образе схимы, с белыми крестами на монашеской одежде. Очевидно, это придавало войску Димитрия священно-крестоносный облик. Вряд ли двинулись бы рыцари-монахи в мелкую войну из-за уделов", — верно подметил Борис Зайцев.

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Сергий не только посылал на смерть своих духовных чад, но и нарушал церковные законы. Четвертый Вселенский собор, а Халкидоне (451 год) постановил: монах не должен вступать в военную службу. За это нарушение он подвергался отлучению от церкви. "Принцип иноческого послушания перекладывал этот грех на плечи игумена, благословившего своих монахов на пролитие крови, — указывает Николай Борисов. — Посылая иноков на битву, Сергий рисковал собственным спасением души". Некоторые современные историки пытаются отрицать факт участия монахов в битве. "Старец" послал в русские войска грамоты, которые глашатаи зачитывали перед полками. Сергий благословил русскую рать, суля ей победу над погаными, а погибшим — венцы мучеников.

Сергий основал несколько монастырей: Благовещенский монастырь на Киржаче, Старо-Голутвин близ Коломны, Высоцкий монастырь, Георгиевский на Клязьме. Более 40 обителей было основано его учениками: Саввой (Савво-Сторожевский близ Звенигорода), Ферапонтом (Ферапонтов), Кириллом (Кирилло-Белозерский), Сильвестром (Воскресенский Обнорский), а также его духовными собеседниками, такими как Стефан Пермский. "Меньше всего был он орудием — власти ли церковной или государственной", — писал о Сергии Радонежском Борис Зайцев.

"Преподобный Сергий скончался 25 сентября 6900 года от Сотворения Мира, — отмечает Борис Зайцев. — Приблизительно в это же время было у нас изменено летосчисление — год стали начинать не с марта, а с сентября. Если смерть преподобного записана по-старому, то получится от Рождества Xристова — 1392-й, если по-новому, сентябрьскому, то 1391 год. По указанию летописей, запись сделана по-старому, следовательно, преподобный умер в 1392 году". Уходя в мир иной, Сергий завещал людям сохранять душевную и телесную чистоту и испытывать любовь нелицемерную.

В своей "посмертной жизни" Сергий стал личным небесным покровителем великих князей Московских, а затем и царей. Сергий Радонежский появлялся в тяжелые для Русского государства минуты. Накануне штурма Казани войсками Ивана Грозного, сам Сергий подметал на улицах города сор и пыль, говоря, что "утром у меня здесь будет много гостей". Предводитель народного ополчения Кузьма Минин доверительно сообщил троицкому архимандриту Дионисию, что Сергий трижды являлся ему во сне, заставив бросить клич о сборе людей и средств для освобождения Москвы от польско-литовских интервентов.